قصص دينيه قصيره فيها عبر كثيره اهتز التاريخ لعمل عظيم قام به هذا الرجل حتى استحق ان يقبل جميع المسلمين رأسه!! ماذا فعل

القصص الدينية القصيرة وفيها العديد من المقاطع هزت القصة العمل العظيم الذي قام به هذا الرجل حتى استحق أن يقبله جميع المسلمين على رأسه !! ماذا فعل – أكثر من قصص وقصص رائعة نرويها لكم من خلال موقعنا ونتمنى أن تنال إعجابكم ولا تفوتوا قراءتها أتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا.

القصص الدينية القصيرة وفيها العديد من المقاطع هزت القصة العمل العظيم الذي قام به هذا الرجل حتى استحق أن يقبله جميع المسلمين على رأسه !! ماذا فعل

في السنة التاسعة عشرة للهجرة أرسل عمر بن الخطاب جيشا لمحاربة الرومان كان فيه عبد الله بن حذفة السهمي وقيصر الروماني العظيم. أسرى مسلمون يبقون عليه ويعيدونه للحياة.

وأراد الله أن يسقط عبد الله بن حذفة السهمي في أيدي الرومان، فأخذوه إلى ملكهم وقالوا هذا واحد من سلف محمد في دينه، وقع بين أيدينا وأتينا به إليكم. . قال ما هذا يقول “أعرض عليك أن تهتدي. إن فعلت سأحررك وأكرم بيتك. يقول الأسير في أنفه وحزمته مستحيل، الموت أحب إلي ألف مرة أكثر مما تدعوني. في.

قال قيصر أراك رجلًا، وإذا استجبت لما أعرضه عليك، فسوف أشاركك في أمري، وسوف أشاركك في سلطتي. يقول أنت وماذا تريد.

ثم أمره بالصب، فقال قناصه بلغة الروما ألقوه بالقرب من يديه وهو يقدم له النصرانية، لكنه رفض. وكان الزيت يرفع على النار حتى يغلي، ثم دعا اثنين من المسلمين. أسرى، فأمر بإلقاء أحدهم فيها، فألقاه، ثم تفكك لحمه، وظهرت عظامه عارية.

ثم التفت إلى عبد الله بن حذفة ودعاه إلى النصرانية، وكان أكثر تقبلاً له من قبل، ولما يئس منه أمره بإلقائه في القدر الذي ألقاه به اثنان من أصدقائه. ظهر أمامه، فعرض عليه النصرانية، لكنه رفض، فقال ويل لك، فما الذي جعلك تبكي ! .

قال أبكيت لأنني قلت لنفسي لقد ألقيت أنت الآن في هذه القرعة، وذهبت روحك. فقال له عبد الله باسم كل أسرى المسلمين أيضًا. قال باسم جميع أسرى المسلمين أيضًا. فقال عبد الله قلت لنفسي أحد أعداء الله قبل رأسه فأطلق سراحي وكل أسرى المسلمين، ثم أمر ملك الروم أن يجمعوا له كل أسرى المسلمين وأعطاهم له.، لذلك دفعوا له.

جاء عبد الله بن حذفة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخبره بقصته. وشرح الفاروق البهجة، ولما نظر إلى الأسرى قال (من حق كل مسلم تقبيل رأس عبد الله بن حذفة وأنا أبدأ بذلك، ثم قام ويقبل رأسها).

قد تكون مهتمًا