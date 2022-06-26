قصص رعب مخيفه صفحة الفيسبوك الملعونة

قصص رعب مخيفة صفحة فيسبوك الملعونة – قصص رعب مخيفة نخبرك بها من خلال موقعنا ونتمنى أن تنال إعجابك. مثير للاهتمام، تأكد من قراءته.

قصص رعب مخيفة صفحة فيسبوك ملعونه

في إحدى الأمسيات، كانت فتاة مراهقة تتصفح صفحات صديقها على Facebook ووجدت صفحة شخص ما تخيفها بشكل رهيب.

بدا الرجل في الصورة الشخصية مخيفاً ومجنوناً، وبدأت الفتيات في الضحك والاستهزاء بمظهره القبيح ومظهره المجنون.

إذن ظهرت لهم رسالة إذا أعجبتك صفحتي

من أنت يجب أن تعلم أنك تنظر إلى صفحتي الآن.

كيف تعرف أنني أشاهد صفحتك الآن، وأنا أعلم عندما يشاهد شخص ما صفحتي.

ما هو غير معقول كيف تعرف لا يهم كيف، لكني أعلم، خاصة عندما تكونان فتاتان جميلتان مثلك.

بدأت الفتيات حقًا في الخوف من الرجل، حسنًا، توقف عند هذا الحد، لقد بدأت تخيفنا.

يجب أن تكون خائفًا حقًا لأنك لا تريد أن يقتلك شخص قبيح مثلي، أليس كذلك

صُدمت كلتا الفتاتين وقالت إحداهما منع هذا الرجل المجنون الذي سألت أحدهما إذا كنت تعتقد أنه يراقبنا.

قال لها “تعلمين أنني أشاهدك، وسواء منعتني أم لا، فلن يمنعني ذلك من القدوم إلى منزلك لأنني أعلم أنك وحدك في المنزل الآن”.

سنترك المحادثة الآن لأنك بدأت حقًا تخيفنا بنكاتك. قال لهم لا يهم. خوفك حقيقي جدا ومنطقي.

أغلقت الفتاة الكمبيوتر ونسوا أمر الرجل، وذهبوا إلى المطبخ وأعدوا وجبتهم، ويتحدثون ويضحكون، واعتقد الجميع أنه مجرد شخص مجنون، وألقى معهم نكتة كبيرة.

وفجأة قالت صديقة الفتاة إنها تريد الذهاب إلى الحمام، وانتظرت صديقتها لمدة عشر دقائق، لكنها لم تعد، فذهبت وطرقت باب الحمام.

لكنها لم تجب، فتحت الباب ببطء ورأت جثة صديقتها ملقاة على أرضية الحمام وقبل أن تصرخ، خرج رجل من خلفها وأغلق فمها بقبضته.

في المساء، عادت الأم إلى المنزل ووجدت مشهدًا مروعًا. تم العثور على الفتيات ميتات في الحمام بعد أن قتلهم المجنون.

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