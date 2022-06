قصص عالمية للاطفال قبل النوم قصة الأم هولي

قصص الأطفال العالمية قبل النوم قصة الأم هولي – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص ممتعة. أداة تعليمية وتربوية للأطفال تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتربوية وتوسع آفاقهم الفكرية وتحسن قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

قصص ما قبل النوم الدولية للأطفال قصة الأم هولي

يقال كانت هناك أرملة لها ابنتان فماذا يفعل كانت إحداهما جميلة ومجتهدة، والأخرى قبيحة وكسولة، لكن الزوجة كانت تحب الفتاة القبيحة الكسولة أكثر لأنها كانت ابنتها بينما كانت الأخرى ابنة زوجها، لذلك كان على الفتاة الجميلة القيام بجميع الأعمال المنزلية. كانت حماته ترسله كل يوم ليجلس بجانب البئر على الطريق الرئيسي، يدور حتى تنزف أصابعه.

في أحد الأيام، نزل الدم على المغزل، وعندما وقفت الفتاة فوق البئر لتغسله، انزلق المغزل فجأة من يديها وسقط في البئر. En pleurant, la jeune fille courut à la maison pour raconter ce qui lui était arrivé, mais sa belle-mère la réprimanda, et la réprimanda durement, et lui dit “Comme tu as laissé tomber le fuseau dans le puits, va le chercher انت بنفسك.”

عادت الفتاة إلى البئر في حيرة، لا تعرف ماذا تفعل، وفي حزنها الشديد قفزت خلف البصق في البئر.

لم تتذكر الفتاة شيئًا سوى حقيقة أنها استيقظت لتجد نفسها في مرج جميل تغمره أشعة الشمس الذهبية وتتفتح فيه أزهار لا حصر لها.

عبرت الفتاة الصغيرة المرج الأخضر، ومرت بفرن مليء بالخبز، ونادتها أرغفة الخبز “أخرجونا، أخرجونا من خلال الموقع الرسمي!” وإلا فسوف نتحول إلى رماد، لأننا مكثنا هنا لفترة طويلة. فأخذت الفتاة لوح الخبز وأخذت كل الخبز من الفرن.

سارت الفتاة أبعد قليلاً حتى وصلت إلى شجرة مليئة بالتفاح. صرخت الشجرة، “اهتزني، هزني”، أتوسل إليك. لقد نضجت كل تفاحي. هزت الفتاة الشجرة وسقطت عليها التفاحات مثل المطر، لكنها هزت الشجرة حتى لم يتبق منها تفاحة واحدة. ثم جمعت بعناية كل التفاح المتساقط في كومة واحدة واستمرت في طريقها.

المحطة التالية التي مرت الفتاة كانت عبارة عن منزل صغير، وهناك رأت امرأة عجوز تخرج منه، وكانت أسنانها طويلة جدًا لدرجة أن الفتاة كانت خائفة من رؤيتها، واستدارت لتهرب، لكن الرجل العجوز نادى لها لماذا تخافين يا صغيرتي ابق معي، وإذا قمت بالأعمال المنزلية على أكمل وجه من أجلي، فسأرضيك ؛

لكن عليك أن تبذل قصارى جهدك لترتيب سريري بشكل صحيح، وآمل أن تهزه دائمًا حتى يتناثر الريش في كل مكان، ثم يقولون إن الثلج يتساقط ؛ أنا الأم هولي. تحدثت المرأة العجوز بمثل هذا التعاطف والتعاطف حتى استجمعت الفتاة الصغيرة قوتها ووافقت على خدمتها.

حرصت الفتاة على القيام بكل شيء وفقًا لأوامر الرجل العجوز، وفي كل مرة رتبت فيها السرير، هزته بكل قوتي، وكان الريش يتطاير في كل مكان مثل رقاقات الثلج. آمنت المرأة بوعدها. لم تغضب منها قط وكانت تقدم لها اللحم المشوي والمسلوق كل يوم.

لذا بقيت الفتاة مع الأم هولي لفترة ثم بدأت تشعر بالتعاسة. في البداية، لم تفهم سبب حزنها الشديد، لكنها أدركت أخيرًا أنها تريد العودة إلى منزلها، حتى لو كانت أفضل ألف مرة مما كانت عليه عندما كانت تعيش مع والدتها وأختها.

انتظرت الفتاة الصغيرة بعض الوقت، ثم ذهبت لرؤية الأم هولي وقالت، “أنا أتوق للعودة إلى المنزل، ولا يمكنني البقاء معك بعد الآن، وعلى الرغم من أنني أعيش حياة سعيدة هنا، يجب أن أذهب العودة إلى أصدقائي.

قالت الأم هولي “أنا سعيد لأن لديك مثل هذه الرغبة في العودة إلى والديك، وبما أنك خدمتني بإخلاص، فسوف أعيدك إلى المنزل بنفسي.

وهكذا أخذت المرأة العجوز الفتاة من يدها، وقادتها إلى باب كبير، وكان الباب مفتوحًا. عبرت الفتاة، وسقط برد من الذهب عليها وغطى جسدها بالكامل.

قالت الأم هولي “هذه هي مكافأة لطفك معي”. ثم أعطته المغزل الذي سقط منها في البئر.

ثم أغلق الباب خلفها، ووجدت الفتاة نفسها في عالمها القديم بالقرب من منزلها. وبمجرد دخولي إلى فناء المنزل، صاح الديك الجالس عند البئر قائلاً

“كوكو … كوكو،

فتاتك الذهبية عادت.

ولما جاءت البكر لأمها وأختها، استقبلوها ترحيبا حارا، لأنها كانت مغطاة بالذهب، وأخبرتهم العذراء بكل ما حدث لها، ولما عرفت الأم من أين تمتلك كل هذه الثروات، اعتقدت أن ابنتها القبيحة والكسولة يجب أن تجرب حظها. لذلك جعلت الفتاة الشقية تذهب وتجلس بجانب المغزل جيدًا، وخزت الفتاة إصبعها ثم وضعت يدها في مجموعة من الأشواك حتى تسقط بضع قطرات من الدم على المغزل،

ثم رمته في البئر وركضت وراءه. وكما حدث مع أختها، سارت في المرج الجميل حتى وصلت إلى الفرن، وصرخت أرغفة الخبز، كما في السابق “أخرجونا من خلال الموقع الرسمي، أخرجونا من خلال الموقع الرسمي! وإلا فسوف نتحول إلى رماد، لأننا مكثنا هنا لفترة طويلة. ردت الفتاة الكسولة “هل تظنين أنني سأتسخ يدي من أجلك” ثم واصلت طريقها.

ثم مرت أمام شجرة التفاح التي صاحت “رجوني، رجوني، أتوسل إليكم، كل تفاحي قد نضج”. لكن الفتاة قالت ماذا تطلب مني ! يمكن أن تسقط تفاحة على رأسي. وذهبت في طريقها.

أخيرًا، أتت الفتاة الجميلة إلى الأم هولي وسمعت عن أسنانها الطويلة من أختها، فلم تفزع بصرها ووافقت على خدمة الرجل العجوز على الفور.

في اليوم الأول، كانت مطيعة للغاية وحيوية، وبذلت قصارى جهدها لإرضاء الأم هولي، وتفكر في الذهب الذي ستحصل عليه في المقابل. لكن في اليوم التالي بدأت تتعثر، وفي اليوم الثالث أصبحت كسولة أكثر فأكثر، ومنذ ذلك الحين بدأت في النوم في الصباح ورفضت الاستيقاظ. والأسوأ من ذلك، أنها أهملت ترتيب سرير الرجل العجوز كما ينبغي، ونسيت أن تهزه حتى يطير الريش في كل مكان.

لذلك تشعر الأم هولي بالملل بسرعة وتقول لها إنها تستطيع الذهاب. فرحت الكسلان عند سماع ذلك وقالت في نفسها “قريباً سأحصل على الذهب. قادتها الأم هولي وأختها إلى الباب الأمامي ؛ ولكن بمجرد أن دخلت من الباب، تم سكب دلو كبير مليء بالإسفلت بدلاً من الذهب.

قالت الأم هولي، ثم أغلقت الباب “هذا من أجل خدماتك لي”.

لذلك اضطرت الفتاة الكسولة إلى العودة إلى المنزل مغطاة بالإسفلت، وصرخ الديك الجالس على البئر عندما رآها

“كوكو … كوكو،

ابنتك القذرة عادت.

بذلت الفتاة قصارى جهدها، لكنها لم تستطع التخلص من الأرض التي ظلت عالقة معها طوال حياتها.

