قصص حب وغرام رومانسية قصة شاب صار غير قادر على أن ينام الليل من كثر التفكير فيها

قصص حب رومانسية – قصة شاب وسيم بين 22 و 23 عامًا لا يعرف شيئًا عن الحب وحياته. هناك الكثير من المعلومات حول هذا المكان، وذات يوم جاءت بمفردها ودخلت هذا المكان ورأت الصبي وأعجبت به، لذا أخذت رقم المتجر لأنه موجود على اللوحة بالخارج.

قصص حب رومانسية

وفي اليوم الذي عادت فيه إلى المنزل، اتصلت به وحاولت التحدث إليه، لكنني شعرت أن أسلوبه جاف قليلاً ولم أستطع أن أتناوله وأعطيه، وكل يوم في الساعة 11 مساءً، كانت تتصل لتتعرف أكثر منه وتحدث معه، ولا يعرف ما يقول، لكنه يسمع ويقول ماذا والأيام طويلة على هذا النحو. الغرض من مكالماتك أين تجد أجابت مطولا لأنها كانت تنتظر هذا السؤال. قالت أريد أن أصل لقلبك !!!.

قال، “حسنًا، لا أعرف شيئًا عن الحب، ولا أفهم لغته، ولا أعرف حتى كيف أتحدث عنه.” قالت أعلمك بين يدي وسأجعلك فيلسوف حب. من يفكر بها كثيرا و كل اصدقائها يشعر انه يتغير و لا يأكل و يفقد وزنه و يفكر و لديه الكثير من المرح و في بعض الاحيان يحصل على اسم خاطئ و ينادي اصدقائه و هم لا يريدون أسأله بهذا الاسم لأن مظهره واضح وقد وصل إلى أعلى مراحل الحب ..

مرت الأيام ومرت سنة هكذا. اتصلت به ذات يوم وكان مستاء. قال لي، “رأيتني، رأيت شكلي، عرفت أسلوبي، وكان لدينا عام، ولم أرك، ولا حتى صورتك. قالت له” انتظر بينما حتى يستقر وضعي ويتيح لك رؤيتي. “قال” لا، يجب أن أراك! “!

قالت “حسنًا، الخميس القادم سنذهب إلى هذا المكان. كان يوم السبت (تخيلوا الانتظار كيف سيكون من السبت إلى الخميس، أصعب الأوقات في حياته. لقد أمضى يومه كله نائمًا حتى تكون الأيام يمر بسرعة. “لقد وصل يوم الأربعاء، يفكر في شكلها، طويل، قصير، أبيض، بني، نحيف وناعم. مثل ما كان يرسمه بخياله، فكر في كل شيء، واتصلت بها يوم الخميس فقالت يا إلهي نخرج وسيارتنا هكذا لونها ورقم لوحتها وشكلها هكذا ..

قال، “انظر، أنا على طول الطريق. لا أستطيع التحلي بالصبر كل دقيقتين. الشيك الخاص بي على هاتفي لأنني أشعر أنك معي وأعلم أنك تتحدث لأن عائلتك معك، لكن الأقل كل دقيقتين “. قالت، “حسنًا”. لم يستطع التحلي بالصبر. أرسل رسالة ولم يرد. تردد كما دعا. تردد وتردد كثيرا.

إنه لا يعرف ما إذا كان يجب أن يتصل بها أو يخشى إحراجها مع أسرتها. المهم هو أنه قرر، وفي اليوم الذي اتصل به هاتفه المحمول، مرت سيارة إسعاف من قبله. تسير في نفس الاتجاه. وهو يمشي. ما الخطأ نزل الموبايل بجانبه واندفع خلف السيارة ودع الموبايل يرن (اعادة الاتصال التلقائي) المهم انه وصل وشاهد الحادث اكثر من الرعب في مظهره فلا يوجد اسرة كاملة على اليمين من الخط مبعثرون هناك أربع فتيات، شاب وامرأة عجوز، جميعهن في حالة بائسة تخيلياً …

السيارة هي نفس اللون ورقم اللوحة والوصف كما وصفته الفتاة، ولكن كيف يعرفها من بين الأربعة، ولم يتم وصفها له حتى شكلها وتنزل مع من سقط ليرى البقايا. من حلمه وبقايا رجائه

سمع صوت رنين الهاتف الخلوي. حاول متابعة الصوت. كانت إحدى الفتيات تمسك الهاتف الخلوي وكان يرن في يدها. كادت أن تكون ملطخة بالدماء، ولا أمل لها أن تعيش إلا بإذن الله. وجد اسم المتصل مكتوب !!!! الموبايل والنظر إلى الرقم الذي هو أمل حياتي، فتح الرقم، وكانت الصدمة أنه رأى الرقم الصحيح، والهاتف المحمول وحده كان الجمال الذي لم يتم إنشاؤه للآخرين، ولكن لسوء الحظ توفيت.

وفي غضون ثوانٍ، تحولت أسعد أوقات حياته إلى أتعس أيام حياته (الرقم التقى برقمه، لا، الاسم مكتوب، أمل حياتي). لقد جربته وكره ما يسمى نغمة الجوال.

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ولا يتكلم إلا إذا اضطر للتحدث وكراهية كل من يجيبه بأبجدية كلمة حب … سافر من المنطقة التي كان يعمل بها والتي عرفت أمل حياته التي وجد نفسه فيها. … وأقسم على نفسه أنه لن يأتي إلى هذه المنطقة إلا في نفس اليوم الذي مات فيه حلمه كل عام، وفي نفس اليوم، يذهب إلى المنطقة، ويمر في نفس المكان، ويجلس هناك لمدة ساعة، و يعود إلى منطقته.