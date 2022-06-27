قصص قبل النوم للاطفال سن 6 قصة الطبق الذهبي

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حكايات للاطفال من 6 سنوات حكاية الطبق الذهبي

في أحد الأيام، في مكان يُدعى Siri، جاء بائعان من الأواني والأواني والحلي المصنوعة يدويًا، ولأن بضاعتهما كانت متشابهة، بدأوا يفكرون في كيفية بيعها في نفس القرية والربح إذا اشترى منك، فلماذا يفعل ذلك يشتري مني.

فقال لهم صاحب القارب اسمح لي، لدي فكرة، لماذا لا تقسم المدينة إلى قسمين، تبيع بضاعتك إلى قسمين وأنت في الآخر، وعندما تنتهي، يمكنك مبادلة وقالوا إنها فكرة رائعة، فبدأ الرجلان في التوسل وسارا في طريقهما.

وبدأوا في الاتصال بالسكان ومع أحد الأقارب، سمعت فتاة صغيرة المكالمة من البائع، فاندفعت إلى الداخل حتى أخبرت جدتها وقال له أحدهم يبيع المجوهرات، أريد سوارًا، من فضلك، وجدتي، و ردت جدتي، حفيدتي.

قالت يمكننا بيع هذا الطبق القبيح. قالت الجدة “إنها مغطاة بالسواد. من سيتبادل هذا الشيء بسوار” قالت الفتاة لجدتها، “لنجربها”. اقترب ناشد من منزل الفتاة. فقالت، “أريد سوارًا. رأى ملابس الفتاة ممزقة وقرر تجاهلها.

قصص للأطفال بعمر 6 سنوات بقية القصة

كان المنزل في حالة سيئة، والجدران متآكلة، والسقف مليء بالثقوب والفئران متناثرة في كل مكان. قالت الجدة “لدي هذه اللوحة فقط، وحفيدتي تريد السوار. أرجو أن تقبل”. انها قبيحة.

واستدعى رجلاً جشعًا، وبدأ يفكر وقال إنه ذهب وقد يصل سعره إلى عدة آلاف. قال لها إنني سأغادر وأعود، وهم مقتنعون بأنه ليس لها قيمة وقد أخذها. مجانًا وقلت لها إنني اعتقدت أنك تقدم لي طبقًا لا قيمة له ولا أريده، لذا جدتي، من فضلك لا ترفض هذا، سيقرر قلب حفيدتي ما سنفعله احصل على سوار.

قال لها هذا الشيء الشنيع لا يساوي حتى نصف سوار، فقالت الفتاة إنه وقح ولا أريد شيئًا، واختفى وتوسل في السوق وجاء سانر ليجرب حظه في نفس المكان، لذا التقى بالفتاة وقال لها هل تشتري شيئاً قالت ليس لدي نقود لشراء أي شيء. قال، “أخبرني بما لديك، وسأبادله لك.” “.

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كانت الفتاة سعيدة وقالت أريد سوارًا وسأعطيك طبقًا قديمًا. عرف سانر أن اللوحة ليس لها قيمة، لكنه كان رجلاً أمينًا وكريمًا وقرر استبدال السوار باللوحة القديمة، لذلك بدت الصفقة حقيقية، وقرر التحقق منها. أولاً، اللوحة، عندما اختفى الرماد الأسود .

قال لهم إنه طبق ذهبي. أخبرها أن الأمر يستحق أكثر من كل ما أملك، وأنني لا أملك ما يكفي. قال الرجل العجوز، “لماذا لا تأخذ هذا” حفيدتي سوار. قال لها “يمكن أن يكون لك ألف.

انتظر، سأعطيك كل الأواني والأواني والحلي، وكل عملة معدنية لدي للوحة، لكنني سأترك ثماني عملات معدنية لعبور النهر والميزان بغطائه لوضع اللوحة الذهبية عليه.

حكايات للأطفال من سن 6 سنوات

وكان الرجل سعيدًا بتناول الطبق وأدرك أن حياته ستتغير للأفضل. طلب أن يفكر في نفس الشيء، لكنه لم يكن يعلم أن أحلامه قد تبخرت. فذهب إليهم وقال إنني قد تغيرت. عقلي وأنا لن أترك فتاة حزينة. قالت الفتاة أننا لسنا بحاجة إلى أي شيء منك. لقد قمنا بالفعل ببيع الطبق إلى بائع حكيم وصادق.

ملأت الكراهية قلبه واستمرت بالصراخ، لكن سانر كان بعيدًا ولم يسمع أي كلمة. وجد سانر نشيد يستدير ويلوح. كان دائما سعيدا من أجله. قال شكرا لك وأنا سعيد بلقائك. ذهب سانر ليجلس ناشد على الشاطئ نادمًا على ما فعله.