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قصص قصيرة للكبار قصة حورية البحر الصغيرة

ذات مرة في مكان بعيد جدًا، أخفت حورية البحر الصغيرة كنزًا من العالم البشري في خليج مرجاني في وسط المحيط.

وكانت صديقتها النورس تجلب لها من وقت لآخر أشياء ثمينة جديدة لتضيفها إلى كنزها الثمين، وذات يوم جاءها صديقتها النورس متحمسة للغاية وأخبرتها أنه أحضر لها أغرب عشب في العالم، وهو نادر جدا ورائع.

Puis elle a dit à son amie qu’elle avait entendu dire par certaines personnes que cette herbe porte chance, alors la mouette lui a dit Alors tu dois montrer à tes amis le poisson et le crabe, et la nymphe a dit Eh bien، سأفعله.

لكن قبل أن تذهب الحورية الصغيرة إلى صديقاتها، وجدت صديقتها، السرطان قادم، قائلة بحماس واضح لقد وجدت هذا الكوب الزجاجي البلوري الرائع مدفونًا في الرمال، وقالت حورية البحر على الفور تأثير هذه العشبة بالفعل بدأ العمل، فسأله السمكة ماذا تقصد ثم شرحت له الحورية فكرة العشب الذي أتى به طائر النورس، والذي يجلب له الحظ السعيد والسعادة.

السرطان يضحك ويقول ساخرا هل حقا تصدق هذا الهراء قالت الحورية بدهشة ألا تؤمن بها قال السرطان “طبعا لا، هذه مجرد خرافات لا صحة لها”، فقالت الحورية، وزاد إصرارها على رأيها كيف تفسرون أن هذه الكأس الكريستالية موجودة بعد ضياعها أجاب السرطان إنها مجرد صدفة.

لم تقتنع الحورية بكلمات صديقتها السرطان وظلت بداخلها مع اليقين المطلق بأن هذه العشبة الرائعة كانت مصدر حظها.

حيث عثرت على القلادة المفقودة التي فقدت الأمل في العثور عليها، ووجدت أيضًا سفينة غارقة في الرمال بها العديد من المجوهرات الثمينة النادرة بالداخل، وكانت حورية البحر الصغيرة كلما وجدت شيئًا مرة أخرى، أخبرها صديقتها السرطانية أنها مجرد صدفة.

بعد فترة، علمت ساحرة البحر الشريرة عن ثروة الحورية والعشب الغريب، فقررت سرقتها، وذات يوم خرجت حورية البحر مع أصدقائها في نزهة على الأقدام.

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فمزقت الكتاب من غضبها وهي لا تعلم أن العشب بداخله فتناثرت أوراقه وضاعت بين الأمواج.

وبمرور الوقت، بدأ حظ حورية البحر يضيع لها، فتكسر الكؤوس الكريستالية الجميلة، وفقد كنزها المخفي، وفقدت الكثير من الأشياء الثمينة من نفس النوع،

كانت الحورية سعيدة للغاية وشكرته على فضلها، ولم يمض سوى لحظات قليلة قبل أن تشعر الحورية أن الحظ قد عاد إليها بفضول العشب السحري.

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فوجدت الكثير من أغراضه المفقودة وكنوزه الثمينة، وبعد عدة أيام قرر السرطان أن يخبره بالحقيقة، فقال له تحقق من هذه العشبة جيدًا وأزل الحزن عن قلبك.

كانت الحورية مندهشة للغاية وسألت السرطان عن سر ما حدث لها. قال لها “الآن بدأت تفهمين، لأنك عندما تؤمنين بنفسك، تسير الأمور. صدقني يا صديقي. لا توجد أشياء مثل الحظ أو العجائب.”

وهناك سألها النورس هل تريدين التخلص من العشب الآن، فأجابت الحورية الصغيرة لا، سأحتفظ بها لتذكيرني بعدم الاعتماد على القليل من العشب لإنجاز مهماتي، ولكن للعمل على الخاصة لتحقيق ذلك. ما أريد.