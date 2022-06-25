قصص ما قبل النوم للاطفال قصة الكلب البخيل

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حكايات للأطفال قصة الكلب البخيل

ذات يوم، بينما كان كلب مشرد يرقد في ظل شجرة، مرت شاحنة قمامة. وفجأة مرت العربة فوق حفرة في الطريق، فاهتزت وسقطت منها قطعة لحم كبيرة.

دون تردد، تعثر الكلب الجائع عبر قطعة اللحم، وأكل بعضًا منها، ثم قرر الاحتفاظ بالباقي لأيام قادمة. لذلك حفر حفرة تحت الشجرة لإخفائها. لكن عندما نظر لأعلى، رأى غرابًا يراقبه.

رأيتك

كان يخشى أن يسرقها منها. حملها بين فكيه وذهب بحثا عن مخبأ آخر.

في الطريق، أوقفه كلب هزيل بسبب شدة الجوع، وطلب منه اللحم “أرجوك يا سيدي. أعطني بعض الطعام، يا أسد فمي. لم يدخل شيء إلى معدتي منذ أيام.

أجابني حصلت على قطعة اللحم هذه بعد تعب شديد. وتريد أن تكون جزءًا منه بسهولة. اذهب وتجد لنفسك شيئًا تأكله بعيدًا عني.

واصل الكلب الشحيح طريقه بحثًا عن مخبأ للحصول على قطعة من اللحم، تاركًا السائل يعاني من الجوع الشديد.

بعد أمتار قليلة، التقى بكلب واثنين من الجراء، وسألته “كلابي جائعة جدًا. من فضلك يا سيدي، أعطنا بعض الطعام وأنقذنا من موت محقق.

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لكن الكلب الشحيح قال له “اخرج من وجهي وابحث عن طعام لجرائك بعيدًا عني. أنا أيضًا بحاجة إلى طعام لأعيش فيه.

واصل الكلب البخيل طريقه متجاهلاً جوع الآخرين غير مبالٍ بمعاناتهم. وقرر أن يأكل باقي اللحم حتى لا ينافسه أحد. فبحث عن مكان هادئ ليلتهم العيد.

فجأة، رأى شجرة على الجانب الآخر من النهر وقرر عبور الجسر لأكل قطعة من اللحم في ظلها. عندما عبر الجسر، نظر إلى النهر ورأى صورته على الماء. اعتقد أنه كان كلبًا بقطعة أخرى من اللحم. فدفعته الجشع إلى أخذه منه. عندما فتح فمه للنباح، سقطت قطعة اللحم في النهر.

وهكذا نال الكلب البخيل أجره وخسر قطعة اللحم التي أمسك بها وحرم الآخرين منها.

حكايات للأطفال قصة الكلب البخيل