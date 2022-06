قصص رعب الدمية العتيقة

قصص الرعب دمية العتيقة – كانت لوسي فتاة جميلة تبلغ من العمر تسع سنوات عاشت مع والديها وشقيقها الصغير في أحد المنازل الكبيرة في أحد الأحياء الفاخرة في ضواحي المدينة.

قصص الرعب الدمية العتيقة

كانت مغرمة جدًا بامتلاك الدمى واللعب معها في يوم ربيعي جميل، وعندما عادت لوسي إلى المدرسة، وجدت امرأة تقف خارج منزلها مرتدية ملابس سوداء.

كان مظهره غريبًا جدًا ومخيفًا بعض الشيء. وقفت لوسي أمامها وحدقت بها للحظة قبل أن تسألها ببراءة هل أنت صديقة لأمي وقفت المرأة متجمدة في مكانها تنظر إلى الطفل بوجه بلا عاطفة.

همست بصوت عميق “عيد ميلاد سعيد يا صغيرتي”.

نظرت لوسي إليها بذهول ولم تفكر كثيرًا في السؤال. في المساء، أخبرت والدتها ووالدها بذلك، لكنهما نظرا إليها بذهول وأخبراها أنها لا تهتم كثيرًا، وربما كانت امرأة بلا مأوى قد أتت إلى الأحياء، ومن السهل البحث عن المال.

مر الأسبوع بشكل طبيعي وكانت لوسي متحمسة للغاية بشأن عيد ميلادها القادم، وكانت على وشك بلوغ العاشرة وكانت متحمسة للغاية.

بعد أسبوع، يوم السبت، صباح يوم عيد ميلادها، رن جرس المنزل، وعندما فتحت الأم الباب، لم تجد أحدًا، لكنها وجدت طردًا صغيرًا خارج الباب، كتب عليه اسم لوسي. .

وذهبت لإيقاظ ابنتها، وكان هناك طرد باسمها جاء. خرجت لوسي من غرفة النوم متحمسة وفتحت العبوة، لكنها شعرت بالرعب الشديد عندما قرأت ما بداخلها. كانت دمية قديمة.

كانت أفظع وأبشع دمية رأتها على الإطلاق. كانت صلعاء وقبيحة وقذرة وأسوأ شيء فيها كان أسنانها المفترسة التي تهتز. ألقت الدمية على الأرض.

ووقف أمامها، ينظر إليها بغضب، وبخته الأم وأخبرته أن أحدهم كان متعبًا جدًا لإرسال هذه الدمية العتيقة، والتي يجب أن تكون ذات قيمة كبيرة ويجب أن تقدرها وأن تكون ممتنة لهذه الهدية.

حاولت لوسي الاحتجاج ولم تستمع لها الأم وأجبرتها على الاستمرار في ذلك، فشعرت بالراحة ووضعتها في خزانة في الطابق الأول ووضعتها خلف الأدوات والأحذية القديمة.

وهكذا أخبرت نفسها أنها لن تنظر إليه مرة أخرى، مرت عدة أيام بشكل طبيعي، وفي إحدى الليالي، بينما كانت لوسي نائمة في غرفة نومها، استيقظت عندما سمعت صوت زحف غريب.

استمر الصوت لفترة قبل أن يتحول إلى خطى سريعة جدًا. كانت لوسي ترتجف في سريرها من الخوف ولم تكن قادرة على الحركة على الإطلاق. ثم سمعت همسة أجش وسمعته لا يترك باب غرفة نومها مفتوحًا وضوء المدخل مضاءًا لأنها كانت تخشى الظلام.

سمعت الصوت يقول لوسي، أنا في الصف الأول، كان الصوت مألوفًا، لكنها لم تتذكر المكان الذي سمعته بسبب الخوف، وقبل أن تصرخ أو تبكي، سمعت صوت الزحف مرة أخرى وبدا الأمر. أن المتحدث كان يعود.

كانت خائفة جدًا لدرجة أنها لم تنم للحظة في تلك الليلة، عندما أشرقت الشمس، جاءت والدتها لتجهيزها للمدرسة وأخبرتها بما حدث لها.

لقد أقنعت نفسها أنه مجرد حلم، ولكن طوال اليوم كانت ذاكرة الصوت في رأسها وفي نهاية اليوم عادت لتصدق أن ما حدث. لم يكن حلما بل حقيقة.

وفي الليل حدث الأمر كما كان من قبل، لكن هذه المرة اقترب من غرفة النوم ولم تستطع النوم في تلك الليلة وفي الصباح ذهبت إلى مدرستها وقالت لنفسها إذا لم تسمع هذا الصوت فقط في خياله.

وعندما عادت إلى المنزل بعد العمل، قررت أن يصل اليوم إلى غرفتها، فتغلق باب غرفتها، وفي المساء طلبت من والدتها القيام بذلك، لكن الأم أخبرتها أنها لا تستطيع إيقافها. الضوء في غرفتها لأنه كان مرتفعًا جدًا ولن يسمح لها بالنوم.

Agréablement, elle lui a dit qu’elle dormirait sans lumière et a laissé les rideaux ouverts pour laisser entrer le clair de lune, et cette fois c’est arrivé comme avant la poupée, cette fois la voix est arrivée devant sa chambre et a ouvert الباب.

في الصباح استيقظ الأب والأم ليجدا ابنتهما تحت الدرج مع الدمية المجاورة لها وكانت ميتة وبعد تشريح الجثة تبين أنها كسرت رقبتها بعد ذلك لم تستطع رؤية أي شيء في الردهة بسبب لم يكن هناك ضوء.

قد تكون مهتمًا

قالت الأم إن ابنتها أحبت هذه الدمية كثيرا ودفنتها معها، وحزن الجميع على وفاة الطفلة لوسي بهذه الطريقة.