قصص رائعة ومفيدة هذه السيدة تبرعت بعقد ثمين جدا لله وبعدها تحولت حياتها

قصص رائعة ومفيدة تبرعت هذه السيدة بعقد ثمين جداً لله ثم تغيرت حياتها – أكثر من قصص رائعة نرويها لكم من خلال موقعنا ونتمنى أن تنال إعجابكم. يقرأها ومن المحتمل أن تتغير حياته بسببها إلى الأبد. القصص عن الحياة لا تفشل في قراءتها. أتمنى أن يكون لديك وقت جيد ومفيد.

قصص رائعة ومفيدة تبرعت هذه السيدة بقلادة ثمينة جداً لله، ثم تغيرت حياتها

كنت في جلسة دعوة جمعت شيوخاً وعلماء ومن بينهم الدكتور خالد بن إبراهيم الضبيان الذي روى لنا قصة غريبة.

وقالت الدكتورة كان هناك مؤتمر في إحدى المحافظات في مكتب الجاليات النسائية لإحدى الدعاة، وتحدثت عن الصدقة وعظمتها وحقها أمام الله، وقالت لهم في نهاية المؤتمر. تحتاج بعض أخواتك المسلمات الجدد إلى دعمك ودعمك.

وبينما كان الجمهور يتفاعل، قدم كل منهم ما لديه وما قدمه لنفسه من مال، وجاءت فتاة في العشرينيات من عمرها ووضعت عقدًا بدا باهظ الثمن، فقال لها الواعظ يا أخت، إذا لم يكن لديك نقود الآن، يمكنك القدوم غدًا أو في أي وقت إلى المكتب.

قالت لا. أريد التقرب إلى الله بهذا العقد الثمين، وكان العقد يحتوي على العديد من الفصوص.

في اليوم التالي ذهبت الداعية مع زوجها لبيع العقد ودفع المبلغ مع التبرعات. وبعد وزن العقد وإخراج القرنفل طلبت الداعية أخذ القرنفل وتفاجأت عندما رأت القرنفل وكان فيه تعلق الشعر والأظافر به، واعتقدت أنه سحر وأحضرتهما إلى المنزل وأخذتها هي وزوجها لقراءتهما والنفخ عليهما واستخراج الشعر والأظافر.

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تقول فوجئت بهذا العقد. في اليوم التالي ذهبت إلى المكتب وسألت عن صاحبة العقد ولم يعرفها أحد، ظننت أنني سأعلن عن مؤتمر آخر، بشرط أن يحضرها فقط من حضر المؤتمر الأول.

وبعد نحو اسبوعين او اكثر حان وقت المؤتمر فقال الخطيب مَن منكم تبرع بالعقد ! فخرجت هذه الفتاة وقالت أنا.

فقال له الخطيب بعد المؤتمر أريدك أن تفعل شيئاً ضرورياً، وبعد انتهاء المؤتمر قالت له الفتاة حسناً إن شاء الله ما الذي حدث !

قال له الداعية هل تخبرني بما حدث لك بعد أن تبرعت بالعقد !

بعد أن تذكرت قالت حدث لي شيء غريب، أنا متزوجة منذ ما يقرب من خمس سنوات، ولم يتمكن زوجي من الاقتراب مني، وفي كل مرة يقترب مني كان يدفعني بشدة، لكن بعد يومين من المؤتمر والحمد لله حدث ما أردناه ولا تعرف كم كنا سعداء.

قبل ذلك، في كل مرة قلت له، “لنذهب ونتعافى”، كان يخشى أن يُكشف أنه لا يستطيع الدخول إلي، وخلال كل هذا الوقت، كنت صبورًا معه على حياتنا.

سأله الواعظ من أين لك العقد قالت هذه هدية من ابن عمي ابن عم زوجي.

ثم فهم الخطيب ما حدث وسألها إذا كانت متزوجة. فأجابت لا. فحاول الخطيب عدم إخبارها بما وجدته واختلق قصة عن العقد بأنه مكلف ولم تخبره أن سحر ابن عم الزوج هو الذي أراد ربطه بزوجته من أجل الطلاق والزواج. لها.

سبحان الله! كيف أنقذت الصدقة هذه الفتاة من السحر هذا أثر الصدقة في الدنيا فماذا ينتظرها في القبر ويوم القيامة