قصص حب وغرام تدور أحداث هذه القصة في بيت صغير يعيش أهله مرارة الغربة

قصص حب نشأ الأطفال وهم لا يعرفون بلدهم غير اسمها، لكن أحداث القصة كانت ستختار بين أفراد هذه العائلة فتاة فقط بلغت السادسة عشرة من عمرها، اسمها نغم.

أحداث القصة كالتالي

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كانت نغم فتاة محبوبة من جميع أصدقائها، ولم تتعرض أبدًا للعداء في حياتها، عاشت سنوات مراهقتها بسلام، اعتادت أن ترى صديقاتها كيف عاشوا سنوات مراهقتهم. ما يسمى بالحب، ضحكت عندما أخبرها أصدقاؤها عن معاناتهم مع أحبائهم.

نغم عاشت في عصر الإنترنت. لقد أحببت الإنترنت وجلست عليه لساعات وساعات دون ملل أو تعب. كاد قلبه ينفصل عن جسده عندما انقطع خط الانترنت !!

أحبت مواقع التعجب والغرابة، وفتشت الإنترنت بحثًا عنها، وأحب التحدث مع أصدقائها عبر الإنترنت، ووجدته أكثر متعة من التحدث إليهم عبر الهاتف أو عن الطبيعة.

ذات يوم، وكالعادة، كان نغم يمارس هوايته المفضلة ويتجول على الإنترنت من موقع إلى آخر. في الوقت نفسه، كانت تتحدث إلى صديقتها في المدرسة عندما قالت، “سأقدم لك فتاة التقيت بها على الإنترنت، وستعجبك كثيرًا.” كان ذلك مناسبًا وخيانة من عائلتها بها، فوافقت نغم على التحدث مع الفتاة، لأنها تحب تكوين صداقات مع فتيات من جميع أنحاء العالم، وتعرفت عليها ووجدت فيها الفتاة المهذبة الطاهرة والورعة، وثقت بها بشكل أعمى، في السياسة والدين وكل شيء.

صورة معبرة

ذات مرة، أثناء التحدث إليه عبر الإنترنت، قالت له هذه الفتاة، “سأعترف لك بشيء، لكن اعدني أنك لن تكرهني بعد ذلك.” قالت نغم على الفور كيف تنطق كلمة كره وأنت تعلم كم تحبني، لأنك مثل أختي.

قالت له الفتاة “سأقول لك الحقيقة. أنا شاب في العشرينيات من عمري ولا أريد أن أخدعك، لكني أحببتك كثيرًا.

وهناك، لم تعد نغم تعرف ماذا تفعل بعد الآن، شعرت أن شيئًا ما فيها قد تغير. هل يعقل أن كل هذا الأدب والدين والأخلاق لابد أن يكون لشاب في العشرينات من عمره ..!

أحست بقلبها يرتجف للمرة الأولى، لكنها استيقظت قائلة كيف لي أن أحب عبر الإنترنت وأنا ضد طريقة الحب هذه تمامًا !

تقول له أنا آسف .. أنت مثل أخي ..

قال له ما يهمني أني أحبك، وأنك تعتبرني أخاك، وهذا من شأنك، لكني أحببتك.

انتهى الحديث هنا … شعرت نغم أن شيئاً قد تغير فيها .. نغم أحبتها .. وهنا ضربت سهام الحب قلب نغم دون إذن، لكنها لا تتحدث مع أي شاب عبر الإنترنت وفي نفس الوقت هي. تريد التحدث معه فقررت التحدث معه بشكل عادي كأنه فتاة وإذا كانت تحبه من قلبها وتخفي حبها فلا تخبره !!

مرت الأيام وأصبح كل منهما أكثر ارتباطًا بالآخر حتى مرضت نغم ذات يوم ووضعتها في الفراش لمدة أسبوع، وعندما تعافت تسابقت على الإنترنت مثل متعطشة لكوب من الماء لتجدها. بريدها الإلكتروني مليء بالرسائل كل شوق وحب. فقال لها هل تحبينني وهنا تضعف النغمة وتقول لأول مرة في حياتها نعم أحبك وأفكر فيك كثيرًا.

وهناك طار الشاب بفرح، وأخيراً أحبه حبيبته، وفي نفس الوقت بدأ الخلاف في قلب نغم خنت ثقة عائلتي بي.

(يشهد الله أنني أحببتك وأنك أول حب في حياتي وأنك لم أر إلا الأشياء الجيدة، لكني أحب الله أكثر من أي مخلوق. لأخبرك أنني هذه الرسالة الأخيرة، وأنك أنت قد يظنني أنني لا أريدك، لكني ما زلت أحبك وأنا أكتب هذه الكلمات وينفطر قلبي حزنًا، لكن نرجو أن يكون الله أكبر، ولو شاء الله لنتحد رغم المسافات.، وأنا أعلم أننا افترقنا في حب الله، وتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئًا، سيجد الله، يستبدله الله بما هو أفضل عند الله.

صورة معبرة

كتبت نغم هذه الرسالة وأرسلتها إليها وركضت إلى الفراش تبكي من الألم والأوجاع، لكنها في نفس الوقت كانت مقتنعة أن ما فعلته هو الشيء الصحيح، ومرت السنوات وأصبحت أغنية في سن عشرين. وحب الصبي لا يزال بلا منازع على عرش قلبه رغم محاولات الكثيرين لاختراقه إلا أنه لا جدوى منه. تحب الآخرين وتنتقل نغم للدراسة في الجامعة حيث الوطن الحبيبة الذي لم تره منذ الصغر ومع عائلتها حيث طرد والدها من العمل ولذلك كان على الأسرة أن تنتقل للوطن. اذهب إلى المعرض.

كانت نغم ضمن هذا الوفد، وأثناء زيارة المعرض، توقفوا عند إحدى الشركات التي تعرض منتجاتهم، وتعرّفوا على كل منتج، وينسي نغم كتابه التدريبي على الطاولة التي تعرض عليها هذه الشركة منتجاته، لذا فإن الشباب الرجل الذي يعمل في هذه الشركة يأخذ دفتر الملاحظات ويلحق به، لكنه ضاع عن بصره. قرر الاحتفاظ بها، فربما يعود صاحبها ليسأل عنها، ويجلس الشاب مع دفتر الملاحظات في يده، وكانت الساعة تقضي الساعة الحادية عشرة ليلاً.

ذهل الشاب من الفرح وبدأ يقلب صفحاته ليجد اسم أغنية، طار بفرح وبدأ يركض ويقفز حول المعرض. ثم عاد الشاب إلى المنزل ولم يستطع النوم. كيف استطاع، وعادت نغمة لتملأ حياته من جديد، وفي صباح اليوم التالي هرع إلى المعرض، على أمل أن تأتي نغمة وتأخذ دفتر الملاحظات وبالفعل جاءت نغم لأخذ دفتر الملاحظات، وعندما رآها، كاد أن يسقط بفرح. لم يكن يتوقع أن ينبض قلبه لمثل هذه الفتاة الجميلة، فأعطاها دفتر الملاحظات وتأمل في ملامحه، وتفاجأت بهذا الشاب، فوجهت له الشكر بلسانها، لكنها قالت في قلبها. منه أنه كان أخرق لأنه لم يرفع عينيه عن وجهها !!

ذهبت نغم إلى الشاب لتتبعها إلى منزلها، وانتظرها حتى دخلت وبدأت تسأل الجيران عنها وعن أسرتها، فعرف أنهم أناس محترمون جدًا. هو حسن الخلق ومتدين وسمعة طيبة، لكن نغم رفضته لأنها رفضت أمامه لأن قلبه لا ينبض إلا مرة واحدة ولا ينبض مرة أخرى، وأصيبت عائلته بخيبة أمل. قبلت بشرط إجراء المحادثة من قبل عيونهم.

جاءت نغم وجلست. قال لها نغم ألم تعرفني قالت له من أين أعرفك

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قال لها التي رفضت التحدث معي حتى لا تخون ثقة أهلها بها .. ثم أغمي عليها في نبرة الصدمة والفرح، فتم نقلها إلى المستشفى لاستيقاظها ورؤيته واقفاً أمامه. لها .. ثم وجهت وجهها إلى والدها قائلة “أوافق، أبي، أوافق .. والخطيبان أحدهما في الآخر، وكانا يعيشان بشكل أكثر جمالًا. حياة واحدة، فقط الحب الأبدي عرف الطريق إلى قلبهم .. !!

قصص الحب والرومانسية تدور أحداث هذه القصة في منزل صغير تعيش أسرته مرارة الاغتراب.