قصص قصيرة هادفة للكبار كيف تحولت حياة توماس من الغم و الكرب إلى 9 مليون دولار و أصبح من أثرياء بريطانيا

قصص قصيرة للكبار كيف انتقلت حياة توماس من حزن القلب والكرب إلى 9 ملايين دولار وأصبح أحد أغنى أغنياء بريطانيا – أكثر من قصص وقصص رائعة نرويها لكم من خلال موقعنا ونتمنى أن تنال إعجابكم ولا تفوتوا قراءتها أتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا.

قصص قصيرة للكبار كيف انتقلت حياة توماس من حزن القلب والكرب إلى 9 ملايين دولار وأصبح أحد أغنى أغنياء بريطانيا

رجل إنجليزي يُدعى (توماس) يعمل ميكانيكيًا ويجد صعوبة في العثور على خبزه اليومي. رزقه الله ببنت. عندما توفيت قبل 5 سنوات أصيبت بمرض تسبب في ضمور عضلاتها فتوقف نموها في هذا العمر كلما دخل والدها وجدها تحاول البكاء.

يغلق الباب عليها ويذهب إلى غرفتها المعنية، يركل الفراش بقدميه في غضب، قائلاً لماذا يارب كل واحد يلد بنات، وأنا الوحيد الذي أصابني بالفقر وبابنة مريضة. !! ذهب للعمل ذات يوم.

وشكا لأحد أصدقائه .. فقال له صديقه البنات يا صديقي من أسرار جمال الله .. استفد من قربهم، وسيبين لك الله في يوم من الأيام جمال وجودهم.

ركض معها حول الشقة، ناشرًا ذراعيه كالأجنحة. ضحكت حتى شهقت !! شعر بالسعادة لأول مرة في حياته.

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حملها وركض معها في الشارع كالمجنون .. ضحكت وضحكت وضحكت .. رآه جاره وقال له أراك تجري بسرعة كبيرة .. لماذا لا تتقدم في المنافسة الجارية التي تقودها ملكة بريطانيا العظمى كل عام

تقدم توماس للمسابقة وتوجه إلى المسابقة حاملاً ابنته على كتفه .. وصل إلى المركز الثالث .. لكنه لفت انتباهه بسبب ابنته التي تحدثت عنها الصحف، وابتعدت أعين الناس. من أول حامل مربع.

في العام التالي، تقدم إلى نفس المسابقة، وحمل ابنته أيضًا، وركض معها عفار وقاوم حتى فاز بالمركز الأول وفاز بـ 9 ملايين دولار وجائزة الأب المثالية.لأن يصبح من أغنى الناس في بريطانيا.

اصبح صاحب عمل ووضع مقولة صاحبها (البنات يا صديقي جزء من اسرار جمال الله .. فاستمتعوا بالتواجد حولهم .. الله يريك في يوم من الايام جمال وجودهم) في اطار فوق صورته. مكتب (ولا تقتلوا أطفالكم خوفًا من الفقر. نحن نوفر لهم ولكم).