قصص رعب حقيقية حدثت بالفعل مواجهة صديقتي المرعبة مع احد المتشردين

قصص الرعب الحقيقية التي حدثت من قبل لقاء صديقي المخيف مع المتجول – قصص رعب مخيفة نخبرك بها من خلال موقعنا ونأمل أن تنال إعجابك. الرعب المضحك وقصص الرعب الشيقة لا تفوت قراءتها.

قصص الرعب الحقيقية التي حدثت بالفعل لقاء صديقي المخيف مع رجل متشرد

حدثت هذه القصة لصديقة أخبرني عنها منذ حوالي عام وما زلت أفكر في هذه القصة المرعبة. اسم صديقي مونجي. هي في العشرينيات من عمرها وتعمل مدرسة لغة إنجليزية في مدرسة كورية جنوبية.

في بداية عمله هناك منذ عدة سنوات، وفي إحدى الأمسيات، درس مونجي فتاة في المدرسة الثانوية في المكتبة التي كانت بجوار منزله كالعادة.

كان وقت الامتحان في كوريا، وبدأ الطالب في الدراسة متأخرًا جدًا، وبعد الانتهاء من دراسته، نظر الشاب إلى الساعة التي كانت الحادية عشرة والربع.

قال مونجي بحزن أن جميع الحافلات في مدينتهم أنهت مساربهم في الساعة الحادية عشرة ليلاً، وبما أنه كان بعيدًا جدًا عن المنزل، سأله عما إذا كان يستطيع النوم في شقته حتى الصباح، وعندما استيقظ، قال سيستقل الحافلة الأولى ويعود إلى المنزل.

كانت مونجي مترددة للغاية لأن ترك مراهقة تنام في منزلها ذات ليلة كانت فكرة سيئة حقًا، لكنه ظل يقنعها ويتوسل إليها للموافقة.

في النهاية، وافقت، عادت مونجي مع الطالبة إلى منزلها المكون من غرفة واحدة واتفقت معه على أنها ستنام على السرير بينما كان على الأرض.

وافق الصبي ونام كلاهما وبعد بضع ساعات أيقظ الصبي وقال له إنني جائع جدًا. لنأكل السنة.

فتح مونجي عينيه ونظر إليه بذهول واستغرب من فظاظته.

لكن الطالب أصر أكثر وقال لا، أنا جائع جدًا، فلنأكل الآن، أخبرته أن هناك طعامًا في المطبخ ويمكنه تناوله.

لكنه لم يعجبه لأنه لا يريد طعامًا باردًا، فأخبرها أن هناك مطعمًا تحت منزله مفتوح طوال الليل وعليهم الذهاب الآن.

لم توافق مرة أخرى وبدأت تفكر في أنه مجنون، لكنه ظل يصر على أن تأتي معه لتناول الطعام وفي النهاية وافقت وخرجت معه لتناول الطعام في المطعم.

عندما غادر الشقة، وبمجرد أن أصبحوا في الشارع، التفت إلى مونجي وقال في رعب، أنا لست جائعًا، لقد استيقظت فجأة من النوم ونظرت تحت سريرك وكان هناك رجل ينام هناك.

لم يصدق مونجي ذلك في البداية، لكن الطالب أصر على أن ما رآه صحيح، كان هناك رجل تحت سريره اتصل بالشرطة على الفور وعندما فتشت الشرطة المنزل.

وجدت رجلًا بلا مأوى تحت سرير منجي، واتضح لاحقًا أن الرجل كان يعيش في شقة منجي، ونام تحت السرير، وتجول في الشقة أثناء عملها، ثم عادت قبل أن تعود.

هذا الرجل الذي لا مأوى له يعيش في الشقة منذ شهرين كاملين دون أن ألاحظه، لولا الاستلقاء على الأرض، ما كانت لتراه أبدًا.

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ألقت الشرطة القبض على الرجل ولم يحدث شيء غريب ومخيف لمونجي منذ ذلك اليوم، لكن حتى يومنا هذا لم أسمع بتجربة مروعة أكثر من ذلك في حياتي.