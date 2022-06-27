قصص رعب بالعربية لوحدي في المنزل! اذا من اطفأ الضوء

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قصص الرعب العربية في البيت وحده! إذن من أطفأ الضوء

كان هناك طفل صغير يخاف الظلام وفي كل ليلة يترك الأنوار مضاءة لينام، وبعد فترة يغضب والديه بسبب سلوكه.

وصرخ والديه، وأمروه ألا يترك الضوء مضاءً بعد الآن، لأنه لم يعد صغيراً ولم يستمع إليهم، والضوء يظل مضاءً.

لذلك كل ليلة عندما تذهب الأم إلى الفراش، كانت تذهب إلى غرفته وتطفئ الضوء أثناء نومه، ويستمر ذلك لعدة أشهر.

في أحد الأيام، قرر الأب والأم الذهاب في إجازة مع أحد أقاربهم في البلدة المجاورة وتركوه في المنزل بمفرده لقضاء الإجازة. في ذلك المساء، بقي الصبي مستيقظًا لوقت متأخر جدًا يشاهد فيلم رعب على شاشة التلفزيون.

لكن كل الأضواء كانت مضاءة لذلك لم يكن خائفا. نام بعد ذلك وأضاءت الأنوار ولم يكن خائفًا، لكن في منتصف الليل استيقظ الصبي ورأى أن جميع الأضواء في المنزل مطفأة وكان ذلك عندما كان خائفًا جدًا.

من أين تأتي هذه الرائحة

انتقلت عائلة للعيش في منزل قديم وكبير بعد أن هجر لعدة سنوات، وبعد عدة أسابيع من العيش في المنزل، بدأ أفراد الأسرة يشمون رائحة غريبة كريهة تنبعث من إحدى غرف النوم.

ذات ليلة أثناء مشاهدة التلفزيون، كانوا يشاهدون فيلمًا وثائقيًا عن جرائم القتل وإحدى الجرائم التي وقعت قبل عدة سنوات.

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كانت الجريمة حول رجل قتل زوجته وقطعها إلى أشلاء وأخفى كل جزء منها في المنزل في الجدران والشيء المخيف أنه عندما قبضت الشرطة على الرجل وبعد ذلك اعترف بأن جميع أجزاء الزوجة المخفية كانت وجدت.

تم دفنها، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على رأسها. في نهاية الفيلم الوثائقي، تم عرض عنوان وصورة المنزل الذي وقعت فيه الجريمة، وهو نفس المنزل الذي تعيش فيه الأسرة، وكان لديهم فكرة عن الرائحة الناتجة عن تحلل الأنثى. هيئة.