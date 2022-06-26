قصص رعب حقيقية هدية طالبي كادت ان تقتلني

قصص رعب حقيقية كادت هديتي الطلابية أن تقتلني – أحضرت لك هدية، نهضت الآنسة إميلي ماثيو وأعطيتني بسكويت برقائق الشوكولاتة يجب أن أخبرك أنني فوجئت حقًا أنه وأنا لم نتفق جيدًا مع شخصيته. كانت الدرجات سيئة حقًا.

في كل مرة حاولت تصحيح إجابته أو توجيهه في الفصل، سمعته يهمس بأني قبيح أو غبي، لكنني لم أكن أهتم بمعاقبته لأنني كنت أعرف أن والديه يمران بالطلاق.

وكان مجرد صبي في التاسعة من عمره ويبدو أن جهله ومغفرته قد آتيا ثماره اليوم. شكرا لك ماثيو، أنت لطيف جدا.

أخبرتها ووضعت الكعكة على مكتبي في الواقع لم أرغب في تناولها لأنني أتبع نظامًا غذائيًا صارمًا خالٍ من السكر لإنقاص الوزن قبل زفاف صديقتي في ذلك الأسبوع.

لذلك لم آكل الكعكة لكنني بقيت في مكتبي طوال الصباح مع أوراقي قبل استراحة الغداء. جاء ماثيو إلى مكتبي وسألني إذا كنت سأأخذ الكعكة، شعرت بالسوء تجاهه.

لذلك حرصت على إخفائه، وعندما عاد من الاستراحة ورأى أن الكعكة لم تكن على مكتبي، بدا مصدومًا للغاية وسألني إذا كنت قد أكلت.

نعم أكلته وشكرا. كان جيدا حقا. جلس على كرسيه ولم يتفوه بكلمة حتى نهاية اليوم. شعرت بالسوء لأنني كذبت عليه. لم أستطع كسر نظامي الغذائي.

في نهاية الفصل، أخرجت الطلاب مبكرًا لأنني لم أرغب في تفويت الطائرة للذهاب إلى مدينة أخرى لحضور حفل الزفاف وعندما كنت أقوم بإصلاح الأشياء، تذكرت الكعكة.

لا يمكنني تركها في المكتب طوال الإجازة، سآخذها معي فقط في حال شعرت بالجوع أثناء السفر. لفته في منديل ووضعته في حقيبتي التي أخذتها في سيارتي للذهاب إلى المطار.

كانت طوابير رجال الأمن طويلة جدًا، وعندما جاء دوري وضعت حقيبتي لأمر عبر الجهاز المعدني، لكن بعد مروره اتصل بي رجال الأمن.

وأخبرني أنني يجب أن آتي معه على الفور إلى الغرفة الخاصة، وبينما كان يقودني إلى غرفة الاستجواب، حاولت أن أخبره أنني تأخرت بالفعل عن المقابلة. الطائرة، وكنت متأكدًا من أنني لا. لم يعد يأتي لحضور حفل زفاف صديقي.

أخذني رجل الأمن إلى غرفة مغلقة فيها الكثير من الناس يجلسون حول الطاولة، بعضهم يرتدي ملابس عادية والبعض الآخر يرتدي ملابس أمنية.

في منتصف الطاولة كان الشيء الذي كان سببًا في كل شيء، حيث بدأت الكعكة التي وضعتها في حقيبتي تجف من مظهرها الجاد.

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بدا وجه ماثيو وكأنه يظهر أمامي بابتسامة وهو يسلمني الكعكة وبصوت مرتعش سألتهم ماذا يحدث

اقترب مني شخص ما وأعطاني جهازًا لأرى ما بداخل الكعكة مما تسبب في كل هذا، لقد لاحظت شيئًا غريبًا في الداخل، أو بالأحرى عدة أشياء.

وسألته عما يوجد في الكعكة. عرفت الجواب. قال أحدهم شفرات. يوجد شفرات داخل الكيك. ساد الصمت في الغرفة قبل أن أبدأ لأنني فاتني الرحلة أو حفل الزفاف، وإلا كنت سأتحمل العواقب. ، لكنني بكيت لأن الصبي الصغير سيؤذيني حقًا.

لأنني أدركت أن النظام الغذائي الصارم قد أنقذ حياتي.

سرقة السيارات في أوبر

أسوأ قصة في حياتي ذهبت أنا وصديقي إلى النادي وأصدقائنا المشتركين في ليلة سبت وكان صديقي وأنا نواجه مشاكل في علاقتنا.

وفي تلك الليلة بدأنا في الجدال منذ البداية، لذلك قررت المغادرة، وطلبت سيارة أوبر وخرجت، كانت السماء تمطر.

وتمنيت لو لم تتأخر السيارة، انتظرت خمس دقائق قبل وقوف سيارة أمامي سيارة بيضاء وسألني أوبر فقلت نعم هل أنت سائق نعم.

أسرعت وركبت السيارة وجلست خلفها في منتصف الطريق.

بعد لحظات قليلة نظرت لأعلى لأرى أن السائق كان يقود سيارته بصلابة شديدة ويجلس بطريقة قاسية. كانت تقود في الشارع الذي يقودني إلى المنزل، لكن الغريب أنها تقود في الاتجاه المعاكس.

لم أكن أرغب في التحدث لأنني اعتقدت أن الأمر سيستغرق طريقًا مختصرًا، ولكن كلما ابتعدنا عن منزلي، أصبحت أكثر ارتباكًا وإحباطًا. أخيرًا قلت

أنت تسير في الاتجاه الخاطئ، ردت بأنها ستأخذ الطريق السريع إلى المنزل، كنت أعرف أن هذا ليس طريقًا مختصرًا للوصول إلى المنزل.

قبل أن أتمكن من قول أي شيء اهتز الهاتف في يدي ورأيت إشعارًا من أوبر يخبرني أن السائق ينتظر والشعار يقول أن السائق ينتظر في المكان المحدد حيث السيارة التي ستحدث سوداء.

في تلك اللحظة بدأت بالصراخ عليها بأنها خدعتني وأنها لم تكن أوبر. أخبرته أن يوقف السيارة على الفور. لم يبد أنها تسمعني وتجاهلتني.

فبدأت بالصراخ وضرب مقعدها رغم أن السيارة ما زالت تسير، حاولت فتح الباب لكنه كان مقفلاً وبعد المزيد من الصراخ نظرت إلي في المرآة.

أوقفت السيارة وابتعدت عنها بسرعة. بدأ السائق الأصلي في الاتصال لمعرفة مكان وجودي. كتبت له واعتذرت وأعطيته ملخصًا لما حدث.

أخبرني أنه سيأتي إلى موقعي الجديد وبعد خمس دقائق توقفت السيارة التي كانت في المقدمة وصعدت. أخبرته بما حدث، أوقف سيارة ونظر إلي

أخبرني أنها كانت عصابة من مهربي البشر وأن بعض النساء تم اختطافهن خلال الأشهر القليلة الماضية من خلال ركوب سياراتهن ومحاولة خداع النساء.

وكانوا يأخذونهم إلى أماكن غير معروفة لينتشروا فيما بعد ويعينون النساء كسائقات لكسب ثقة المرأة.

قصص الرعب الحقيقية هدية تلميذي كادت تقتلني