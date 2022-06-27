قصص حب كورية مؤثرة جداً قصة بعنوان بقايا حب

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استيقظت في الصباح على صوت المنبه وقاومت النوم بكل طاقتها. رفعت رأسها من الوسادة وهي تشعر بثقلها. فتحت عينيها بصعوبة لتفحص هاتفها، ربما اتصل بها شخص ما ليلاً، لكنها كالعادة لم تجد أي شخص يتذكرها. قالت بتكاسل شديد وبحروف كبيرة لا أريد أن أذهب إلى المدرسة ثم توقف عن سحب جسدها النحيف للاستعداد للذهاب إلى المدرسة رغما عنها لأنها أطلقت تنهدات معبرة عن غضبها وشعورها بالتعب والتعب، التأثير من المخدرات لا تزال تمر عبر جسدها، لكنها تحاول التغلب عليه.

صورة معبرة

بينما كانت تمشي سمعت صوتًا يقول مرحبًا، لايم تقف هناك في نهاية القاعة، وللأسف هي لا تبدو على ما يرام، واصلت المشي بفضول بحثًا عن مصدر الصوت، ثم سمعت شخصًا ينادي. مرة أخرى هاي جونغ ليم، كيف لا يمكنك الرد على مكالماتي اقترب منها زميلها ضاحي، قبلها، ثم نظر إليها بتعاطف، ملاحظًا ملامحها المحيرة.

ضاحي لماذا لم تأت البارحة وفي اليوم السابق لايم كنت قلقا عليك.

تحدثت ضاحي بشكل مثير للشفقة، ناظرة في عينيها، “هل أنت بخير يا لايم”

أجاب لايم بضعف، “نعم”.

تابع ضاحي الحديث هل تعلم ما حدث

قال لايم بقلق، “ماذا حدث وتعلمت ماذا

قام ضاحي بتصحيح الوضع وقال بتوتر “لا شيء .. سأضطر للمغادرة”.

ربطت داهي علي كتفيها برفق ثم رحلت في صمت وبداخلها تحدث نفسها قائلة م أرى لايم من قبل بهذه الحالة، ورغم ذلك لا أظنها علمت بالأمر ومايحدث من ورائها، فإن عرفت لكانت حالتها أسوأ بالكاد، التفتت داهي وسط الممر وسألتها هل ستذهبين الي العمل اليوم بعد المدرسة قالت لايم لا، أنا ذاهب إلى المنزل، لست في حالة تسمح لي بالعمل، ظهرت خطوط القلق على وجه صديقتها، لذلك طمأنها لايم قائلاً لا تقلق، سأعود إلى المنزل وفي المساء سآتي لزيارتك وأتحدث معك قليلاً، لقد وجدت وظيفة أخرى، سألت ضاحي عن مكان العمل، أجاب لين سأخبرك بكل التفاصيل الليلة، لكن اين بيكي اتصلت بها لكنها لم ترد ولم أرها اليوم.

اتسعت عينا ضاحي فأجابت بعصبية لماذا تسأل عنها

صورة معبرة

قال لين لماذا أنت عصبي جدًا

حاولت ضاحي استعادة ثباتها وقالت “لست قلقة، أنا فقط أسألك”.

كانت لايم مندهشة من الموقف وطريقتها الذكية في التحدث، لكنها لم تتحدث طويلاً، كانت متوترة للغاية.

سأله ضاحي مرة أخرى هل أنت بخير

هزت رأسها، “لا بأس”.

ضاحي يبدو أنك بحاجة إلى قسط من الراحة، يمكنك العودة إلى المنزل وسأغطي غيابك اليوم.

لايم حسنًا، شكرًا لك ضاحي.

كانت حالة لايم سيئة للغاية ولم تسمح لها بالتفكير في الدراسة أو العمل، لذلك بدأت بالخروج من الرواق، وقمت من باب الخروج ونظرت إلى السماء الملبدة بالغيوم، وكان هذا قبل لحظات قليلة فقط بدأت تمطر بغزارة، وصلت السيارة التي طلبتها للتو، وصعدت إلى السيارة، ونما القلق داخلها دون معرفة سبب ذلك، لذلك نظرت من النافذة لتجد شابًا وفتاة يدخلان المطعم.

سألها السائق إلى أين تتجه، لكنها ضاعت. كرر السؤال دون إجابة. نزلت من السيارة وتابعتهم. كانت مندهشة من المنظر الذي رأته. كانت جالسة بين ذراعيه، ذراعها ملفوفة. حول كتفيه، وأسندت رأسها على صدره. فهل يعقل منهم ذلك !! بيكي وسيهون، ضغط قلبها بقوة ووقفت في مكانها، غير قادرة على الحركة، عندما سقطت عينا سيهون عليها بالصدفة.

بدأ لايم بالخروج، وخرج سيهون من ورائها ليلحق بها في المطر، أمسك بيدها بصعوبة لإجبارها على الوقوف، فقال لها أرجوك انتظري، يمكنني مساعدتك. اشرحي، توقف لايم و نظر إلى يده التي كان ممسكًا بها طالبًا إياه أن يتركها، لكنه ظل صامتًا.

لايم ألم تقل أنك ذاهب إلى الصين لزيارة أحد الأقارب هل عدت بعد يومين أو لم تذهب إلى القاعدة أم أنها مجرد مزحة للاستمتاع بمواعدتها دون علمي ساد الصمت لبضع لحظات، تسارعت نبضات قلبها وظل جسدها يرتجف، ثم واصلت بصوت عالٍ والدموع تنهمر من عينيها، لم أتخيل أبدًا أنها ستنزل إلى هذا المستوى الحقير، سيهون.

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حاولت سحب يده بعيدًا، لكنه لم يسمح لها، وسحبها بقوة واعتذر لها قائلاً، أنا آسف، لايم، آسف جدًا، أخرجه لايم منها وقررت المغادرة، لكنها بالكاد نجت حتى سمعت اسمها على شفاه بيكي، التي كانت صديقتها المقربة .. لايم … صرخة أخرى لايم سقطت على الأرض، تموت من الحياة، لقد فات الأوان ولم يستطع سيهون إرضائها، آخر شيء سمعته كان اسمه على لسان اثنين من الحقير، أطلقت على كل منهما لقبًا يومًا ما، الأول هو توأم روحه والثاني هو النصف الآخر.