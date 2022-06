قصص للاطفال قبل النوم قصة الطائر الذهبي

قصص الأطفال قبل النوم قصة الطائر الذهبي – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني الملهم بالواقع أو الخيال، وهذه القصص تعليمية أداة وأداة تعليمية للأطفال، من خلال غرس القيم الأخلاقية والتعليمية فيهم، وتوسع آفاقهم الفكرية، وتحسن قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

حكايات للاطفال قبل النوم قصة الطائر الذهبي

ذات مرة كان هناك ملك عظيم لديه حديقة جميلة، ونمت هناك شجرة بها تفاح ذهبي، وعلى الرغم من أن هذه الشجرة السحرية كانت تنمو بسرعة كبيرة، إلا أن ثمار التفاح الذهبي كانت تتناقص يومًا بعد يوم.

وعندما سمع الملك بهذا، أمر أحدهم بالبقاء بجانب الشجرة كل ليلة ليعرف أين تذهب التفاحات الذهبية المفقودة، وكان للملك ثلاثة أبناء اقترحوا عليهم التطوع لهذه المهمة واحدًا تلو الآخر، فقط. لمدة ثلاث ليال.

وبالفعل أرسل الملك ابنه الأكبر ليبقى بجانب الشجرة، لكنه نام في منتصف الليل وفي الصباح وجد تفاحة أخرى مفقودة، وفي الليلة التالية أرسل الملك ابنه الثاني ليحرس الشجرة، ولكن فعل مثل أخيه، ونام، وفي الصباح وجد تفاحة أخرى مفقودة.

كان دور الابن الأصغر الذي كان حريصًا على الذهاب، لكن الملك لم يعتقد أنه سيفعل أفضل من إخوته، لكنه تمكن من البقاء مستيقظًا طوال الليل حتى سمع شيئًا يضرب جناحيه في الهواء، ثم نظر لأعلى ورأى طائرًا ذهبيًا كبيرًا يلتقط تفاحة ذهبية ويطير بعيدًا، حاول الأمير أن يمسكها الصبي الصغير ولكن دون جدوى، طار بعيدًا ولكن سقطت منه ريشة ذهبية.

استمرار القصة

فأخذها الأمير واصطحبها إلى الملك وأخبره عن عمل الطائر الذهبي، ثم رأى الملك أن طائرًا كهذا سيجعل المملكة صفقة كبيرة وطلب من أبنائه إحضار هذا الطائر الذهبي، خرج الابن الأكبر، وبينما كان يسير، رأى ثعلبًا جالسًا بجانب البئر، فأخذ قوسه وأخذوه يقتله، لكن الثعلب توسل إليه ألا يقتله مقابل إعطائه نصيحة تفيده. .

وافقه الأمير العظيم وقال له أنت الآن على طريق العصافير الذهبية، وفي هذه القرية المجاورة تطير الطيور ليلاً. .

واصل الأمير طريقه فوجد أمامه كوخين، أحدهما يصدر ضجيجًا وأصوات ضحك ورقص وغناء، والآخر كان مظلمًا وصامتًا، فاختار الدخول إلى الكوخ الذي كان فيه ضجيج ونسي أمره. عصفور. لقد رأى الثعلب وحدث له مثل ما حدث مع أخيه، كما أخطأه ولم يعد.

حزن الملك على انفصال أبنائه فلم يرسل الابن الأصغر، بل كان الأمير الشاب مغامرًا وله شغف بالسفر ؛ فأصر على مطالبة والده بالذهاب وإحضار العصفور، وبعد أن ودّع الأمير والده، وجد الثعلب في طريقه، فعامله بلطف، وأعطاه الثعلب نفس النصيحة التي قدمها لهما. فأبدى الأمير امتنانه وشكر الثعلب فقرر الثعلب مساعدته وحمله على ظهره حتى هناك.

وعندما جاء الأمير إلى القرية، قال له الثعلب “اذهب في هذا الطريق وستجد والدتك قلعة بها كل حراسها النائمين. ووصف لها غرفة يقف فيها الطائر الذهبي في قفص خشبي، وحذره من تحريك العصفور في القفص الذهبي، وبالفعل وصل الأمير إلى القلعة وأحضر الطائر لكنه لم يكن يستمع، لينصح الثعلب ويضعه في القفص الذهبي.

صرخ الطائر واستيقظ جميع حراس القلعة، فقبضوا عليه واقتادوه إلى القاضي الذي حكم عليه بالإعدام ما لم يحضر لهم الحصان الذهبي، فيغفر له ويعطي الطائر هدية، فيكون الابن. ذهب بحثًا عن الحصان وفي طريقه وجد الثعلب الذي حذره من تنفيذ نصيحته.

فقال له أنا أساعدك، لأنك أمير طيب القلب، اسلك هذا الطريق، وفي نهايته ستجد قصرًا به إسطبل للخيول، ستجد العامل نائمًا، و الحصان من الذهب بجانبه، أخرجه وتعال، لكن احذر من وضع السرج الذهبي على الحصان.

كالعادة تجاهل الأمير نصيحة الثعلب. بمجرد أن وضع السرج على الحصان، صرخ الحصان وأيقظ العامل، فقبض عليه وعرضه على القاضي الذي أمر بإعدامه ما لم يتمكن من إحضار ابنة حاكم القلعة الذهبية، فيفعل اغفر لها وأعطيها الحصان كهدية.

عندما خرج الأمير للبحث عن الأميرة، ابنة حاكم القلعة الذهبية، التقى بالثعلب وطلب منها المساعدة. قال له سوف أساعدك، لكن اعدني أنك ستعمل بنصيحتي. عندما تذهب إلى Golden Castle، ستجد الأميرة تمشي في الحديقة. خذها بعيدًا ولا تدعها تقول وداعًا لعائلتها. استطاع أن يرفض طلب الأميرة، فقبض عليه وطلب منه الملك إزالة الجبال التي حالت دون رؤية المدينة من أجل السماح له بمرافقة الأميرة.

ذهب الأمير وحاول سبعة أيام، لكنه لم يستطع أن يفعل شيئًا، فجاء الثعلب وقال له اترك الأمر لي وأنت تنام، وفي الصباح أزيلت الجبال، ففاجأ الملك بهذا. حدث وحافظ على وعده وسمح للأمير بالذهاب معه، وفي الطريق التقى الأمير الثعلب وقال له “ماذا أفعل فقال له اذهب مع الأميرة إلى القلعة، وعندما احصل على الحصان، خذ الأميرة والحصان واهرب.

ثم اذهب إلى القلعة حيث يوجد الطائر الذهبي، ويكون لديك الحصان، وعندما تحصل على الطائر، خذ الأميرة والحصان والطائر، واهرب معهم، وعليك أن تقتلني بعد ذلك. ففعل الأمير ما قاله الثعلب لكنه رفض قتلها ولم يدفع فدية لأي سجين.

ولكن لما مر الأمير بالقرية التي ذهب إليها شقاؤه، وجد أنه حكم عليه بالسجن لارتكاب أعمال شريرة، فدفع لهم فدية وأنقذهم مما كانوا فيه. ادعوا لأبيهم أنهم هم الذين وجدوا الطائر وأحضروا معه الحصان والأميرة كهدية.

ولما سألهم عن أخيهم، زعموا أنهم لم يروه، وكانت الأميرة حزينة جدًا ورفضت الكلام، لأن الطائر امتنع عن الغناء ولم يأكل الحصان. لا يعرفه الإخوة ويقتلونه.

وعندما وصل الأمير إلى قصر والده، تعرف عليه الطائر الذهبي وبدأ في الغناء، وأكل الحصان أيضًا وشرب، لكن الأميرة كانت سعيدة جدًا وتحدثت وأخبرت الملك بما حدث. السجن.

قال له الثعلب “إذا أردت أن تكافئي بقطع رأسي لكن الأمير رفض ولكنه قبل بإلحاح شديد من الثعلب. أحد السحرة ولكن الأمر انتهى بفضل الأمير والجميع”. عاش في سعادة وسلام في حضرة الطائر الذهبي المغني، وغرق المملكة في أحلى الأحلام.