قصص عن العفة هذه الفتاة كانت في رحلة مع زميلاتها ولم تلحق بباص العودة وفي الليل حدثت المفاجئة

قصص عن العفة كانت هذه الفتاة في رحلة مع زملائها ولم تستقل الحافلة، وفي الليل حدثت المفاجأة – أكثر من قصص وقصص رائعة نرويها لكم من خلال موقعنا ونتمنى أن تنال إعجابكم ولا تفوتوا قراءتها أتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا.

قصص عن العفة كانت هذه الفتاة في رحلة مع زملائها ولم تستقل الحافلة، وفي الليل حدثت المفاجأة

رحلة استكشافية قامت خلالها مجموعة من الطالبات والمعلمات بالسفر إلى إحدى القرى لمشاهدة المناطق الأثرية. عندما وصلت الحافلة، كانت المنطقة شبه مهجورة.

تميزت بالعزلة وقلة عدد سكانها، فنزل الطلاب والمدرسون وبدأوا ينظرون إلى الآثار ويكتبون ما رأوه، فاجتمعوا أولاً للنظر فيها.

لكن بعد بضع ساعات تفرق الطلاب، وبدأ كل منهم في اختيار المعلم الذي يحبه والدفاع عنه.

كانت هناك فتاة كانت مشغولة بتسجيل معلومات عن هذه المعالم، فابتعدت عن مكان تجمع الطالبات، وبعد ساعات استقلت الطالبات والمعلمات الحافلة.

لسوء الحظ، اعتقد المعلم أن جميع الطلاب كانوا في الحافلة. لكن تلك الفتاة بقيت هناك، وغادروا.

ولما فات الأوان عادت الفتاة لترى أن المكان كان خاليًا ولا يوجد أحد آخر، فصرخت بأعلى صوتها، لكن لم يكن هناك جواب.

قررت أن تمشي إلى القرية المجاورة، على أمل أن تجد طريقًا للعودة إلى بلدتها. بعد مشي طويل، وهي تبكي، رأت كوخًا صغيرًا مهجورًا.

طرقت الباب، ففتح لها شاب في العشرينيات من عمره، وقال بدهشة من أنت

أجبته أنا طالب وجئت إلى هنا مع المدرسة، لكنهم تركوني وشأني ولا أعرف طريق العودة.

أخبرها أنك في منطقة مهجورة، فالقرية التي تريدها تقع في الجانب الجنوبي، لكنك في الجانب الشمالي ولا يعيش هنا أحد.

طلب منها الحضور وقضاء الليل في غرفته حتى الصباح حتى يتمكن من إيجاد طريقة لأخذها إلى بلدته، فطلب منها أن تنام على سريره وينام على الأرض في نهاية الغرفة. .

فأخذ ملاءة وعلقها على حبل لفصل السرير عن باقي الغرفة.

استلقت الفتاة خائفة وغطت نفسها حتى لا يظهر منها سوى عينيها، ونظرت إلى الشاب.

كان الشاب جالسًا في مؤخرة الغرفة وفي يده كتاب. فجأة أغلق الكتاب ونظر إلى الشمعة التي أمامه، ثم وضع إصبعه الكبير على الشمعة لمدة خمس دقائق وأحرقها.

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وكان يفعل نفس الشيء بكل أصابعه، وكانت الفتاة تنظر إليه،

تبكي بصمت خوفًا من أن تكون عبقريًا وهو يؤدي طقوسًا دينية.

لم ينام أي منهم حتى الصباح. أخذها وأخذها إلى المنزل.

حكت قصتها مع الشاب لوالديها، لكن الأب لم يصدق القصة، خاصة وأن الفتاة مرضت بسبب شدة الخوف الذي تعيشه.

ثم ذهب الأب إلى الشاب عابرًا وطلب منه أن يريه الطريق، ثم رأى الأب يد الشاب ملفوفة حوله تمشي.

فسأله عن السبب، فقال الشاب جاءت قبل ليلتين لترى فتاة جميلة، ونامت معي، وكان الشيطان يهمس لي.

وأنا، خوفًا من ارتكاب حماقة، قررت أن أحرق أصابعي واحدة تلو الأخرى حتى تحترق شهوة الشيطان بها.

قبل أن يتآمر الشيطان عليّ، كانت فكرة مهاجمة الفتاة تؤلمني أكثر من أن تحرقني.

أحب والد الفتاة الشاب ودعاه إلى منزله، وقرر الزواج منه لابنته، دون أن يعلم الشاب أن هذه الفتاة كانت بنفس الجمال المفقود.

بدلاً من تسميره ذات ليلة مع المنع، اكتسب طول العمر.