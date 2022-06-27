قصص ما قبل النوم للاطفال قصة الخوف

قصص ما قبل النوم للأطفال قصة الخوف – يحب الأطفال الاستماع إلى القصص الجميلة قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص ممتعة تربوية وتعليمية أداة للأطفال. وغرس القيم الأخلاقية والتعليمية فيهم وتوسيع آفاقهم الفكرية وتعزيز قدرتهم على التخيل والتخيل. يقدم موقع اقرأ باقة من قصص الأطفال بالصور، قصص أطفال قبل النوم في سن 3 سنوات، قصص أطفال مكتوبة، قصص أطفال جديدة، قصص أطفال باللغة العربية، قصص أطفال عالمية، قصص أطفال مكتوبة قصيرة وذات مغزى، قصص أطفال شيقة مكتوبة …

قصص ما قبل النوم للأطفال قصة الخوف

كانت هناك امرأة تعيش في ضواحي قرية لعائلة فقيرة تعيش مع ابنها الوحيد، ونام كل منهما ذات يوم.

في الليل، عندما هبت عاصفة رعدية، طلبت الأم من ابنها إغلاق جميع نوافذ المنزل، وقالت إنها تخشى العواصف الرعدية.

سأل الصبي والدته عن معنى الخوف، لكنها وبخته وطلبت منه العودة للنوم، لكن الفتى كان فضوليًا، فخرج للبحث عن الخوف.

أثناء مغادرته، كان يبحث، والتقى بامرأة طلبت منه المساعدة في حمل طفل كان في مهد.

ما لم يلاحظه الصبي هو أن التي تحدثت إليه لم تكن امرأة، بل هي غول جاء ليأكل وحاول مساعدته بحملها على كتفيه، لكنها كادت أن تقتله بسبب وزنها الزائد، ألقى بها وخرج أسنانها وتركها في مكانها وعاد بحثًا عن الخوف.

سار الولد عدة أيام وعندما جاء إلى مجموعة من قطاع الطرق سألوه من هو وكيف وصل إلى هذا المكان المخيف. سألهم ما هو الخوف، فأجاب أحدهم بإعطائه أواني وخبز لتحضيره في المقبرة.

قد تكون مهتمًا

ذهب إلى المقبرة وأعد الخبز، وخرجت يد من القبر بجانبه تطلب بعض الخبز، فأحرقها بعصا القلي.

ثم رجع إلى هؤلاء الرجال وقال لهم هذا هو الخبز. الآن أرني الخوف. فقال له الرجل ابحث عنه في مكان آخر.

بينما كان يسير في الغابة، التقى برجل عجوز، فسألته عما كان يفعله في الغابة، وأخبرها بطلبه، مما يعني أنه يريد أن يعرف ما هو الخوف.

أخبرها الرجل العجوز أن لها حفيدة يمكنها مساعدتها، وأحضرها الرجل العجوز. عندما رأته الفتاة، عرفت ما كان يسأل عنه.

أحضرت له بعض الطعام، ووضعت له بعض الأرز على الطبق، وقالت إنها نسيت الكاري في القدر، وعندما رفعت القدر أمام الصبي، قفز من مكانه عندما رأى طائرًا يخرج من القدر.

قالت له الفتاة كيف تشعر الآن بعد أن يخيفك عصفور صغير، هل تعرف الآن ما هو الخوف

قال الصبي الآن أعرف ما هو الخوف، والآن يمكنني العودة إلى المنزل، ربما كانت والدتي تنتظرني.

قصص ما قبل النوم للأطفال قصة الخوف