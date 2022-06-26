قصص ما قبل النوم للاطفال جديدة السمكة الصغيرة

قصص ما قبل النوم للأطفال الجدد The Little Fish – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص تعليمية وتعليمية. متعة تعليمية. أداة للأطفال تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتربوية وتوسع آفاقهم الفكرية وتحسن قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

قصص جديدة قبل النوم للأطفال ليتل فيش

ذات مرة كان هناك سمكة صغيرة تعيش في أعماق البحر.

كان صغر حجمها سبب بؤسها، لذلك كلما أرادت اللعب مع بقية الأسماك، كانوا يرفضونها بسبب صغر حجمها.

مرحبًا يا رفاق، هل يمكنني اللعب معك

ابتعد عنا أيها الأسماك الصغيرة. نحن لا نلعب مع الأقزام.

أصبحت السمكة الصغيرة وحيدة بسبب مظهرها الذي لم يعجبه الآخرون، ووجدت فقط سلطعونًا صغيرًا ليلعب بها، والذي عاش أيضًا بمفرده.

في أحد الأيام اقترب قارب صيد كبير، وألقى بشباكه في البحر، وحاصر كل الأسماك والصغيرة، وسجنهم في المنتصف.

أصيبت السمكة المحاصرة بالذعر، وهي تصرخ وتحاول الهرب، لكن دون جدوى.

ساعدنا، ساعدنا، يا إلهي، سنهلك

لكن السمكة الصغيرة حافظت على هدوئها وتقدمت عبر الزحام حتى هربت من إحدى الفتحات في الشبكة بفضل صغر حجمها.

هرعت الأسماك الباقية لطلب المساعدة من صديقه السلطعون.

– أيها السلطعون، أيها السلطعون، تعال وساعدني في إنقاذ الأسماك التي تم صيدها في شبكة الصيد.

– حسنا يا صديقي، لنذهب الآن

لذلك بدأ السلطعون في قطع خيوط الشبكة بخطافها الحادة حتى أنقذت كل الأسماك المصابة.

ثم ندمت السمكة على سوء معاملتها للسمكة الصغيرة وبدأت تطلب منهم المغفرة

شكرًا لك أيتها السمكة الصغيرة، وأيضًا لك أيها السلطعون الجيد، نعتذر عن المعاملة السيئة التي تلقيناها تجاهك.

قد تكون مهتمًا

لا داعي للشكر، فإن إنقاذ المنكوبة والتواصل واجب.

منذ ذلك اليوم، لم تعد السمكة الصغيرة وحدها. أما بالنسبة لبقية الأسماك، فقد تعلمت ألا أحكم على الآخرين من خلال مظهرهم حتى ترى أفعالهم وقدراتهم.