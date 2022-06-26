قصص ما قبل النوم للاطفال اللقلاق المسن

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حكايات للأطفال اللقلق القديم

يقال إنه ذات مرة كان هناك طائر اللقلق في بدايته، يعيش على حافة بحيرة مليئة بالأسماك.

كانت حياته سعيدة وبسيطة، كان عليه فقط أن يصطاد سمكة من البحيرة، إذا كان جائعا.

لكن من المستحيل استمرار هذا الوضع، لأن اللقلق تقدم في العمر وأصبح أكبر من أن يصطاد السمك السريع.

نادرا ما تركه الشعور بالجوع. في النهاية، استسلم لعجزه وبقي في منزله بلا حراك، في انتظار مصيره المحتوم.

وذات يوم مر به سلطعون فضولي، فسأله بعد أن استقبله قائلا

السلام عليكم يا ستورك!

السلام عليكم

– لماذا أنت في مثل هذه الحالة السيئة

لقد تقدمت في السن ولا يمكنني صيد السمك بعد الآن. وهنا، كما ترون، بقيت في المنزل، أنتظر.

تأثر السلطعون بحالة اللقلق البائسة وقرر مساعدته، فقال

يمكنك تلبية احتياجاتك الغذائية باستخدام الغش.

– ماذا تقصد، سلطعون جيد

سأخبر الأسماك أنني سمعت أن مجموعة من الصيادين كانوا يخططون للصيد في البحيرة، وأنك تتضامن معهم وتريد مساعدتهم في التخلص من مأزقهم. وأنك تطوعت لنقل سمكة كل يوم بمنقرك إلى بحيرة أخرى أكثر أمانًا. وهكذا، يمكنك أن تأكل سمكة كل يوم دون أن تجد صعوبة في اصطيادها.

أحب اللقلق فكرة السلطعون وبدأ على الفور في تنفيذها.

لذلك ذهب السلطعون إلى السمكة ليخبرهم بما اتفق عليه مع شريكه، اللقلق. وهكذا، كان اللقلق قادرًا على صيد سمكة كل يوم ونجا من موت محقق.

مع مرور الوقت، أصيب المكان بجفاف شديد وجفت معظم المياه في البحيرة. قرر السلطعون الانتقال إلى بحيرة أخرى. فذهب إلى اللقلق وقال

هل يمكنك يا صديقي أن تأخذني إلى بحيرة أخرى لم تجف مياهها

بالطبع، السلطعون. ولذا سأدفع لك المقابل.

طار اللقلق، الذي يحمل السلطعون بمنقاره، إلى حيث يأكل السمك المخادع. وذلك حتى يخونه ويأكله أيضًا. بعد أن تجف البحيرة، لم يتبق ما يكفي من الأسماك للبقاء على قيد الحياة.

لكن السلطعون رأى بقايا عظام السمك متناثرة على الأرض ولاحظ نية اللقلق الغادرة.

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ضربه من رقبته بمفاصل أصابعه الحادة، مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة. ثم سمح له اللقلق بالذهاب في ألم شديد، منشغلًا بتضميد جروحه. لذلك نجا السلطعون من الموت بذكائه وذكائه، ونال اللقلق الغادر مكافأته العادلة.