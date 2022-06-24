قصص ما قبل النوم للاطفال الهر الصغير والفأر المحتال

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قصص ما قبل النوم للأطفال القط الصغير والفأر الملتوي

يقال إن قطة كانت تعيش في أحد البيوت تحمي مطبخها من غارات الفئران المتكررة التي سعت لسرقة المؤن من الجبن واللحوم والخبز ونحو ذلك.

في يوم من الأيام أصيب القطة بنزلة برد جعلته غير قادر على الحفاظ على المطبخ بشكل صحيح.

كان القط قطة صغيرة. كان شجاعًا وأحب مساعدة والده.

فجاء إليه وقال – أبي، دعني أتقاضى منك اليوم أن تحافظ على المطبخ حتى تُشفى.

أجابها والدها – الساعة تحتاج للقوة والاهتمام وأيضاً الماكرة وأنت يا حبيبي ما زلت صغيرة.

أصر القطة، “أنا قوي بما يكفي لأتغلب على الفئران الصغيرة.” واسمحوا لي أن أنبخك الليلة.

عندما رأى الأب مثابرة ابنه وقوة إرادته، قبل عرضه وتركه يحتفظ بالمطبخ في تلك الليلة.

علم الفئران بالمرض من قطة. كان يعلم أيضًا أن قطة صغيرة عديمة الخبرة ستقتله. لذلك وضع خطة لمداهمة المطبخ.

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وفي الليل، بينما كانت القطة الصغيرة تتجول وتدخل المطبخ وتحتفظ بركن له، اقترب الفأر منه وقال “ أوه، قطة، يا قطة، انتظر، لا تهاجمني، اسمعني أولاً للجميع.

قالت القطة، مندهشة من موقف الفأر – حسنًا، ماذا تريد مني حديث.

أنا فأر صادق. طردتني بقية الفئران لمعارضتك عملك في سرقة الطعام. وجئت لرؤيتك اليوم، لأقدم لك صداقتي.

صدق القط الساذج كلام الفأر وأشفق عليه، فوافق على الفور وأصبح صديقه.

ثم قال لها – بما أنه ليس لديك بيت تستطيع أن تسكن في المطبخ. سوف تساعدني أيضًا في حمايته من اللصوص.

وافق الفأر بسرعة قبل أن تغير القطة رأيها “نعم، نعم، أوافقك الرأي”.

وهكذا تمكن الفأر من الوصول إلى مراكز المساعدة بمساعدة ولي أمره الذي وضع ثقته فيه.

لحسن الحظ، كان الأب كات يراقب عن كثب. من، بفضل تجربته، فهم خطة الفأر الخبيثة.

ثم دخل بيتهما وقال لهما السلام عليكما. من معك يا بني

وقالت القطة “إنه صديقي أبي.” سيبقى معنا لأن عائلته طردته بسبب معارضته لسرقاتكم.

– لذا أقول إنه ضد السرقة.

لكن الفأر الجبان ارتعد عندما رأت الأب. إنه يعلم أن خدعته لن تخدع قط قطًا متمرسًا مثله.

قال وهو يهرب “سامحني يا قطة”. لم أكن أعرف أن القطة كانت ابنك.

اكتشفت القطة الصغيرة نية الفأر في مداهمة المطبخ عندما رآه يهرب.

لقد تعلم ألا يثق بالغرباء بسرعة كبيرة ويتحقق من أشياءهم أولاً