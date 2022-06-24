قصص رومانسية للمتزوجين الحب الأول – نقدم لكم اليوم قصة جديدة وجميلة للغاية حول موضوع قصص الحب السعودية، والتي نقدمها لكم فقط من خلال موقعنا على الإنترنت اقرأ، حيث نتميز دائمًا بتقديم مجموعة من أكثر قصص جميلة مفيدة من مختلف الأنواع، وقصة اليوم بعنوان “الحب الأول”، دات أحداثها في مدينة الرياض، السعودية، لفتاة عاشت كل حياتها على ذكريات حبها الأول الذي لم تتركه قط. تعرف معنا على تفاصيل القصة المثيرة لقصص الحب السعودية. أترككم مع قصص حب سعودية وأتمنى أن تنالوا إعجابكم.

قصص رومانسية للمتزوجين

فتاة جميلة تعيش في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، جلست مع خادمتها لتتحدث معها عن أمور الحب والرومانسية، وأخبرتها أنها لم تشعر بالحب مع أحد من قبل وأنها لم تتحدث مع أي شخص من قبل. شاب في حياتها وهي تود معرفة شاب.

صورة توضيحية

وعدتها الخادمة على الفور بأنها ستقدمها إلى شاب وسيم كان يسأل هنا من قبل دون علمها، وكان لهذا الشاب علاقة بعيدة بالفتاة، فاتصلت به الخادمة وطلبت منها العودة إلى المنزل، و كما أعطت هاتف الشاب للفتاة وطلبت منها التحدث، فكرت في الفتاة وقلت لنفسي لماذا لا أتحدث، لأنه قريبي ويعتبر من أفراد عائلتي.

على الرغم من أن الفتاة جاءت من عائلة ثرية، وكان الشاب فقيرًا ولم يكمل دراسته، إلا أن صداقة وطيدة نشأت بينهما، وتحدثا لفترات طويلة على الهاتف، وعلى مدار الأيام الصداقة تحولت إلى قصة حب حقيقية لا مثيل لها، فتعلقت به الفتاة ووقعت في حبه حتى الموت.

ذات يوم اكتشفت الأم ما يحدث مع ابنتها وعلاقتها بهذا الشاب، ورفضت الأم هذه العلاقة تمامًا لأن الشاب من عائلة فقيرة لا تليق بأسرته. والدتها التي قررت الذهاب وطلب المساعدة من عم الفتاة دون علمها.

وأحضر عمها الفتاة وأخبرها والشاب بما حدث بينهما، لكن الشاب لام الفتاة كلها وكذب قائلاً إنها تتبعها ويتوسل الحديث معه. وصلت الفتاة ما زالت لديها مشاعر قوية تجاه هذا الشاب لأنه حبها الأول. وآخر !

وبينما كانت تتحدث معه عبر الهاتف ذات يوم سمعها والدها ودخل غرفتها وهم يضربونها، وأصر والدها على أن يتزوج ابن صديق أحبه لفترة طويلة وعرض عليها لكنها رفضت لأنها لم تشعر بشيء تجاهه، واستعد الأب دون معرفة ابنته بمقابلة بينه وبين ابن صاحب العقار والنادي بشأن ابنته.

رآها الشاب مرة أخرى وسأل والده على الفور عن يدها. لم تستطع الفتاة الرفض، خاصة بعد أن عرفت مدى قسوة وخداع حبيبها بشأن علاقتهما. تزوجت من ابن صديق والدها ورزقا بطفل. .

مرت سنوات عديدة، ونسيت الفتاة أمر حبيبها، أو بالأحرى حاولت إقناع نفسها بذلك، وذات يوم اتصل بها الشاب، بمجرد أن رأت رقمًا في الهاتف، شعرت بصدمة كبيرة، وقفت مذهولة وغير قادرة على الحركة أو التفكير، وبعد عدة دقائق قررت الرد على الهاتف. سمعت صوت حبيبها وأعادت كل الذكريات التي طالما حاولت نسيانها.

تحدثت معه لفترة طويلة، وأخبره الشاب أنه لا يمكن أن ينساه وأنه نادم على كل ما فعله به، واكتشف أنه لم يحب أحدًا أبدًا. طلب منها تطليق زوجها فيتزوجها. طفل وسوف يربيه جيدا. فكرت الفتاة كثيرًا، لكنها لم تجد إجابة للإجابة.

في النهاية طلبت الفتاة من الله تعالى وقررت ألا تترك زوجها وحياتها السعيدة والهادئة، وأنها لن تعود أبدًا لمن هجرها من قبل، حتى لو كانت لديها مشاعر حب، وواصلتها الفتاة. الحياة مع زوجها الذي يحبها ويحترمها، لكن ذكريات الحب الأول ما زالت تطاردها ولن تنساها يومًا ما.