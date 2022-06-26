قصص ما قبل النوم للاطفال الطريق إلى الجنة

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قصص ما قبل النوم للأطفال الطريق إلى الجنة

سابقا كان هناك ملك يسمى الياسر يحكم مملكة الكشالي وكان حوله وزير يسمى البراء وكان هذا الوزير مقربا منه.

كان الوزير يرفه عن الملك بروح الدعابة والذكاء، لذلك كان الملك يمدح الوزير في كل مكان، وكان يقدم له أيضًا هدايا ثمينة.

ومع ذلك، فإن مجموعة من الوزراء، الذين يشعرون بالغيرة من قربه من الملك وشعبيته المتزايدة، بدأوا يكرهونه بشدة.

وقد تآمر الوزراء على قتل الوزير البراء بمساعدة حلاق الملك الشخصي، وقابلوه سراً وأمروه أن يخاطب الملك بأمر.

وسأل الحلاق الملك عن دوره، فقيل له أن يقول للملك الناس الذين يموتون يذهبون إلى الجنة، وأجدادك يذهبون إلى الجنة، ولا تعرف أحوالهم. ألا تريد أن تعرف كيف حالهم أيها الملك

فقال الملك كيف يكون هذا قال له الحلاق يجب أن ترسل من يخبرك بحالته في الجنة فالأمر سهل.

وهكذا انتهى عمل الحلاق ودخل دور الملك في التاريخ.

في اليوم التالي خاطب الملك الناس وطلب منهم الذهاب إلى الجنة للتحقيق في أحوال أجداد الملك وأجدادهم.

وطلب الملك أن يعينوا له الشخص المناسب لهذه المهمة، فاقترح الوزراء على الوزير البراء، لذكائه وذكائه، أن ينقل أخبار الأجداد من السماء.

قال له الملك يا الوزير البراء أنت الوحيد الذي أثق به ليبلغني بأخبار أجدادي.

بعد أن شعر الوزير البراء أنها مؤامرة ضده، ذهب مع خدامه الذين وثق بهم إلى حقل وحفر نفقًا بين ثقبين، أولهما سده حتى لا يُنظر إليه كما لو كان مزروعًا. الحقل، والثاني بنى كوخًا هناك.

بعد الاستعداد الجيد، وصل الملك والوزراء إلى المكان الذي سيذهب منه الوزير إلى الجنة.

دخل الوزير البراء الكوخ واضرم النار في الكوخ حتى تحول الى رماد وابتهج الوزراء بالتخلص من الوزير البراء.

بعد هذه الحادثة بعدة أيام، دخل رجل إلى بلاط الملك لم يعرفه أحد وحاولوا منعه، لكنه لم يتوقف حتى اقترب من الملك.

يقول الملك للرجل الغريب، من أنت أيها الرجل، أنا الوزير البراء، أيها الملك، قد رجعت من السماء.

فقال له الملك كيف حال أجدادي يا خادم.

أجاب الوزير يا سيدي أنهم بخير لكنهم يعانون من عدم وجود حلاق هناك، لذلك عدت لأرسل لهم واحدًا.

لذا يقول كينج جهز كل شيء حتى نتمكن من إرسال مصفف شعري إليهم، فهو الشخص المناسب لهذه المهمة.

وهنا تحدث الحلاق وأخبر الملك عن مؤامرة الوزراء على الوزير البراء، وحكم عليهم الملك بالسجن المؤبد، وأصبح البراء رئيساً للوزراء. ورجع الى مكانه مع الملك.