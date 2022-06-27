قصص رعب حدثت بالفعل موعدنا الاول كان مرعبا وانتهى بشكلٍ مأساوي

قصص الرعب التي حدثت من قبل كان موعدنا الأول مرعبًا وانتهى بشكل مأساوي – قصص رعب مخيفة نخبرك بها عبر موقعنا ونأمل أن تنال إعجابك. الرعب المضحك وقصص الرعب الشيقة لا تفوت قراءتها.

قصص الرعب التي حدثت بالفعل تاريخنا الأول كان مرعبًا وانتهى بشكل مأساوي

كنت جالسًا في مقهى في المدينة واليوم لدي موعد أول مع رجل والتقيت به على تطبيق مواعدة. موعد جميل، قصير، غير ملزم.

هذا ما احتاجه حقًا بعد التخلص من الوحش الذي اتصلت به زوجي. أنا متأكد من أن هناك الكثير من الرجال الذين سيكونون أفضل ألف مرة من حبيبي السابق.

لحسن الحظ، قررت الطلاق عندما كنت صغيرًا حتى أتمكن من الزواج مرة أخرى وقضاء بقية حياتي مع رجل حقيقي.

هنا، يأتي من بعيد، إنه قصير ويبدو أكبر مني، بالطبع، لم تبلغ الثلاثين بعد، لكنه يبدو واثقًا من نفسه وابتسامته رائعة.

هل أنت جينيفر لقد أخبرته أنه يجب أن تكون هنري وجلس على الكرسي المقابل لي وسألني عما تفعله وأخبرته أنني أعمل في شركة تأمين وشعرت بالإحباط لأن هذا هو السؤال الأول الذي طرحه.

وقلت له، وقلت، “يمكنني قراءة مستقبل الآخرين. إنه أمر غريب جدًا.”

تساءلت عما إذا كان يقول الحقيقة أو يسخر مني. ابتسم بشكل غامض إذا أحببت ووضع يديه على الطاولة. كانت الأمور تسرع في موعدها الأول لكنه كان يرتدي ملابسه ووضعت يدي في يده.

قال “أنت تقود سيارة حمراء، تعمل في شركة يبدأ اسمها بحرف” ألف “، ولديك ثلاثة إخوة. نظر إلي وقال هل ما قلته صحيح

حدقت فيه وأخبرته أنه هنري لكنني لا أعرفك حقًا وأن هذا النوع من المعلومات يمكن العثور عليه بسهولة، سامحني ما زلت أشك في قدراتك.

ابتسم بغطرسة وقال إنني سعيد لأنك قلت ذلك وقلت لماذا هذه المرة لم يمسك يدي لكنه ظل ينظر إلي وقال إنك كنت في الخامسة من عمري، أمسكت بعنكبوت الحديقة ووضعتها في غرفة صديقك مثل لكمة و للأسف كان سامًا وكاد يموت وأبقيته سراً وحتى الآن لم تكن تعلم أنه أنت السبب.

نظرت إليه بصدمة لأن لدي ذكريات في ذلك اليوم ولم أخبر أحداً سوى زوجي السابق وقبل أن أخبر أحد المتابعين أنك ما زلت متزوجة بشكل قانوني ولكنك منفصلة عن زوجك.

ارتجفت، كان الأمر لا يطاق، لكنه لم يعد ممتعًا، لقد كان لقيطًا قذرًا، لكنني أعلم أنك تعرف.

هل لهذا طلبت من أختك الاتصال بقاتل قتال لقتل زوجك غزا الخوف ذهني وجسدي كله.

كيف عرفت ذلك لأنني، سيدتي، أنا الضارب الذي قال تلك الجملة وابتسم ابتسامة شريرة رأيتها في حياتي.

لدي عادة مزعجة للغاية، هل تتذكر المال الذي أعطيتني إياه لقتل زوجك، ذهبت لمقابلة زوجك، إنه رجل رائع لديه الكثير من القصص عنك وأخبرني أنه عرض ضعف الأموال التي أعطيتني إياها لذلك لديك المزيد من المال لتقدمه لحياتك

لا، من فضلك انتظر …

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