قصص قبل النوم للاطفال الطاووس القبيح

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قصص ما قبل النوم للأطفال الطاووس القبيح

ذات مرة كان هناك قطيع من الطاووس الجميل يعيش في الغابة. في نفس القطيع عاش طاووس ليس له ذيل مثل أقرانه.

بينما عرضت الطاووس ذيولها الملونة، والتي بدت مثل المشجعين الصينيين. جلس الطاووس القبيح حزينًا في مكان بعيد.

كانت الطاووس دائما تسخر منه وتعتبره أقل شأنا.

– يا له من طائر قبيح! يجب أن تنهي حياتك البائسة. طاووس بلا ذيل لا طاووس.

سمع الطاووس المسكين استهزاء الطيور الأخرى بمرارة. والحمد لله على بلائه.

ذات يوم، اكتشف الطاووس أن ريش ذيله قد بدأ في النمو. كان سعيدا جدا حينها. أخيرًا سيكون لها ذيل مثل أي طاووس عادي.

بعد أسبوع كامل تطور ذيله بشكل كامل، فقرر أن يفتحه بين أقرانه ويفاجئهم به. لكن المفاجأة تتحول إلى رعب بين أعضاء السرب. عندما فتح الطاووس ذيله، أصيبت الطيور الأخرى بالذعر وهربت وهي تصرخ.

مساعدة، مساعدة، هناك وحش يريد مهاجمتنا.

لم يكن الوحش سوى ذيلًا جديدًا عليه صورة وحش شرير مغطى بالريش.

وعندما هدأ القطيع واكتشف أن الوحش ليس سوى صورة ريش على ذيل الطاووس القبيح، تحول الشعور بالخوف إلى غضب.

ثم طلب القطيع من الطاووس القبيح أن يمزق ذيله المرعب.

ذيلك مخيف جدا في صفوف السرب. لذلك عليك أن تخلعه وتتخلص منه.

لكنني انتظرت طويلاً حتى ينمو ذيلتي. لا أستطيع فعل هذا.

لذلك بدأ القطيع في مطاردة الطاووس المسكين حتى مزق ذيله. أثناء الصيد، دخلت الطاووس الجزء من الغابة حيث يعيش النمر الزبال.

وعندما تمكن أفراد القطيع من محاصرة الطاووس المسكين ومزق ذيله المخيف، ظهر النمر فجأة.

وكل الطاووس اصطادها الوحش البطاش.

ثم فتح الطاووس القبيح ذيله ورسمت عليه صورة الوحش المرعب. أصيب النمر بالذعر وركض في الأدغال.

ثم لف أفراد القطيع الطاووس القبيح وحيوه وامتدحوا ذيله المرعب الذي لولاها لما كان في بطن النمر.

الحمد لله لم نمزق ذيلك قبل أن يأتي النمر. وإلا لكنا في الأخبار.

نأسف للحكم عليك على مظهرك ونطلب منك العودة للعيش بيننا بذيلك الذي أنقذنا من موت محقق.

وهكذا، تعلمت الطاووس عدم التمييز بين الناس بمظهرهم. الفروق تفيد الجماعة ولا تضر بها.