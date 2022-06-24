قصص حب واقعية مؤلمة قصة شاب مؤلمة معاملة رجل لزوجته

قصص حب واقعية ومؤلمة قصة مؤلمة عن معاملة شاب لزوجته – رجل عاد من العمل واستلقى على سريره فقالت له زوجته “ما رأيك أننا نخرج اليوم” قال لها “لم أنم جيدًا بالأمس. دعني أنام وأرتاح. لابد أنه كان متعبًا جدًا اليوم.

صورة توضيحية

جاء اليوم التالي وعاد الزوج من العمل وأكل واستلقى على السرير، فجاءت الزوجة مرة أخرى وقالت له لماذا لا نخرج اليوم، فالطقس جميل ومناسب للنزهة السريعة.

أجاب الزوج دعني لست في مزاج جيد، اتركيني وشأني، وبقي الرجل على هذا الحال طوال الأسبوع، وكل يوم كانت زوجته تقدم له الأعذار ليغفر له.

حتى اليوم الذي لم ير فيه الزوج زوجته عند عودته من العمل، كان يتعجب من ذلك، لكنه قال لنفسه إنه لا بد أنها ذهبت لشراء أشياء، وستعود بعد قليل.

تركها الرجل ولم يمانع في غيابها، وذهب إلى غرفتها للنوم. استيقظ الرجل في اليوم التالي ولم يجد زوجته، ثم فتش المنزل عنها وعثر على ورقة موضوعة في غرفة المعيشة.

تقول “زوجي العزيز جف نهر الاعتذارات وهجرت واحة الصبر. كان هذا الأسبوع الذي فاتني ولدت وفي هذا الأسبوع بالذات أردت أن أجعلك أسعد رجل على قيد الحياة. لكن هذا الأسبوع جعلتني أتمنى ألا تكون مولودًا، أشعلت شموع الحب بيننا. ومزقت قلبي الذي كنت أرغب دائمًا في تكريسه لك، كل عام وأنا لست معك … زوجتك .

صورة توضيحية

هرع الزوج إلى منزل أهل زوجته وطلب أن ينسجم معها، فقالت له “أنا لست في حالة مزاجية جيدة اليوم، دعني وشأني، لاحظ الزوج أن المرأة كانت تكرر ما كان عليه”. يخبرها.

إذا قطفتها ثم تركتها دون عناية فتذبل، وقطفتها تزهر وتذبل محاولًا إسعادك، اعتني بزهرتك ​​قبل أن تموت … لا يعرف الإنسان قيمة الشيء حتى نفقده .

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