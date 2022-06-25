قصص ما قبل النوم للاطفال قصة ثلاث عجائب

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حكايات للأطفال قصة العجائب الثلاث

ذات مرة كان هناك ملك له ثلاثة أبناء لأمراء موهوبين، وكان حنونًا معهم أيضًا، أراد أن يختار بينهم أميرًا مناسبًا لتولي العرش من بعده.

كان على الملك أن يفكر في من يفوض مهام المملكة من بعده، لذلك اتصل ذات يوم بأبنائه ثم قال أيها الأمراء الأعزاء، أنا أتقدم في العمر وأحتاج إلى الراحة، فيعطي المملكة التي تجلب أغلى شيء. في العالم، وعندما سمعوا ذلك، شعروا بالسعادة والبطء في الموافقة على طلب الملك.

في اليوم التالي أخذ الأمراء المبلغ المطلوب، وأثناء ركوب خيولهم، قرروا الاجتماع بعد أربعة أشهر، واتبع كل منهم طريقًا مختلفًا.

بعد السفر لفترة طويلة، جاء الأمير الأكبر إلى قرية واستأجر غرفة هناك ثم خرج لاستكشافها، وفي الطريق كان هناك شخص باع السجاد، ثم سأله الأمير سيدي، ما هذا ما يميز السجادة التي تبيعها فأجابه البائع بقوله إذا جلست على هذه السجادة ستأخذك إلى أي مكان بسرعة وسعرها ألف دينار.

وأعطاه الأمير المال واشترى هذه البساط. ثم قال في نفسه لا أجمل من هذه السجادة، ومن المؤكد أنني سأحكم مملكة أبي، ففرح الأمير وذهب للقاء إخوته.

بعد السفر لبضعة أيام، جاء الأمير الثاني إلى قرية بحثًا عن الشيء الغريب. في طريقه، قابل بائع مرايا. يخبرها بما يميز هذه المرآة عن المألوف. قال له يا سيدي، إذا فكرت في شخص بعيد عنك ونظرت إلى هذه المرآة، يمكنك رؤيته بوضوح.

والشيء الثاني، اعتقادا منه أنه لا يوجد شيء مميز في هذه المرآة، معتقدا أنه سيحصل على المملكة من والده، اشترى هذه المرآة بألف دينار.

ثم جاء الأمير الثالث الذي مر عبر الغابات إلى المدينة وهو يتجول هناك. صادف شخصًا كان يبيع زهرة لوتس ذهبية جميلة، لكن لم يرغب أحد في شراء هذه الزهرة، فجاء الأمير وسأله يا سيدي ما الذي يميز هذه الزهرة، فقال له البائع في ذلك الوقت هذه الزهرة سوف لا تجف أبدًا إذا شمها. كل مريض يكون بخير

اشترى الأمير الزهرة متخيلًا نفسه يصبح ملكًا.

التقى الإخوة في المكان المتفق عليه قبل التفريق وبدأوا يناقشون الهدايا التي أحضروها، فقال الأمير الثاني “دعونا نتفق على شرط والدنا ألا يجادل وينظر في المرآة وهم يرون الملك المريض”. في سريره.”

فقال لهم الأمير الأول لنذهب إليه بهذه السجادة الرائعة، وذهبوا، وأعطاه الأمير الثالث الزهرة لأبيه، فشمها، فشفي من مرضه.

في هذه الحالة، أصبح من المستحيل على الملك أن يختار من يرث العرش، وقد ساعد كل من الأمراء الملك في شفائه، فقرر الملك تقسيم مملكته بين أبنائه الثلاثة بالتساوي وتكريس نفسه لأعمال الناس.