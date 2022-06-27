قصص حب حزينة واقعية قصة شاب ضحى بحياته من أجل حبيبته

قصص حب واقعية حزينة – لقاءنا يتجدد مع أحدث و أروع القصص التي نسعى دائما لنقدمها لكم في مختلف المجالات لإرضاء جميع الأذواق والرغبات واليوم بقصة حب قصة رومانسية تشبه الحلم تصف كيف يمكن للخيال كن واقعًا من روعتها، فلنقرأ معًا قصة ضحى بحياته من أجل حبيبته في قصص الحب التي نود نشرها لكم.

قصص حب واقعية حزينة

صورة معبرة

كان شاب وفتاة يركبان دراجة نارية على الطريق بسرعة تزيد عن 100 ميل في الساعة.

الفتاة تمهل، أنت سريع جدًا. أنا خائف.

الشاب لا لا تقلق، أنا أعرف ماذا أفعل. تستمتع، أليس كذلك

الفتاة لا، من فضلك قف، أنا خائفة حقًا.

الشاب حسنًا، أخبرني أنك تحبني.

يا فتاة أحبك. من فضلك تمهل الآن.

الشاب دعني أدخل.

احتجزته الفتاة.

صورة معبرة

الشاب هل يمكنك مساعدتي اخلع خوذتي وألبسها لأنها تزعجني، والفتاة تفعل ما يطلبه.

خبر اليوم الثاني للصحيفة (اصطدمت دراجة نارية بمبنى بسبب تعطل الفرامل، وأصيب شخصان في الحادث ونجا شخص واحد فقط).

في منتصف الطريق، علم الشاب أن الفرامل قد تعطلت.

لكن الشاب لا يريد أن تتعلم الفتاة بدلاً من ذلك.

جعلها تقول إنني أحبها واحتجزها للمرة الأخيرة.

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ثم جعلها تلبس خوذتها لإنقاذها، علما أن هذا معناه موته.

هل تستطيع فعلها