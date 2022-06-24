قصص ما قبل النوم للاطفال قصة التعليم السحري

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حكايات للأطفال في وقت النوم قصة التعليم السحري

كانت هناك قرية تسمى Telushab في مملكة عموريا، ويوجد في القرية فلاح اسمه سليم عانى من حياة صعبة رغم عمله المتواصل ومجده في أرضه.

رزق سليم وزوجته بمولود بعد طول انتظار وسموه ياسر، وكان هذا الطفل محبوبًا من والده وأمه.

اعتقد سليم أن ابنه يجب أن يحصل على تعليم جيد وألا يعمل في الزراعة مثله، وبناءً على رغبة والده، حصل ياسر نفسه على تعليم.

ثم باع الأب البقرة ليرسل ابنه للمدينة لتعليمه، وبعد عام كامل عاد ياسر إلى القرية، ولم يكمل أحد تعليمه العالي في القرية.

كان والد ياسر فخور بابنه. قال لها إنه تعلم لغة الضفادع. قال بعت البقرة لتعليمك، وتقول إنني تعلمت لغة الضفادع.

قال لها إنه لن يعود لكنه سيساعدها في البلد. بعد فترة، بدأ ياسر العمل مع والده، لكنه كان يتوق إلى التعليم، لذلك توسلت إلى والده أن يتركه لإنهاء دراسته، ولم يفعل سليم. رفض طلب زوجته.

ذهب ياسر إلى البلدة وعاد بعد فترة ليخبر والده أنه عاد وتعلم لغة الكلاب هذه المرة أيضًا، وكان والده غاضبًا منه، لكن ياسر أراد إنهاء دراسته، فعاد إلى البلدة. .

بعد مرض والده، اضطر ياسر إلى العودة إلى المنزل، وسأله والده هذه المرة أيضًا، وأخبره ياسر بفرح وفخر بأنه تعلم لغة السمك.

رفض والد ياسر السماح له بالعودة إلى المدينة، فصار هو الذي يتولى شؤون الأرض بدلاً من والده.

في أحد الأيام عندما كان في حقل الأرز، سأله رجلان يمران بالقرب من الحقل عما إذا كان بإمكانه مساعدتهما في الذهاب إلى محافظة حلب ليطلب من الملك تعيين وزراء جدد لأنهم لم يعرفوا الطريق.

وأخبروه أنه إذا أطلعهم على الطريق، فسيعطونه المال لمصلحته، وقد أحب الفكرة.

رافقهم ياسر، وهم في طريقهم يستريحون أمام بحيرة صغيرة لالتقاط أنفاسهم من مسافة بعيدة، في تلك اللحظة قال ضفدع للآخر “ترى هذه الحبة التي أحملها، فهي مفيدة لكبار السن إذا هي مريضة

رمى الضفدع اللوح وقفز في الماء، والتقطه ياسر ووضعه في حقيبته، لأنه سمع وفهم المحادثة التي دارت بين الضفادع.

بعد قليل من الراحة وتناول الطعام، واصلوا طريقهم، وفي المساء وصلوا إلى قرية، وفكروا في قضاء الليل هناك.

لكن صاحب النزل الذي أرادوا استئجار غرفه لم يستمع إليهم وأخبرهم أن والدة العمدة كانت مريضة وأنفاسها الأخيرة.

كما قال إنه يجب أن يبحث عن طبيب على الفور، فقال له ياسر أثناء خروجه من النزل، “أنا الطبيب الذي تبحث عنه. لنذهب إلى العمدة”.

وعندما وصلوا إلى منزل العمدة، وجدوا امرأة عجوز مريضة أعطاها ياسر الدواء، وبعد فترة وجيزة من استيقاظه أشاد الجميع بعمل ياسر وشكره رئيس البلدية لإنقاذ والدته، وعندما علم وجهتهم.، لقد ساعدهم كثيرًا.

واصل الثلاثة رحلتهم وسرعان ما وصلوا إلى القرية التالية بمساعدة رئيس البلدية.

عندما وصلوا إلى القرية المجاورة، استأجروا غرفة وكانوا على وشك تناول الطعام، عندما بدأت الكلاب تنبح بصوت مزعج.

قال أحد الرجال إن الكلاب أزعجه، لكن ياسر أخبره أن الكلاب حذرتنا من اللصوص الذين يهاجمون النزل.

في الليل هاجم اللصوص النزل لكن من بقوا في النزل قبضوا عليهم وشكروا ياسر لمساعدتهم في القبض على اللصوص.

شقوا طريقهم إلى الملك، وفي الطريق سمع ياسر السمك في النهر يتحدث عنهم ويقول أن أحدهم سيصبح وزيرًا، فرح هؤلاء الرجال وبدأوا في تخيل أنفسهم وزراء.

ولما وصلوا إلى الملك، عيّن ياسر وزيراً دون أن يسمع منه شيئاً، لكن رسل الملك أخبروه بما فعله ياسر بالشيخ والنزل، وعاد إلى والده فخورًا بما كان لدى ابنه. وأخبرته أن التعليم، مهما كان جيدًا، سيفيدنا في حياتنا.

حكايات للأطفال في وقت النوم قصة التعليم السحري