قصص رعب يابانية أين أمي

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قصص الرعب اليابانية أين أمي

كان هيروكي سائق تاكسي وعاش في طوكيو مع زوجته وابنته الصغيرة، لكن في يوم من الأيام اختفت زوجة هيروكي.

تركته وحده مع ابنته البالغة من العمر خمس سنوات. لم يبلغ الشرطة عن فقدانها، لكنه أقنع نفسه وجيرانه بدلاً من ذلك بأنها أخذت متعلقاته وتركته وحده مع ابنته.

أصبح الطفل مسئولاً عن تربيتها ولكن للأسف كان عليه العمل لساعات طويلة جدًا ولم يتمكن من الجلوس معها في المنزل طوال الوقت وعادة ما كان يخرج لركوب سيارته في الصباح الباكر ولم يعد حتى بعد منتصف الليل.

كانت جارة هيروكي امرأة عزباء وتطوعت بلطف للحضور كل يوم والعناية بالطفل أثناء تواجده في العمل وكل ليلة ترقد الفتاة في السرير تبكي وتبكي. تنادي والده.

لكن ذلك تغير في إحدى الليالي، لم تبكي الفتاة أبدًا، ولكن حتى الجار سمعها تضحك على الجدران الرقيقة في غرفتها، وبدا أنها كانت تتحدث إلى شخص ما، لابد أن والدها عاد إلى المنزل مبكرًا.

دون أن تلاحظ، هكذا قالت الجارة لنفسها، لهذا ذهبت لتفتح باب غرفة النوم في الفيلا وصُدمت عندما وجدت الفتاة تجلس وحدها على سريرها تضحك في الظلام.

سألت الفتاة الصغيرة لم يكن هناك أي شخص آخر في الغرفة، فشعرت الجارة بالخوف الشديد وقررت أن عليها معرفة سبب السلوك الغريب لهذا الشرير الوحيد في صباح اليوم التالي.

قال الطفل، مع من كنت تتحدث وتضحك طوال الليلة الماضية في غرفة نومك، مع والدتي دائمًا عندما أكون حزينة وحيدة وأبكي، تأتي أمي لتحتضنني وتقبلني في المسرحية.

صُدم الجار، لكنني ما زلت هنا، وباب المنزل مغلق. كيف دخلت والدتك إلى المنزل. نظرت الفتاة إلى الجار قليلاً بوجه بلا عاطفة، ثم أشارت إلى الباب المؤدي إلى الطابق السفلي – الأرض وهمست أنها آتية تزحف من خلال الموقع الرسميك.

بدأ الجار في الارتجال واستدعى الشرطة على الفور. عندما وصلت الشرطة، طلب منهم الجار تفتيش القبو. وبالفعل، عثرت الشرطة في غضون ساعات على جثة زوجة هيروكي.

ما اعتبره الجميع هاربًا وفي وقت لاحق من ذلك المساء، اعترف هيروكي بأنه قتل زوجته، وحفر حفرة ضحلة في القبو ودفنها هناك، وبعد ذلك اليوم، لم تر الفتاة شبح والدتها مرة أخرى.

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