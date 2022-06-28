قصص قبل النوم للاطفال قصة رئيس السحرية

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قصص ما قبل النوم للأطفال قصة رأس سحرية

ذات مرة كان هناك ملك يدعى سلطان يحكم مملكة ميسان، وأعطى المال للمحتاجين، واشتهر بلقب كريم.

كان الناس سعداء بكرم ملكهم، لكن ذلك كره وزراء الملك لأنه أنفق بسخاء، وكان الوزراء يكرهون الملك لأنه لم يقدم لهم هدايا وهو ينفق عليهم كثيرًا.

وكان القاسم الشقيق الوحيد للملك الذي كان يبغضه وهو ينتظر اللحظة المناسبة لإبعاد أخيه الملك عن منصبه.

وزراء وأعداء سياسات الملك أيدوا خطط أخيه القاسم وساندوه ضد أخيه.

وذات يوم خططوا لإرسال الملك إلى الغابة، وفي ذلك الوقت شعر الملك سلطان بالحزن بسبب سلوكه العصيان، فبكت في الغابة وبدأت في أكل الفاكهة والخضروات التي تنتجها الغابة.

وعندما يلتقي بشخص بلا طعام، يعطيه الطعام الذي يأكله

في ذلك الوقت، علم الناس ما فعله القاسم بأخيه سلطان، فبدأوا في توبيخه. شعر القاسم بالغضب لما امتدح الناس أخيه سلطان.

أعلن على الفور جائزة لمن يأتي به رأس أخيه سلطان، وذات يوم سمع شاعر عن أخلاق السلطان وعظمته.

فكر في زيارته في قصره، لكن الملك وجد سلطانًا في الغابة بدلاً من القصر. أخبره الشاعر أنه يبحث عن الملك سلطان ليوصيه بتقديم الهدايا له. فقال له سلطان أنا الملك الذي تبحث عنه.

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في ذلك الوقت، شعر الشاعر بالإحباط وقرر العودة إلى المنزل عند وصول الملك، فقال له الملك، سيدي، لا أريدك أن تعود إلى المنزل خالي الوفاض.

خذ هذا السيف وقطعت رأسي، خذ جائزة من أخي على رأسي، وسأكون سعيدًا.

تأثر الشاعر بكلام الملك، وامتلأت عينيه بالدموع وأثنت عليه على شجاعته وأخبرته أنه سيساعده على استعادة عرشه من أخيه.

فكر الشاعر مليا وخطرت له فكرة وهي أن يأخذ ساق موزة ونحت رأسا على شكل رأس الملك سلطان ثم لفه بقطعة قماش.

ثم اصطحبه إلى قصر الملك قاسم وبدأ يخبره بما فعله أخوه حتى تسلم الشاعر الجائزة حتى لا يعود إلى المنزل خالي الوفاض.

عندما رأى قاسم رأس أخيه، كان مستاءًا جدًا وبدأ في البكاء معتقدًا أنه قتل شقيقه حقًا.

Puis il a posé des questions sur le corps de son frère et le poète lui a dit d’aller avec lui à sa place pour le voir, mais quand ils ont atteint la forêt, Al-Qasim a découvert que son frère était toujours vivant et في صحة جيدة.

كان سعيدا جدا لأن أخاه لم يمت وطلب العفو منه وهو يعيد له شؤون الدولة.

قصص ما قبل النوم للأطفال قصة رأس سحرية