قصص دينية مشوقة هذا الطفل الصغير تركه والداه ليختار دينه فكانت المفاجئة

قصص دينية شيقة هذا الطفل تركه والديه ليختاروا دينه، والمفاجأة كانت – أكثر من قصص رائعة نرويها لكم عبر موقعنا ونتمنى أن تنال إعجابكم. قد تتغير حياته إلى الأبد. قصص عن الحياة، احرص على قراءتها، أتمنى أن تقضي وقتًا جيدًا ومفيدًا.

قصص دينية شيقة ترك هذا الطفل الصغير من قبل والديه ليختار دينه فكانت مفاجأة

ولد ألكسندر فريتز لأبوين مسيحيين في عام 1990 م، وقررت والدته في وقت مبكر السماح له باختيار ديانته، فأحضرت له كتبًا دينية في مختلف الأديان، وبعد قراءة متأنية أعلن اعتناقه الإسلام في سن الرشد. 8 بل وتعلمت كل شيء عن الإسلام والصلاة وحفظ القرآن والدعوة إلى الصلاة والعديد من القرارات الشرعية دون لقاء مسلم.

أطلق على نفسه اسم (محمد عبد الله) على اسم النبي الذي كان يحبه دائمًا.

قدمها أحد القنوات برفقة والدته، وكان المذيع على وشك أن يطرح على الشاب بعض الأسئلة، لكنه تفاجأ بسؤاله كيف يمكنني أداء مناسك الحج والعمرة هل السفر مكلف من اين تشتري ملابس الاحرام

كان الشاب مشهوراً في مدرسته، وعندما يحين وقت الصلاة كان يقف وحده ويؤذن للصلاة ثم يؤدي الصلاة وحده.

سأله المعلن هل لديك أي مشاكل أو مضايقات في هذا أجاب بحسرة أحياناً أفتقد بعض الصلوات لأني لا أعرف المواقيت.

سأله ما الذي جذبك إلى الإسلام فأجاب كلما قرأت عنه أحبه أكثر.

قال ما هي رغباتك أجاب الشاب بلهفة لدي أمنتان، الأولى أن أصبح مصوراً ينقل الصورة الصحيحة عن المسلمين. أعطه السلام).

والثاني، أن أذهب إلى مكة وأقبل الحجر الأسود

وهنا دقت والدته المسيحية قائلة “غرفته في منزلنا مليئة بصور الكعبة المشرفة للمسلمين وقد وفر من مصاريفه الأسبوعية 300 دولار لزيارتها. يعتقد الناس أن ما يفعله هو نوع من المغامرة، لكن محمد لديه إيمان حقيقي لا يشعر به الآخرون.

سأله هل رمضان صائم فأجاب نعم.

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سألها ما هي رغباتك الأخرى فأجاب أرجو أن تعود فلسطين للمسلمين، لأنها أرضهم، وقد اغتصبها الإسرائيليون منهم.

سأله “هل تأكل لحم الخنزير مع والديك قال الخنزير حيوان قذر جدًا. أنا لا آكله ولا أعرف كيف يأكله الناس”.