قصص عالمية للاطفال باللغة العربية مكتوبة قصة بينوكيو

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حكايات عالمية للأطفال مكتوبة باللغة العربية قصة بينوكيو

ذات مرة كان هناك نجار عجوز اسمه جيبيتو، وكان الرجل العجوز يعمل في صناعة الدمى الخشبية، ولأنه كان وحيدًا اعتبر هذه الدمى عائلته، وصنع دمية خشبية واعتبرها ابنها. وأطلق عليها اسم Pinochio.

وذات يوم نام جيبيتو وترك دمية بينوكيو في السرير المخصص له، وعندما استيقظ في الصباح وجد بينوكيو يتحرك وكأنه طفل حقيقي. كان Geppetto سعيدًا جدًا لأن الله استجاب لصلاته وبدأ في تعليم بينوكيو كل شيء، ورأى أن بينوكيو يجب أن يذهب إلى المدرسة ليتعلم مثل الأطفال الآخرين.

وكان بينوكيو يذهب إلى المدرسة كل يوم مع الأطفال، وفي أحد الأيام وجد سيارة سيرك تقف في الطريق وتقدم عروضًا مع الدمى الخشبية. أحب بينوكيو العرض وصعد إلى المسرح وبدأ في الرقص والغناء.

كان صاحب السيرك سعيدًا وأعطى بينوكيو خمسة جنيهات ذهبية، وطلب منه العمل معه، لكنه رفض وقرر العودة إلى المنزل، وبينما كان في طريقه إلى المنزل، تبعه قطة وثعلب، محتالون، أرادوا للاستيلاء على العملات الذهبية التي بحوزته، وربطوه بشجرة وسرقوا ماله وهرب، ظل بينوكيو يصرخ ويطلب المساعدة ولم يسمع أحد.

كانت هناك جنية جيدة تعيش بين الأشجار، لذلك سمعت صراخ بينوكيو، فذهبت لمساعدته وسألتهم. أحضره إلى هناك فقال له إن والده مريض وعليه أن يعمل لمساعدته. وجد بينوكيو أن أنفه الخشبي ينمو وينمو، لذلك شعر بينوكيو بالخوف ونظر إلى الجنية. أخبرته أن هذا يحدث له لأنه كان يكذب وأن أنفه سيستمر في النمو إذا استمر في الكذب.

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شعر بينوكيو بالخجل والاعتذار للجنية ووعدها بأنه لن يقول أي شيء سوى الحقيقة، فأخبرته أنه إذا توقف عن الكذب وأصبح جيدًا، فسيصبح صبيًا حقيقيًا.

أثناء عودته إلى المنزل، وجد ساحرًا ينادي الأطفال ويطلب منهم ركوب القارب معه إلى أرض الألعاب. ابتهج بينوكيو وركب القارب مع الساحر ولم يعد إلى المنزل، وبعد أن تحرك القارب وجد بينوكيو الساحر يقوم بأشياء غريبة ويحول الأطفال إلى حمير ليبيعهم، كان بينوكيو خائفًا جدًا، وعندما رآه الساحر قفز بسرعة في البحر، وفي البحر بدأ يسبح ويكافح مع الأمواج حتى مر حوت كبير وابتلع بينوكيو.

في بطن الحوت، تفاجأ بينوكيو عندما وجد والده، جيبيتو، في بطن الحوت، هو وقاربه. عندما خرج بينوكيو ولم يعد إلى المنزل، شعر جيبيتو بالحزن والقلق، وذهب للبحث عنه لكنه لم يتمكن من العثور عليه، لذلك أخذ قاربه وربما أبحر ليجد بينوكيو، وأثناء وجوده في البحر، ابتلع الحوت له.

شعر بينوكيو بالندم لأنه كان سبب ما حدث لوالده، لكنه فكر في خطة للخروج من بطن الحوت، وجد شمعة مع والده، فطلب من جيبيتو التجديف حتى وصل إلى الحوت. وأضاءت الشمعة وأمسكتها بالقرب من أنف الحوت حتى دخلها الدخان وعطس الحوت بشدة وخرجت من بطنها وجذبت بقوة حتى تبتعد عن الحوت.

عاد بينوكيو إلى المنزل مع Geppetto ووعده بأن يصبح ولدًا جيدًا وبالفعل أصبح جيدًا، وذات يوم أتت إليه الجنية الطبية وأخبرته أنها كانت تراقبه وأنه يستحق أن يصبح فتى حقيقيًا وأشار إليه به. عصاه السحرية.