قصص ما قبل النوم للاطفال الأسد والفأر

قصص ما قبل نوم الأطفال الأسد والفأر – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل الذهاب إلى الفراش، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص تعليمية أداة ممتعة وتعليمية للأطفال، من خلال غرس القيم الأخلاقية والتعليمية فيهم، وتوسع آفاقهم الفكرية، وتحسن قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

حكايات الأطفال الأسد والفأر

في يوم من الأيام، بينما كان الأسد يغفو في ظل شجرة، خرج فأر صغير من جحره وتسلق على جسد الأسد الضخم، وانزلق على ذيله، وقفز ومرح في فروه، غافلاً عن خطورة ما هو عليه. كنت. يفعل.

فاستيقظ الأسد غاضبًا من شدة الاضطراب ووضع مخالبه الكبيرة على الفأر الصغير وقال كيف تجرؤ على قطع قيلولة ملك الغابة، أيها القزم المسكين سأقتلك لأكون قدوة لأشخاص مثلك.

أجاب الفأر مرتجفًا من الخوف أرجوك يا سيدي دعني أذهب لأن قتلي لن يزيد ولا ينقص شيئًا. وربما في يوم من الأيام ستحتاجني أن أجدني.

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قال الأسد متعجباً من كلام الفأر كيف يمكن لأسد قوي مثلي أن يحتاج إلى فأر ضعيف لكن هذه المرة، سوف أسامحك على كرمتي.

بعد أيام قليلة، ذهب الأسد للتجول في الغابة بحثًا عن فريسة ليأكلها. وإذا وقع في فخ صياد.

حاول مرارًا وتكرارًا إخراج نفسه، وهو يصرخ طلبًا للمساعدة، لكنه لم يستطع رغم قوته وضخامة جسده.

سمعه الفأر وركض نحوه قائلاً لا تقلق يا أسد، سأتخلص من هذا الفخ اللعين.

ثم بدأ الفأر في قضم الحبل بقواطعها الحادة حتى يتحرر الأسد.

وتعلم الأسد ألا يحتقر طفلًا صغيرًا حتى يرى ما فعله