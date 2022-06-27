قصص رعب 2022 السر المريع الذي اكتشفته جوليا عن اهلها

قصص الرعب 2022 السر الرهيب الذي اكتشفته جوليا عن عائلتها – قصص رعب مخيفة نخبرك بها على موقعنا ونأمل أن تنال إعجابك. قصص رعب مضحكة ومثيرة للاهتمام، لا تفوت قراءتها.

قصص الرعب 2022 السر الرهيب الذي اكتشفته جوليا عن عائلتها

جوليا الفتاة الذكية

عرفت جوليا أنها كانت ذكية وهي واحدة من الأطفال الأذكياء الذين اكتشفوا مبكرًا أن والديها ليسا أقوياء ولا يعرفان كل شيء.

أدركت ذلك لأول مرة عندما شعرت بالخوف في إحدى الليالي، سمعت صوتًا في غرفتها يأتي من تحت السرير أو من الخزانة، ركضت إلى غرفة والديها وهي تصرخ وتبكي.

قالت الأم يا عزيزي، “سمعت وحشا. أخبرت عائلته بخوف. سبب تافه “.

لكن ما لم تتوقعه، قاموا بسرعة من السرير وركضوا إلى غرفة نومها وهناك حفروا تحت السرير وفتشوا الخزانة وتأكدوا من إغلاق النافذة.

قضى والداها الكثير من الوقت في البحث حول زوايا الغرفة وفحصها بعناية فائقة، وسرعان ما أدركت أنها فتاة ذكية.

كانت تعرف ما يفعلونه أنهم أخذوا مخاوفها على محمل الجد ليُظهروا لها أنهم يحبونها وأنهم بأمان في منزلهم وأنهم قد قرأوا ذلك في كتاب تعليمي.

الدرس الذي تعلمته جوليا هو أنها تتمتع بالقوة، لذا أصبح إيقاظ والديها روتينًا ليليًا، فقد صرخت وبكيت وهم يندفعون إلى غرفتها، مختبئين ابتسامتها وراء الدموع.

لكن الشيء الغريب هو أنهم لم يشتكوا أبدًا من الموقف مهما اتصلت بهم .. جرارات المكاتب.

كما لو أن المكان يمكن أن يستوعب أي وحش، نظر إليها والدها وسألها ما هو أطرفها. قالت “لطالما صدقتني أنتما الاثنان.”

كانت جوليا صامتة وهي تراقب والديها يغادران الغرفة وفي تلك الليلة، لم تنم جوليا، الطفلة الوحيدة أبدًا.

هاتف ضائع

ذات ليلة عادت الزوجة إلى المنزل من العمل، ووضعت طاولتها على طاولة المطبخ وبدأت في النظر إليها، ثم أدركت أنها لا تستطيع العثور على هاتفها الخلوي ولا تتذكر آخر مرة استخدمته فيها.

لكنها متأكدة تمامًا من أنها لم تستخدمها في العمل اليوم لأنها كانت مشغولة جدًا لدرجة أنني اضطررت إلى تركها في طريقي إلى المنزل، وفكرت بقلق.

ذهبت إلى غرفة المعيشة وأخذت الهاتف هناك واتصلت برقمه الخلوي، ورن الهاتف لفترة طويلة ثم أجاب أحدهم لكنه لم ينطق بكلمة واحدة.

قالت المرأة مرحبًا، لم يكن هناك جواب، لكنها تسمع صوت أحدهم يتنفس على الجانب الآخر. صباح الخير. أيمكنك سماعي قالت المرأة، ولم يكن هناك رد على الإطلاق، تنفس.

سألت مرة أخرى، “مرحبًا. »أجبني« هل تسمعني ثم، بصوت منخفض، قال الشخص على الطرف الآخر من السطر، “أنا أسمعك. قبل أن تتمكن من قول المزيد، أغلق الرجل الهاتف.

استمرت الزوجة في الاتصال بهاتفها الخلوي ولكن لم يرد عليها أحد مرة أخرى وفي النهاية استسلمت الزوجة بيأس وتأخر الوقت وقررت النوم.

عندما دخلت غرفتها، صُدمت عندما رأت أن النافذة كانت مفتوحة بالكامل، على الرغم من التأكد من إغلاقها هذا الصباح.

قد تكون مهتمًا