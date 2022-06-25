قصص ما قبل النوم للاطفال تنين رنيم الصغير

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حكايات للأطفال تنين رنيم الصغير

رنيم لديها تنين صغير أخذته كحيوان أليف.

عندما استيقظت ذات صباح، بحثت عنه لإطعامه واللعب معه، لكن لم أجد أي أثر له في المنزل بأكمله.

خرجت رنيم إلى الحديقة على أمل أن تجده هناك. إنها تعلم أن تنينها يحب اللعب في الحديقة كثيرًا. وبينما كانت تبحث عنه بين النباتات، سمعت حفيفًا خلف شجيرة الورد. فذهبت بسرعة إلى ضنا إلى تنينها هناك. لكنها وجدت كلبًا يلعق عظمًا. هي سألته

مرحبا أيها الكلب، هل رأيت تنينًا صغيرًا يمر

فأجابه الكلب وهو يفرك جسده

– مرحبًا. لا، لم أر تنينًا اليوم. لكن لماذا تبحث عنه

إنه صديقي وأريد مشاهدته واللعب معه.

ما رأيك إذا أصبحت صديقك أنا صديق للكلاب.

شكرا لك يا كلب على عرضك المغري. لكني أحب تنيني، إنه مخلوق مميز ولا يوجد اثنان مثله.

واصل رنيم طريقه مستأنفاً بحثه عن تنينه الضائع. وأثناء وجودها في هذه الحالة، وجدت قطة تنبش القمامة وتأكل فضلات الطعام. هي سألته

مرحبًا أيها القطة، هل رأيت تنينًا صغيرًا حولك

وأجابت القطة بلعق جسدها

مياو مياو، لا، لم أر تنينك. لكن لماذا تبحث عنه

إنه صديقي وأريد أن ألعب معه وأشاهده.

ما رأيك إذا أصبحت صديقتك أنا قطة لطيفة ومرحة.

– شكرا لك على عرضك. لكني أحب تنيني، لقد كان رفيقي في اللعب منذ الطفولة.

استأنف رنيم بحثه عن تنينه. بينما اعترضها طائر صغير أيضًا. كان جاثمًا على غصن شجرة، يغني بصوته الجميل.

هي سألته

مرحبا، العصفور. هل رأيت تنينًا صغيرًا

فأجاب العصفور وهو يرفرف بجناحيه

– انتظر انتظر، لا، لم أر تنينًا اليوم. لكن ماذا تريد منه

إنه صديقي وأريد أن ألعب معه وأشاهده.

فهمت لماذا لا تجعلني صديقك أنا طائر لطيف ويمكنني الغناء جيدًا.

– شكرا جزيلا على عرضك. أنت طائر جميل لكني أحب تنيني. ولا يمكنني استبدالها بصديق آخر.

استأنفت رنيم البحث عن صديقها. وبينما كانت هي أيضًا، شممت رائحة احتراق الأعشاب. ركضت إلى الرائحة لتجد تنينها يلعب هناك. يمكن للتنين أن يتنفس النار من أفواههم ويحرقوا الأشياء.

أخيرًا، وجدت بطلتنا الصغيرة حيوانها الأليف. هي سألته

لماذا غادرت المنزل دون أن تخبرني

وعندما كان التنين الصغير على وشك الاستجابة، عطس بشدة لدرجة أن اللهب خرج من أنفه وأحرق العشب أمامه بشكل لا إرادي. ثم قال

– كان لي نزلة برد. بسبب العطس، أضرمت النيران في المنزل كله عن غير قصد. قررت البقاء بعيدًا حتى أتعافى.

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رنيم تضحك وتقول

يا مسكين، سأبقى بالقرب منك وأعتني بك حتى تُشفى. الصديق في ورطة.