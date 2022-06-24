قصص ما قبل النوم للاطفال قصة أمجد الذكي

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قصص ما قبل النوم للأطفال قصة أمجد الذكية

ذات مرة في قرية نائية، كان الأب يعيش مع ابنه أمجد، وكان الأب مقتنعًا تمامًا أن ابنه كسول وغير لائق لأي شيء، لذلك كان مقتنعًا بذلك.

بمجرد أن يبلغ من العمر ما يكفي، يريد أمجد أن يفعل ما يشاء ولا يستمع لما يقوله له والديه، دون أن يعلم والده أنه كان يغوص تحت الماء لفترة طويلة، وهو الشيء الوحيد الذي يعرف كيف يفعل ذلك. احسنت صنعا.

أراد الأب أن يتزوج ابنه حتى يكون عادلاً، فاستأجر فتاة من القرية لابنه، لكن لم يرغب أحد في أن يتزوج ابنته لرجل كسول وكان يفعل دائمًا عكس ما يُطلب منه، ودائمًا ما كان يفسد. الأشياء.

في أحد الأيام علم الأب أن هناك فتاة مناسبة لابنه في القرية المجاورة. وقبل أن يتزوج الفتاة، طلب الأب من أمجد التصرف بأدب، وأمره بارتداء حذائه أمام الباب والجلوس على الكرسي.

لكن أمجد لبس حذائه على الكرسي وجلس بجانب الباب فنظر إليه والد الفتاة وعرف ما هو خطأ الصبي فرفض عرض الزواج.

قصص ما قبل النوم الطويلة للأطفال قصة أمجد الشرير

عندما عاد الأب والابن إلى المنزل، بكى ابنه كثيرًا.

لم ينم سالم تلك الليلة. غادر أمجد المنزل وسافر لمدة أربعة أيام في طريقه، ووجد كهفًا يمكنه أن يجد فيه شيئًا، وإذا رأى غولًا كبيرًا مخيفًا، لم يكن أمجد خائفًا منه.

وإذا استيقظ الغول من نومه ليجد أمامه إنسانًا يريد أن يأكله على الفور، لكن أمجد أوقفه وأخبره أنه يريد الزواج من ابنته، ولم يهتم الغول به وهم يعتقد أنه سيأكله.

لكن والدة الغول سمعت كلام أمجد، فأوقفت زوجها وقالت “لا تأكلوه، إنه صهرنا. اعتقدت الأم أنه الشخص المناسب لابنتها.، التي لم يسألها أحد. الزواج من قبحها.

طلبت منه الانتظار حتى تأتي ابنته لترتيب شؤون الزواج، وبقيت الأم مع أمجد حتى لا يأكله الأب.

قصص ما قبل النوم للأطفال استمرت القصة

عندما عادت فتاة الغول، رأت إنسانًا بينما كانت والدتها ترضعه. قالت له والدتي “ماذا يفعل هذا الإنسان الذي يعيش في كهفنا يبدو أنه بصحة جيدة. هل سنأكل اليوم

أخبرته الأم، لكنه زوجك المستقبلي، وقالت الابنة إن والدي رآه يأكلها.

سمع الصبي المحادثة التي دارت بين الفتاة ووالدتها وهو نائم في ركن بعيد من الكهف.

استيقظ أمجد وهو يرى الغول يستعد لأكله وتساءل كيف سينجو من هذا.

ثم قالت له الفتاة “أنت زوجي المستقبلي. أرادت حقًا أن تأكله، لكنها لم تستطع أكله في الكهف، لأن والدتها لم تسمح لها بذلك، لذلك كان لديها فكرة لإخراجه من الكهف.

قالت له، انهض، هيا بنا نتزوج، كل شيء جاهز للزفاف.

قال لها لن أغادر هنا حتى أحصل على المهر، لأن البنت في تقاليدنا هي التي تعطي المهر للزوج.

قصص مسلية لما قبل النوم للأطفال القصة مستمرة

ذهبت الفتاة الغول لإحضار كيس كبير من الذهب وخرجوا من الكهف

قال لها أمجد “لا بد لي من الاستعداد للزفاف، والاستحمام.

غطس أمجد في البحيرة التي ذهبوا إليها ولم يخرج منها إلا بعد أن شعر أن الغول قد اختفى بعد أن فقده، على أمل أن يطفو على الماء بعد بقائهم في الماء لفترة طويلة.

عاد أمجد إلى أبيه في القرية وأصبح ثريًا من الذهب الذي حصل عليه وتزوج في قريته.

بعد ما حدث لأمجد، اكتشف الأب أن ابنه لم يكن كسولاً ولا غبيًا، بعد أن نجا من موت محقق على أيدي الغول.

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