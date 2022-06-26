قصص ما قبل النوم للاطفال عازف المزمار

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قصص ما قبل النوم للأطفال لاعب المزمار

ذات مرة، كانت هناك بلدة صغيرة تتكاثر فيها الفئران بشكل غريب لدرجة أنها كادت تقضي على جميع مصادر طعامها. انتشر من خلال المحلات التجارية والمطاعم والمطابخ ومكبات النفايات. حتى القطط تخاف من وفرتها.

أدرك سكان البلدة أن مجاعة ستلحق بنا إذا لم يتخلصوا بسرعة من هجوم هذه القوارض المزعجة.

وذات يوم زار المدينة بيد بايبر المتجول. لم تلفت لعبته انتباه السكان لأنهم كانوا منشغلين بالبحث عن طريقة للتخلص من الفئران.

عرض الموسيقي على سكان المدينة حل مشكلتهم مقابل مبلغ كبير من المال. دون تفكير، وافقوا على الفور على الرغم من المبلغ الكبير.

في الليل، بدأ اللاعب ينفخ مزماره، منتجا لحنًا جميلًا أجبر الفئران على التوقف عن الأكل والتجمع حوله. ثم بدأ يمشي وتبعه الفئران حتى وصل إلى النهر، ثم بدأت الحيوانات الصغيرة تقفز فيه حتى غرقوا جميعًا.

في الصباح، استيقظ السكان ليجدوا أن غزو الفئران الوحشي قد انتهى وأن السعادة غمرت المدينة بأكملها.

وعندما جاءهم صاحب المزرعة ليطلب راتبه، نقض أهل البلدة عهودهم بقولهم “سنعطيك أجرًا إذا أحضرت لنا جثث الفئران، حتى تثبت أنك تخلصت منها.

قال الموسيقي “كيف سأفعل هذا عندما غرقوا جميعًا في النهر وجرفهم التيار بعيدًا”

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أجاب أهل البلدة “هذه ليست مشكلتنا، لن نمنحك المال إلا إذا أحضرت لنا جثث الفئران”.

وطردوا الفقير الذي كان غاضبًا وقرروا الانتقام منهم.

في الليلة التالية، وبينما كان الجميع نائمين، عزف الرجل الغريب بعض الألحان الجميلة وتجول في شوارع المدينة. وفي كل مرة يمر من منزل، كان أطفاله يخرجون ويتبعونه.

حتى يتبعه جميع الأطفال في المدينة إلى كهف في وسط الجبل، ويختفي معهم إلى الأبد.

وهكذا، علم سيد بايبر سكان البلدة درسًا لم ينسوه أبدًا. أولئك الذين تعلموا عدم الإخلال بالوعد الذي قطعوه