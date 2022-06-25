قصص ما قبل النوم للاطفال قصة الغراب الجشع

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قصص ما قبل النوم للأطفال قصة الغراب الجشع

ذات مرة كانت هناك بلدة هادئة على البحر، وكان يعيش فيها رجل ثري اسمه ياسر كان تفكيره مختلفًا تمامًا عن الآخرين، حيث كان يفعل أشياء غريبة.

وذات يوم اصطاد ياسر غرابًا، واهتم به جيدًا وقدم له أفضل طعام، ونتيجة لذلك تكبر الغراب وتكبر الغراب أيضًا.

عند النظر إلى الطيور الأخرى، أصبح الغراب متعجرفًا لدرجة أنه اعتاد على إهانة الطيور التي واجهها.

في أحد الأيام، جاءت مجموعة من البجع إلى الشاطئ وجلست على شجرة بعد أن قطعت مسافة طويلة.

عندما رأى الرجل البجع، اندهش ومدحهم، لم يعجبه سلوك الغراب المتغطرس.

مشى الغراب نحو البجعة وقال بغطرسة أنا لا أعرفك ولا أعرف من أين أتيت، هل يمكنني التنافس معك في مسابقة طيران

قال أحد البجع يا صديقي نسافر باستمرار، ونأتي من مدينة بعيدة، لكن أخبرنا بميزة هذه المسابقة، كيف يمكنك الاستفادة منها

ثم قال الغراب، متفاخرًا بمهاراته في الطيران انظر، لا يمكنني الطيران، لكن يمكنني الطيران بطرق مختلفة.

تحدث الغراب عن عدة طرق للطيران وقال هل يستطيع أحدكم الطيران بأي من الطرق التي ذكرتها

أجابت مجموعة البجع صديقي أنت تتحدث بغرابة، كلنا نعرف كيف تطير في اتجاه واحد، كيف تطير بألف طريقة، أنا لا أفهمك

أجاب بغطرسة وسخرية حسنًا، هل أنت مستعد، حلّق كما تريد، ولكن يجب أن تهزمني إذا استطعت.

واتفق الجميع على المنافسة وبدأوا في الطيران فوق البحر، وقام الغراب بعدة طرق مختلفة للطيران وبقي البجع كما يعرفه.

شعر الغراب بالغرور وكان سيفوز، لكنه تعب وفكر في الهبوط، لكنه لم يستطع العثور على أرض للهبوط، وفي هذه الأثناء، لحق به البجع.

كان الغراب على وشك أن يغرق، ثم قالت له البجعة “صديقي، لقد لمست الماء بجناحيك ومنقرك عدة مرات. من فضلك قل لي ما تسميه هذه الطريقة. الرحلة.

قال الغراب لما كلمتك ملأ الغرور قلبي، كانت حياتي سعيدة، ولم أطير طويلاً وبعيدًا عن المنزل.

أعلم أنني كنت مخطئًا جدًا، من فضلك أنقذني، في النهاية، أشفق البجعة على الغراب وحملته إلى أسفل.

خطبة

لا تتكبر ولا تتعدى حدودك.