قصص رعب عن الجن ما الذي رأيناه في حمام مدرستنا

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قصص الجن الرعب الجني في الحمام

هناك ثلاثة أولاد في المدرسة وكانوا شقيين للغاية. في أحد الأيام أنهوا الغداء في المدرسة وساروا في القاعة ورأوا فتاة تدخل حمام المدرسة.

أرادوا أن يمزحوا معها قليلاً وأغلقوا الباب في وجهها بعد بضع دقائق بدأ طرقة عالية تطرق الباب وسمعوا صوت الفتاة ينادي وبدأوا يضحكون وهي تصرخ لإخراجها من الحمام.

بقوا في مكانهم وهم يضحكون عليها. بعد بضع دقائق، بدأت في البكاء وطلبت منهم إخراجها. شعروا بالذنب وقرروا الانفتاح عليها قبل ظهور المشاكل.

فتح أحد الصبية القفل وأخبرها أنها كانت كذلك، لكنها لم ترد على الفتاة وفتحوا الباب عندما دخلوا وفتشوا الحمام جيدًا ولم يجدوا أحدًا في الحمام.

حمام المدرسة ليس به نافذة والطريق الوحيد للخروج هو الباب، ثم هربوا مذعورين.

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في نهاية القاعة، رأوا الفتاة تقف مع إحدى صديقاتها، وصعدوا إليها وسألوها كيف خرجت من الحمام، فقالت لهم “لم أذهب إلى الحمام جميعًا يوم.”