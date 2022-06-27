قصص خيالية طويلة للاطفال قصة حلم بائعة اللبن

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قصص طويلة من خيال الأطفال قصة حلم بائع حليب

كانت جميلة فتاة صغيرة تعيش في قرية صغيرة مع جدتها وتمتلك بقرتين، تحلب الفتاة أبقارها كل يوم وتحمل إناء الحليب على رأسها إلى المدينة لبيعه ثم تعود إلى المنزل في المساء.

أوقعتها أحلام اليقظة في المشاكل، فتشتت انتباهها وخرجت منها الأبقار. أخبرتها جدتها أنه يجب عليك العمل لأن الأحلام لن تجعلك غنيًا، لكنها ستكلفك، لكن جميلة لم تستمع إلى كلام جدتها وظلت تحلم، وذات يوم اتصلتها جدتها بالمطبخ قبل ذهابها. لبيع الحليب. .

فقالت لها الجدة، “لا داعي للذهاب إلى السوق اليوم.” فسألتها لماذا، جدتها، فقالت لها الجدة، “هناك حفل زفاف في القرية المجاورة. غدًا، ستحتفل Centanches حفل زفاف ابنتهما، وسيأتي أشخاص مهمون من القرى المجاورة. “لديها إبريق كبير من الحليب الطازج لاستخدامه وقد وعدتنا بدفع ضعف سعر يوم كامل في السوق.

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حكايات رائعة استمرار القصة

قالت الفتاة “سأذهب إلى الحفلة، وسيتأكد الجميع من أن الحلوى هي حليبنا، وسيحب الجميع الحلوى”. قالت الجدة لا تبني قصور في الهواء. أعطته الحليب وقالت، “يجب ألا تسقط قطرة على الأرض. ليس لدينا أي شخص آخر اليوم ولن تتوقف أبدًا.” لن تدفع ضعفًا ولن نحضر الحفلة أيضاً.

كان الطريق مليئًا بالحصى وكان جميلًا. تحب رائحة الزهور والتوت لكنها تكره المشي. أصبحت جميلة تطن أغنيتها المفضلة. قالت إن القدر كان ثقيلًا جدًا. قالت لم يكن هذا هو الحال. سأرتاح مثل الأغنياء وأشتري عربة. ظلت تفكر في ما تنفقه على طول الطريق.

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ظلت تفكر في أنها ستشتري الدجاج بالمال، ويضع الدجاج البيض، ويفقس البيض الدجاج الصغير ويزيد عدد الدجاج، وتشتري عربة وتضع فيها الدجاج والبيض والحليب وتبيعها. في السوق، وستصبح امرأة غنية جدًا، ضاعت أحلامها، لن أذهب إلى القرية، ليس لدي حليب ولن أذهب إلى الحفلة أيضًا، والفتاة تسمع صوتًا واحدًا فقط صوت الجدة. لا تبني قصرا في الهواء ..

حكايات أطفال خرافية عن الأميرات قصة سنو وايت والأقزام السبعة

ذات مرة، كانت هناك قلعة كبيرة، نشأت فيها أميرة كانت سعيدة وسعيدة دائمًا، على الرغم من أن حماتها كانت غيورة، وكانت هذه الأميرة جميلة جدًا، وكانت هذه الأميرة ذات عيون زرقاء وطويلة شعرها أسود، وكانت بشرتها حساسة، وكانت أيضًا أميرة شقراء. كان اسمها “بياض الثلج”.

وكانت حماتها امرأة شريرة جدًا، كانت تعمل السحر والشعوذة، وكانت تقف كل يوم أمام مرآتها السحرية وتسألها قائلة “المرأة أجمل امرأة على وجه الأرض”، كانت المرآة ترد عليها دائمًا بقولها “أنت يا جلالة الملك” حتى يأتي. في اليوم الحزين سألت المرأة كالعادة فكان الجواب “بياض الثلج أروع إنسان على وجه الأرض”.

وهنا أصبحت حماتها غاضبة وغيرة للغاية، وبدأت في التآمر للتخلص من بياض الثلج، واستدعت أحد خدام القصر، وقدمت له رشوة كبيرة بشرط أن يأخذ بياض الثلج إلى الغابة بعيدًا عن القلعة، واقتلوها هناك واتركوها، ووافق ذلك العامل. كانت فرصة جيدة له. له،

عندما جاء إلى مكان الحادث لقتلها، لم يكن شجاعًا بما يكفي لفعل ذلك، وترك بياض الثلج جالسًا بجانب شجرة، وهرب بعيدًا، وبقيت سنو وايت بمفردها في الغابة.

جاء الليل، وانتظرت بياض الثلج أن يعود هذا الرجل ليأخذها، لكنه لم يعد، وظلت سنو وايت وحدها في الغابة المظلمة، وبدأت تبكي بمرارة، وكانت خائفة جدًا لدرجة أنها شعرت بعيون تتجسس عليها سمعت أصوات غريبة، وأخيراً هزمت كانت متعبة، ونمت مثل كرة تحت الشجرة، ونامت بياض الثلج بشكل متقطع، واستيقظت من حين لآخر في الأسود عدة مرات، وشعرت بشيء أو شخص ما يلمسها وهي نائمة.

وفي الصباح، استيقظت بياض الثلج في الغابة على صوت غناء العصافير، وتلاشت كل مخاوفها بمجرد أن رأت الطيور تغرد من حولها، وحولها العديد من الأشجار الكثيفة التي تبدو وكأنها جدار، بدأت سنو وايت في المشي على طول هذا الجدار، حتى وجدت نفسها أمام كوخ غريب، بباب صغير، ونوافذ صغيرة ومدخنة صغيرة، بحيث كان كل شيء في الكوخ أصغر من المعتاد، فتحت بياض الثلج باب الكوخ ودخلت.

لقد تعجبت من الناس الذين كانوا يعيشون هنا ويتجولون في الكوخ، وعندما دخلت المطبخ وجدت سبع أطباق صغيرة وملاعق، وعندما صعدت إلى الطابق العلوي، بلانش – وجدت سنو غرفة بها سبعة أسرة صغيرة نظيفة. عادت إلى المطبخ وكانت لديها فكرة، وقالت لنفسها جهزوا لهم شيئًا ليأكلوه عندما يعودون، سيكونون بالتأكيد سعداء جدًا بهذا الطبق المطبوخ.

عند الغسق، عاد الرجال السبعة الصغار إلى الكوخ، وعندما فتحوا الباب، اندهشوا ووجدوا وعاء من الحساء الساخن محضرًا على الطاولة، وعندما صعدوا إلى الطابق العلوي، وجدوا بياض الثلج نائمة على أحد الأسرة. . اقترب منها أحد الأقزام السبعة وسألها بهدوء يا فتاة من أنت قالوا لها “لماذا لا تبقى هنا معنا”

أما بالنسبة لبقية الأقزام، فقد صرخوا بفرح لأن هذه الفتاة الصغيرة المسكينة ستبقى معهم، وقالوا لها جميعًا، “لا تقلقي، بياض الثلج، يمكنك العيش هنا معنا، ولا تقلقي على الإطلاق. بخصوص حماتك، سنعتني بك “. كان بياض الثلج ممتنًا جدًا لكرم ضيافتهم، وغادر في صباح اليوم التالي. يذهب الأقزام السبعة إلى العمل ويحذرون بياض الثلج من فتح الباب للغرباء،

في هذه الأثناء، يعود الموظف إلى زوجة الأب الشريرة ويعرض عليها شيئًا ينتمي إلى بياض الثلج، حتى يتمكن من المطالبة بمكافأته،

ثم عادت زوجة الأب إلى المرآة المسحورة، لكن آمالها تبددت، فأجابتها المرآة قائلة “بياض الثلج ما زالت أروع ما على وجه الأرض، وتعيش في كوخ الأقزام السبعة، في الغابة”. . كانت حماتها غاضبة للغاية وبدأت تقول، “بياض الثلج. “عليك أن تموت.

وبالفعل خرجت حماتها، متنكرة بزي امرأة عجوز، ووضعت تفاحة مسمومة في وسط سلة مليئة بالتفاح، وهرعت إلى الغابة، ووقفت تراقب الكوخ، حتى تأكدت من ذلك. أن الأقزام السبعة كانوا قد استدعوا بياض الثلج لعملهم، وأن بياض الثلج كانت في المطبخ عندما سمعت طرقًا على الباب،

فذهبت لترى من يطرق الباب وقالت من خلال الموقع الرسميك لكنها تذكرت أيضًا نصيحة الأقزام السبعة بعدم الانفتاح على الغرباء، وهناك ردت زوجة الأب الشريرة، “أنا امرأة عجوز”. بيع التفاح “التي أجابت عليها سنو وايت،” لست بحاجة إلى تفاح، شكرًا لك. وهنا ردت حماتها الشريرة، “لكن هذه تفاحات جميلة لم تتذوقها حلوة من قبل.” »

وهنا قالت بياض الثلج، “ليس من المفترض أن أفتح الباب أمام شخص غريب”، وهنا فكرت زوجة الأب اللئيمة في كيفية خداع هذه الفتاة الصغيرة، وقالت، “أنت محق تمامًا.

أنت فتاة طيبة ولا يجب أن تفتح الباب لأي غريب، وأنا أعلم أنه لا يمكنك فتح الباب لشراء أي شيء، ولكن كمكافأة، سأعطيك تفاحة كهدية. فتحت بياض الثلج جزءًا صغيرًا من الباب لأخذ تفاحة المرأة العجوز.

حكاية خرافية مسلية استمرار القصة

بمجرد أن عضت التفاحة، سقطت بياض الثلج على الأرض، جعلها تأثير السم الرهيب بلا حياة في الحال، وهنا ضحكت زوجة الأب الشريرة وابتهجت وضحكت هربت، وفي نفس الوقت جاء الأقزام السبعة من وجدت أن السماء كانت مظلمة وكانت هناك عاصفة كبيرة وكانوا قلقين جدًا بشأن بياض الثلج لدرجة أنهم ركضوا بأسرع ما يمكن أسفل الجبل إلى المقصورة،

هناك وجدوا بياض الثلج، ملقاة على الأرض، لا تزال على قيد الحياة ولكن بلا حراك وفاقدًا للوعي تمامًا، وبجانبها تفاحة مسمومة. لقد بذلوا قصارى جهدهم لإيقاظه، لكن ذلك لم يساعد، فبكت الأقزام السبعة. كثيرًا، ثم وضعوها على سرير وحول بتلات الورد الخاصة بها، وأخذوها إلى الغابة ووضعوها في تابوت بلوري، وفي كل يوم كانوا يضعون الزهور حولها.

في إحدى الليالي كان هناك أمير يصطاد وبالصدفة رأى التابوت وأعجب بالوجه الجميل بياض الثلج من خلال الزجاج، ووجده الأقزام وأخبره بقصته.

في غضون ذلك، أراد الأمير تقبيل يد سنو وايت بشدة بجمالها وبراءتها، وبالفعل قبل الأمير يد بياض الثلج، وهنا توقف السحر، وفاجأت تلك القبلة الجميع، حيث ظهرت سنو وايت وفتحت عينيها،

وهناك علموا أن الحب هو الذي أعادها، وسأل الأمير على الفور سنو وايت، ووافقت دون تردد، ومنذ ذلك اليوم، عاشت بياض الثلج في قلعة كبيرة، لكنها كانت تزور بين حين وآخر كوخ صغير تحت الغابة، لأصدقائها السبعة الأقزام.

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