قصص حزينة مكتوبة لن أظل خادمة لزوجة أبي

قصص حزينة مكتوبة لن أكون خادمة حماتي – لقد كرهت حماتي ومعها كرهت والدي نفسه. كان يؤمن بها دائمًا فيما تقوله، ويوبخني أمامها، وأحيانًا يضربني بشدة لإرضاءها، لأنها تشكو مني دائمًا، وتتهمني. لم يكن كافيًا بالنسبة لها أن أكون خادمة لها، لكنها أرادتني أن أكون عبدة مطيعة في كل شيء، هذه المرأة التي وضعت والدي ضدي حتى لم يعد قادرًا على تحملني هي سبب كل مصائب، وكيف يمكنني ذلك. تمنيت أن ينتقم منها الله في يوم من الأيام ويخفيها عن الوجود.

قصص حزينة مكتوبة لن أبقى خادمة حماتي

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لماذا ألومها، بينما والدي لم يكلف نفسه عناء السماع مني مرة. كان لديه إله مطيع، وإذا حاول أن يكون متسامحًا معي، فسيحول حياته إلى جحيم، ويصب كل غضبه علي، لدرجة أنه في بعض الأحيان يشارك معها في ضربي، وأنا لا أستطيع ‘ لم أجد أحداً يهرب لأحمي نفسي، لذلك تركت نفسي لمصيري المحتوم، حتى أصبحت فتاة مهجورة لليأس والقمع والقمع الداخلي.

اختلف والدي مع والدتي فطلقه، وألقت بي أمي إليه، للانتقام منه، وكان عمري ثمانية أشهر فقط، وتركني والدي لأعمامي لأنه كان مشغولًا بزوجته الجديدة.، سبب كل مآسي.

عشت حياة بلا مأوى خالية من أي حنان، حياة مليئة بالقسوة، حتى ظننت في طفولتي أن الله لا يحبني.

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كيف يحبني وقد خلقني لأم وأب أهملني وهجرني قبل أن أنتهي من السنة ماذا فعلت لتحمل كل هذا

لماذا خلقتني يا رب في عالم الذئاب المفترسة، ما هي هذه الحياة التي يتركني فيها والدي ويتمنى لي ميتًا للتخلص مني، وأمي تهرب ولا أعرف مربعها.

عشت طفولتي في منزل جدي وجدتي والدي الذي لم يعد يسألني. أما أعمامي، فقد كانوا يزورونني أحيانًا لرعاية ابنتهم، كما يقولون، لأنني عرضت عليهم ذلك. عاملني أعمامي ببعض اللطف حتى بلغت السابعة من عمري، وتغير معاملتهم لي.

كنت أسمعهم يقولون لبعضهم البعض لماذا نربيه ووالده حي! لسنا مستعدين لتربيته ووالده يهتم به وبزوجته الجديدة فقط.

بعد ضغوط كبيرة من إخوته، اضطر والدي إلى اصطحابي للاستقرار معه في المملكة العربية السعودية، حيث كان يعمل هناك، وعشت معه ومع زوجته التي لم أر يومًا سعيدًا معها.

لقد ضربتني بشدة ولم أستطع التعبير عن ألمي حتى بالدموع.

كل يوم كنت غاضبًا، لم أستطع تكوين صداقات في المدرسة، لم أشعر أبدًا بأنني طالبة، لذلك كان يضرب حماتي ويجعلها تعمل من أجلي في المنزل، وجعلني أكره المدرسة. ولأنني لم أقم بواجب منزلي، تعرضت للضرب من قبل المعلمين الذين لم يعرفوا ما كنت أعاني منه في المنزل.

يا إلهي، لقد تعرض للضرب في المنزل والضرب في المدرسة، زوجة أبي تحب أن تضربني أمام والدي وتتهمني بالإهمال وتبليل الفراش.

استمرت حياتي على هذا النحو حتى بلغت الثامنة عشرة من عمري. ثم عدت إلى بلدي الأردن لأعيش من جديد في بيت جدي وأتخلص من كل أنواع القهر والإذلال والضرب من زوجة أبي. لكن هذه الفرحة لم تدم طويلا، وسرعان ما مات الجد وعاد الأب مع زوجته من السعودية، مما اضطرني للعودة للعيش تحت رعاية حماتها التي استمرت في إعالتي. الضرب والسب أنا أمام الجميع حتى وصلت الشرطة مرة بناء على بلاغ من أحد المارة على الطريق الذي أزعجني. المعتصم يصرخ لضمير الناس الذين لا يقدرون على مساعدة أحد.

لم تفعل الشرطة شيئا سوى تسجيل محضر لأنني أجبرت على التنازل عن حقي في تأديبها خوفا من أبي المجرم في حقي، الذي حرمني بالتعاون مع أمي حقوقي كطفلة، حقوق الحنان، واللعب، والتعلم بأمان، والعيش في أسرة سعيدة، والأهم من ذلك حرمني حق الإستمتاع بلفظ أمي و أبي .

حتى حقي في النوم الهادئ الذي فقدته … لقد فقدت كل شيء، فهل يمكن لهذه الحياة أن تلحق بي وتعطيني شيئًا آخر لا أستطيع أن أفقده

أود أن تتغير حياتي …

قصص حزينة مكتوبة …

لكن مهما كان التغيير أصبح حلما بالنسبة لي، لكن صبري لم يدم طويلا، لأنني قابلت عائلة تحتاج إلى جليسة أطفال لأن الزوج كان مشغولا، وكذلك زوجته وهي طبيبة مجرية.

طفلهم يبلغ من العمر تسعة أشهر، حيث لعبت دور الأمومة في وقت مبكر جدًا وقد لعبت دورًا جيدًا. هذا الدور هو الشعور بأن والدتي لم تمنحني إياها ولم تتقنها كواحد من أهم أدوارها. ترك عمل هذه الأسرة بسبب التحرش الجنسي والتحرش من قبل والد الطفل. هكذا لا يترك الرجال أحداً من شرهم حتى في بيوتهم راغبين في خيانة زوجاتهم.

بكيت انفصال الطفل الصغير لأنه أعطاني إحساسًا جميلًا، وشعورًا بأنني ما زلت طفلاً ألعب مع طفل آخر، بكيت كثيرًا على انفصاله وفقدان عملي لأنه أخذني بعيدًا عني. زوجة أبي القاسية والمسيطرة، لعنة الله عليها، وفي اليوم الذي قابلتها، ها أنا، أعود إلى والدي، أجبرت، حتى لا أعود للسب والضرب، وليس لدي خيار آخر، مثل شخص يبحث عن ملجأ من نار مشتعلة.

أكثر ما أزعجني وقتلني هو صمت والدي واستسلامه وإهماله تجاهي، لأنه لم ينصفني قط ولم يدفع شر زوجته في مكاني، بل بالعكس اتفق معها على ذلك. عاملوني، بحجة التعليم، والتربية الجيدة أي الضرب.

لحظتي الحزينة … لماذا لا أعيش مثل أي فتاة لماذا لا يقبلني والدي وينصفني في وجه ظلم الحياة وظلم زوجته

صورة معبرة

بعد سنوات من القهر والحرمان، وقفت أمامه، وأتذكر كل لحظة مررت بها عندما كنت طفلاً، ولم يكن أي من هذا طبيعيًا … وقفت أمامه وقلت له لا يمكنني تحملها بعد الآن.

لم يصدق ما سمعه مني، لكنه في النهاية قبل عرضي، ليس من باب حبه لي بل لأنني وعدته بأنني سأعطيه نصف راتبي، حتى يستريح مني ويهدرني المستمر. .

بعد أيام من البحث المستفيض، وجدت وظيفة في جمعية خيرية، وعلى الرغم من عدم وجود الراتب، قبلت على الفور وبدأت العمل في اليوم التالي، عرضت قضاء الليلة في الجمعية بعد أن شرحت لهم وضعي، وهم قبلت على الفور، كنت سعيدا وشكرت الله على عدم رؤية زوجة أبي التي تمثل الشيطان بالنسبة لي. كانت حماتي سعيدة أيضًا لأنها تخلصت مني لأنها كرهتني رغم ما فعلته بي.

لم تدم سعادتي لأن الجمعية تخلت عني لأن الميزانية لم تسمح لها بتوظيف موظفين جدد، مما أجبرني على العمل في متجر، ووجدت مسكنًا مع امرأة أرملة، ودفعت لها ثلث ما لدي. راتب ضئيل لا يتجاوز قيمة مائة وعشرين دولاراً. كان والدي عطشانًا. نصف دون أن أقول كلمة شكر واحدة لي، أو حتى إعطائك الرفاهية.

وعندما زرته للمرة الأخيرة لأعطيه نصف الراتب، هاجمني هو وزوجته … ضربني وشدت شعري بقوة وكأنه يريد الانتقام مني. لقد سالتهم

لماذا تضربني

ردوا لأنهم علموا أنني سأغادر الجمعية ولم يخطروهم بمكان عملي الجديد. هدد والدي بكسر ساقي إذا غادرت المنزل.

أبي لا يريدني أن أعمل في متجر، وفي نفس الوقت لا يريدني أن أغادر المنزل، ولا يريدني أن أتخلص من ظلم زوجته، ولم يعطني فلساً قط ينفق عليّ كما كان يفعل مع زوجته الحبيبة.

لا أستطيع تحمل العيش في المنزل بعد الآن، ولا أريد أن أبقى خادمة لحماتي، التي أكرهها أكثر من آدم يكره الشيطان، فلماذا أنتظر في سجن أسهل منه

هل قررت أن أفعل ذلك و …

نعم، هذا ما أردته، فلماذا لا أفعله لم أكن أعرف إلى أين أذهب أو أين أنام أو أين سأجد عملاً، كل ما كنت أهتم به هو مغادرة المنزل والخروج منه رغم أنني كنت أتجول في وجهي مع الذئاب والكلاب.

بدأت في الاستعداد للهروب، ولم أترك أي شخص يشك في أي شيء، وانتظرت حماتي لتطلب مني شراء أشياء لها في المتجر القريب من منزلنا، لذلك ذهبت إلى هناك ولم أعود .

ماذا علي أن أفعل ولماذا هربت

لا أعرف

اين نذهب

صمت يصم، عقلي لا يرشدني إلى مكان آمن.

هل أعود إلى منزل والدي

لا، حتى لو بعت نفسي للذئاب.

لماذا لم يتركني والدي وشأني

طلبت منه أن يدعني أعيش كما أنا، لا أريد أن أعود إلى منزله، لا أريد أن أكرر الماضي بقهره وإذلاله وحرمانه واستعباده … الناس … أريد أن أنسى الماضي وقسوته، أحتاج أن أستعيد ثقتي بنفسي … ولا أريد أن يستمر الماضي في مطاردتي.

هل سيتركني والدي وشأني أم لن أكون سعيدًا يومًا ما ولا ينتحر إلا

صورة معبرة

مشيت مثل المتشرد في شوارع عمان بعيدًا عن منزل والدي. فجأة أوقفني إعلان على أحد الجدران. كنت عالقا في مكاني. قرأته وأعدت قراءته، وحفظت العنوان عن ظهر قلب، واتبعت مسيرتي إلى العنوان المذكور في الإعلان.

عندما وصلت الباب كان مغلقاً اقتربت من الباب لأقرع، لكنني تراجعت قليلاً، كنت خائفة، هل صحيح أنهم سيساعدونني، أم أنهم سيعطونه لأبي رفعت يدي لأطرق الباب، وبدلاً من الوقوع عليه عدت إلى الوراء وقررت الانسحاب بهدوء.

وفجأة فتح الباب، نظرت ورأيت سيدة كانت على وشك مغادرة المكان، سألتني بابتسامة من أنت

قصص حزينة مكتوبة – لم أجب عليها، دموعي منعتني من الرد.

مدت يدها بلطف وأمسكت يدي، وسحبتني إلى الداخل كما لو كنت ضيفها، وجلستني على كرسي وطلبت مني كوبًا من الماء، ثم قالت لا تبكي، يا فتاة، لأنني قرأت كل شيء. في عينيك.

طلبت منه

هل استطيع النوم معك

نعم، أجبتني، إنه منزل لمن ليس له منزل.

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شعرت بارتياح شديد، كما لو أن سكينه سقطت علي. رفعت يدي إلى السماء وقلت ذلك لأول مرة منذ سنوات عديدة

أشكرك يا رب.