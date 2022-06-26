قصص عالمية قديمة قصة علاء الدين والمصباح السحري

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قصص العالم القديم قصة علاء الدين والمصباح السحري

ذات مرة كان هناك شاب اسمه علاء الدين. عاش علاء الدين وعائلته الفقيرة للغاية في مدينة جميلة تسمى قمر الدين. كان لعلاء الدين عم جشع وأناني للغاية لا يحب أن يقدم لأي شخص الخير إلا لنفسه.

ذات يوم اصطحبها عمها معه للبحث عن كنز في كهف سحري لم يستطع أحد الاقتراب منه لأنه كان معروفا أنه مخيف من الداخل. أخذها عمها إلى الكهف وكان ينتظرها في الخارج. عندما دخل علاء الدين إلى الكهف، أغلق الباب في وجهه.

حاول علاء الدين فتح الباب لكنه لم يستطع فدخل أعماق الكهف وتجول بين الذهب والكنوز من الجانبين حتى وجد مصباحا ذهبيا فامسكه ومسح الغبار عنه.

استمرار القصة

عاد الجني إلى الحياة بعد مغادرة المصباح وشكر علاء الدين كثيرًا لأنه كان سبب خروجه، وطلب منه أن يأمره بأي شيء لرد الجميل عندما أخرجه من المصباح، لذلك طلب منه علاء الدين على الفور إخراجه. من هذا الكهف، وأخرجه الجني من الكهف.

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كان علاء الدين يحب أميرة جميلة تدعى ياسمين. أحبها علاء الدين كثيرا وشاهدها جالسة على إحدى شرفات القصر وتفكر في جمالها وحركاتها وكان يحلم بطلب يدها ولكن للأسف لم يقبلها السلطان لأنه فقير جدا ولا يستطيع إحضارها. قصورها ومالها وبالتأكيد السلطان لن يوافق على الزواج منها.

طلب علاء الدين من الجني أن يجلب له نقوداً ومجوهرات وهدايا ثمينة ليتمكن من عرض خطبتها على الأميرة ياسمين، وفعل الجني كما طلب، ولكن عندما ذهب إلى القصر، أخبرها السلطان أن الأميرة كانت مخطوبة للوزير. ابن.

كان علاء الدين حزينًا جدًا، لكنه فكر في مطالبة الجني بإظهار حقيقة ابن الوزير أمام الأميرة، وقد حدث ذلك بالفعل. ولما قابلت الأميرة نجل الوزير يوم زفافهما، رأت الأميرة فيه أنه شاب متعجرف وأناني، فرفضت الزواج منه، وانتهى الحفل بعدم الزواج.

ثم تقدم علاء الدين مرة أخرى إلى الأميرة ياسمين فقبلت وقبل السلطان لكنه اشترط أن يبني لها قصرًا كبيرًا وواسعًا، فطلب علاء الدين من الجني أن يبني قصورًا جميلة للأميرة ياسمين، وتم حفل الزفاف وعاشوا معًا. القصر الجديد.

وأصبح الجني خادم علاء الدين لأنه رأى فيه الخير والنقاء، فأراد البقاء بجانبه حتى نهاية حياته.