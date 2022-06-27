قصص رعب واقعية ابنتي المثالية روزي

قصص الرعب الواقعية فتاتي المثالية روزي – قصص رعب مخيفة نخبرك بها على موقعنا ونأمل أن تنال إعجابك. مثير للاهتمام، تأكد من قراءته.

قصص الرعب الواقعية فتاتي المثالية روزي

طوال فترة حملي، كنت أحلم وتخيلت كم سيكون طفلي جميلًا.

أردت سرًا أن تكون فتاة متحمسة جدًا وأن تصبح أسعد أم في العالم وأن تعد منزلي لاستقبال الطفل، لذلك اخترت اسمًا جميلًا لها، روزي، أميرة صغيرة لطيفة.

سأعتني بها طوال حياتي وسأضعها في أجمل الملابس وسأخذها في نزهة والجميع يحدق فينا ويغار منا لدرجة أن والدها لم يكن أبدًا شابًا لطيفًا كان يشربه طوال الوقت ويصرخ وغادر كل ليلة للمقامرة بكل هذه الأموال.

لم تكن يونغ روزي الرجل المناسب لأن تكون أباً، لذلك لعبت بفراملها وفعلتها من أجل مستقبل روزي.

التدخين والصراخ لا يفيدان صحته ولا لتربيته. على أي حال، هي لا تحتاج إلى أب مثل هذا في حياتها. كنت كل ما تحتاجه روزي.

في الشهر التاسع من الحمل، كانت روزي على وشك المجيء وكنت على استعداد لمقابلة طفلتي الصغيرة، فذهبت أطرق الباب، عائلة جونسون.

بابتسامة مزيفة، فتحت لي الأرملة الشابة التي عاشت هناك الباب، وفي رحمها كانت روزي الجميلة، ونشرت السيدة جونسون كل تفاصيل حياتها وحملها على المواقع الاجتماعية.

وقد قرأت كل شيء بالتفصيل خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد حان الوقت للمضي قدمًا وتنفيذ خطتي. نعم. قالت الأرملة هل أستطيع مساعدتك.

أنا ستايسي لقد تحدث معي على Facebook، فأنا هنا لأعطيك الألعاب التي تريدها ويبدو أنها تذكرتها وكانت سعيدة لأنني أتيت ولكن نظرت إليّ مرعوبة في البداية.

Alors elle m’a adressé un sourire rassurant et m’a laissée entrer.Merci d’être venu.Ce sera difficile d’élever cette petite fille toute seule et de subvenir à tous ses besoins car mon mari est décédé dans un accident de voiture منذ شهرين.

أومأت برأسي بحزن، وسمعت قصتها وكأنني لم أعرفها من قبل. أغلقت الباب ومرت أمامي، وبينما كنت أتبعها، أخرجت السكين الكبير الذي أحضرته معي. سأكون مع ابنتي دائما.

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