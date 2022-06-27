قصص قبل النوم مضحكة جحا وابنه والحمار

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قصص مضحكة قبل النوم جحا وابنها والحمار

ذات مرة، كان هناك مزارع يدعى جحا يعيش في قرية صغيرة ولديه حقل يعمل فيه بمساعدة ابنه.

بعد سنوات من العمل، استطاع جحا توفير بعض المال، فقرر شراء حمار ليستخدمه في حمل الأثقال وحرث الأرض.

فذهب مع ابنه إلى السوق لشراء حمار.

في طريق العودة، لاحظ جحا علامات التعب على وجه ابنه الصغير، ووضعه على ظهر الحمار ومشى على قدميه.

فلما رآهم الناس، لاموا الصبي قائلين يا له من فتى عاص يركب حمارًا ويسمح لأبيه العجوز بالسير فوقه.

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لما سمع جحا وابنه كلامهم نزل الصبي وركب على الحمار.

لذلك بدأ الناس ينتقدون جحا قائلين إنه أب لا قلب له، يركب حمارًا ويسمح لابنه الصغير بالسير على أصابع قدميه.

فلما سمعوا كلام الشعب ركبوا معا على ظهر الحمار.

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فابتدأ الشعب يلومهم قائلين أليس في قلوبهم رحمة يكاد يضعف ظهر الحمار بسبب وزنه.

فوجئت جحا وابنها بكلامهما، فنزل كلاهما وسارا بجانب الحمار.

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ضحك الناس عليهم متهمين إياهم بالغباء كيف لهم مثل هذا الحمار القوي، ويمشوا على الأقدام

غضبت جحا وابنها من كلام المارة وحملوا الحمار على ظهورهم.

ضحك الناس عليهم متهمين إياهم بالجنون جن جنون جحا وهو يحمل حماره على ظهره.

لذلك قررت جحا وابنها تجاهل كلام الناس وتعلما أن إرضاء الناس هدف بعيد المنال.