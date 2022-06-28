قصص قصيرة مؤثرة قصة بائعة الثقاب الصغيرة

لمس القصص القصيرة قصة بائع الكبريت الصغير – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل الذهاب إلى الفراش، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الواقع.الخيال، وهذه القصص وسيلة تعليمية ممتعة وأداة تربوية للأطفال، من خلال غرس القيم الأخلاقية والتعليمية فيهم، وتوسع آفاقهم الفكرية، وتحسن قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

لمس القصص الصغيرة قصة بائع الكبريت الصغير

يقال أنه كانت هناك فتاة جميلة فقيرة ذات شعر أشقر طويل خرجت ليلة رأس السنة لبيع أعواد الكبريت، وكان الليل شديد البرودة، لأن الثلج كان يتساقط من السماء، وكانت الفتاة ترتجف من البرد، وكانت هي. لم يكن على رأسها شيء، فكانت ملطخة بالثلج، وفقدت حذائها، وكانت تمشي حافية القدمين، وكانت جائعة جدًا، وكانت خائفة من العودة إلى المنزل خوفًا من والدها الذي طلب منه البيع. اعواد الكبريت.

بعد أن وصل إرهاق الفتاة ذروته جلست في ركن للمأوى وبدأت تدفئ نفسها بإضاءة أعواد الثقاب، وبعد إطفاء المباراة الأولى أشعلت المباراة الثانية وحلمت بطاولة طعام كبيرة أمامها مليئة بجميع أنواع الطعام اللذيذ، ثم انطلقت اللعبة الثانية، ثم بدأت الألعاب النارية في إشعالها للاحتفال بالعام الجديد، وأضاءت شجرة عيد الميلاد أضواء جميلة.

Pendant ce temps, la vendeuse d’allumettes se souvenait de sa grand-mère décédée, qui lui était très attachée, car elle la traitait avec amour, gentillesse et tendresse, et elle imaginait que le météore lié au ciel était une personne mourante, marchant نحو السماء.

بدأت ترغب في الذهاب إلى هناك لرؤية جدتها، وبدأت في إضاءة المباريات واحدة تلو الأخرى لمنعها من رؤية جدتها الحية.

لذلك صرخت لجدتها خذني إليك يا جدتها، وعرفت أن العصي ستخرج، وكل الأحلام والآمال التي تومض في ضوء أعواد الثقاب، وفي ضوء المباريات الأخيرة اقتربت منها جدتها، ثم عانقها، وأخذها معها إلى الجنة، ولم تعد تشعر بالجوع أو العطش أو البرد.

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والسبب أنها ماتت، وأخذت جدتها روحها إلى الجنة لتعيش معها في سعادة ومحبة، وفي صباح اليوم التالي عثر على الطفلة ميتة في زاوية، وشعر المارة بالشفقة والحزن عليها. .