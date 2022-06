قصص رعب انيميشن شريكتي في السكن الجامعي تخرج من الغرفة كل ليلة والسبب صادم !

قصص الرعب بالرسوم المتحركة شريكي في السكن الجامعي ينفد من الغرفة كل ليلة والسبب صادم! – قصص رعب مخيفة نخبرك بها من خلال موقعنا ونتمنى أن تنال إعجابك نعرض لك مجموعة من قصص الرعب الحقيقية التي حدثت بالفعل وقصص رعب واقعية وقصص رعب مكتوبة وقصص رعب عن الجن وقصص رعب مضحكة ورعب شيق القصص، لا تفوت قراءتها.

قصص الرعب بالرسوم المتحركة شريكي في السكن الجامعي ينفد من الغرفة كل ليلة والسبب صادم!

Lorsque Ryoko est entrée à l’université, elle a déménagé pour vivre dans l’un des dortoirs, et c’est là qu’elle a rencontré Yuki, la jeune fille de vingt ans qui partagera la chambre avec elle tout au long de l ‘سنة دراسية.

كانت يوكي فتاة غريبة جدًا مثل الشبح الذي نادرًا ما يتكلم ولم يبتسم أبدًا وكانت دائمًا وحيدة وكانت هناك شائعة بأنها فقدت خطيبها العام الماضي.

Une nuit, j’ai entendu Ryoko Yuki quitter le lit et la chambre et au début, elle pensait que Yuki allait aux toilettes et ne s’en souciait pas beaucoup, mais après un moment, elle s’est rendu compte que Yuki se faufilait كل مساء.

تغادر غرفتهم وتعود بعد عدة ساعات فقط، وتدريجيًا، تشعر ريوكو بالفضول لمعرفة السبب. في إحدى الليالي، قررت محاولة معرفة سبب تصرف Yuki بشكل غريب.

تظاهرت بالنوم وانتظرت خروج يوكي كالمعتاد وتسللت من الغرفة بهدوء وانتظرت ريوكو دقيقة قبل أن تنهض وتتبعها وتحاول ألا يلاحظها يوكي.

بعد اتباعها لمدة نصف ساعة تقريبًا، وصلت يوكي إلى المقبرة ودخلتها. كانت ريوكو خائفة جدًا لدرجة أنها أجبرت نفسها على عدم الهروب دون رؤية ما يحدث ونظرت إلى الداخل.

رأت ريوكو يوكي جالسة أمام قبر، وكانت هناك نظرة انتصار على وجهها وكانت تضحك بجنون.رأت ريوكو ما أرادت أن تراه خوفًا أكثر من أي شيء آخر.

تدحرجت ونمت وجلست في غرفتها عندما دخلت الغرفة، ووضعت في سريرها وتظاهرت بالنوم، في انتظار عودة يوكي.

لكن يوكي لم تعد أبدًا، ونامت ريوكو فاقدًا للوعي أثناء انتظارها. عندما استيقظت في الصباح، سمعت الأخبار المحزنة. أخبرها شرطي أن يوكي انتحرت في الليلة السابقة، وتناولت الكثير من الحبوب أثناء جلوسها في المقبرة وتوفيت.

وجدتها الشرطة ملقاة بالقرب من قبر خطيبها، كانت ريوكو مذعورة وحزينة في نفس الوقت للفتاة، لكنها سرعان ما نسيتها.

قد تكون مهتمًا

لم يكن لدى يوكي عائلة ولم يأت أحد لأخذ أغراضها من الغرفة وبعد ثلاثة أيام بدأت ريوكو بتنظيف الغرفة وجمع أغراض يوكي للتبرع وبين أغراضها وجدت مذكرات وحملتها وبدأت تقلب الصفحات وعندما كانت وصلت إلى الصفحة الأخيرة تجمدت خوفا.

كانت هناك جملة مكتوبة بالدم وقالت إنني أعلم أنك رأيتني