قصص رعب مشوقة رؤيتي للزومبي في حديقتي الخلفية

قصص رعب مثيرة للاهتمام My View Of Zombies In My Backyard – قصص رعب مخيفة

قصص الرعب المثيرة رؤية الزومبي في حديقتي – السر في الحديقة

بيلي يبلغ من العمر عشر سنوات ويعيش مع والديه وأخته الصغيرة في إحدى الشقق الصغيرة في المدينة. بعد أن نهض الأب من وظيفته وزاد دخل الأسرة، قرر الانتقال إلى منزل مستقل كبير في ضواحي المدينة.

كان بيلي يتطلع إلى الانتقال وامتلاك غرفته الخاصة حيث يتشارك غرفة مع أخته في شقتهما الصغيرة، وعندما انتقلوا إلى المنزل الجديد، اختار بيلي الغرفة ذات النافذة الكبيرة المطلة على الحديقة.

في الليلة الأولى لمنزل الأسرة، ذهب الوالدان للنوم في غرفة نومهما بعد إحضار ابنتهما إلى غرفتها الجديدة، بينما ذهب بيلي بسعادة إلى غرفته الجديدة للنوم.

في الليلة الأولى، نام بيلي في غرفة النوم، حدث شيء غريب جدًا في منتصف الليل. استيقظ بيلي مع صرخات ألم ضعيفة وصيحات مكتومة.

ويبدو أن هذه الأصوات تأتي من خارج المنزل. كان بيلي خائفا جدا. اتصل بوالديه ولحظات قليلة جاءوا قلقين. قالوا ما الأمر، هناك شخص ما في الحديقة. قال بيلي ونظر والده ولم يجد شيئًا، وأكدوا له أنه لا يوجد شيء بالخارج وساعدوه على النوم.

في الليلة التالية، سمع بيلي الأصوات مرة أخرى، وهذه المرة كانت أعلى صوتًا وأكثر وضوحًا من الليلة السابقة، واستجمع شجاعته ونظر إلى الخارج.

خارج غرفته في الحديقة، رأى بيلي ثلاثة ظلال تقف في الحديقة الخلفية تنظر إليه بعيون امرأة زجاجية، وتحركوا ببطء، يقتربون من النافذة.

ركض بيلي بسرعة إلى غرفة نوم والديه وأخبرهما عن الأشباح في الخارج، لكن عندما نظر لم ير أحدًا في الحديقة وذهبت كل الأشباح.

أخبره والداه أنه لا بد أنه كان يحلم، وعاد بيلي إلى سريره حزينًا وثقيل القدمين، وفي ليلتهما الثالثة في المنزل سمع الأصوات مرة أخرى.

عندما نظر من النافذة، أذهله وجه رجل خارج النافذة يحدق به، وسكين في الظلام في يد واحدة، وغطى بيلي نفسه ببطانية، يرتجف خوفًا، في انتظار مغادرة الرجل .

بعد حوالي نصف ساعة، نهض بيلي من السرير ونظر من النافذة إلى الحديقة لقد اختفت الأشباح الثلاثة وكان مكانهم ثلاثة ثقوب محفورة حديثًا في أرض الحديقة.

في صباح اليوم التالي، رأى والد بيلي الثقوب واتصل بالشرطة حتى يتمكنوا من معرفة ومعرفة ما كان يحدث في الفناء الخلفي لمنزلهم وما إذا كان له أي علاقة بأشباح بيلي.

جاءت الشرطة وأبلغتهم أنه منذ سنوات عديدة، هرب ثلاثة مجنونين من مستشفى للأمراض العقلية القريب، وبعد أن هربوا دون أن يقتلوا الكثير من الناس، وخاصة أولئك الذين حاولوا مواجهتهم.

فاضطربت المدينة كلها بهم. كان المالك السابق لمنزلك جنديًا سابقًا وألقى القبض على المجانين الثلاثة وهم يحاولون اقتحام منزله من خلال نافذة غرفة النوم.

واجههم الرجل وتمكن من قتلهم، ثم دفنهم في الحديقة الخلفية، وبعد اعترافهم للشرطة بقيت الجثث في الحديقة وكانت الثقوب الثلاثة قبورهم.

لكنها الآن فارغة تمامًا ولا أحد يعرف أين ذهبت الجثث.