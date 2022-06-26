قصص ما قبل النوم للاطفال قصة دمى ذهبية

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حكايات ما قبل النوم للأطفال قصة الدمى الذهبية

يقال أنه كانت هناك قرية في الصين، وكانت هناك عادة في هذه القرية أنهم كانوا يحتفظون بعشرين دمية ذهبية في صندوق خشبي في الركن الشمالي من المنزل.

الاعتقاد هنا هو أن هذه الدمى تجلب الحظ السعيد، وكان هناك رجل ثري في هذه القرية يُدعى ينغ ولديه ثلاثة أبناء.

في منزل ينغ، في الركن الشمالي من المنزل، يوجد صندوق، ويتناوب الأب والأبناء الثلاثة على تنظيف هذه الدمى يوميًا، بعناية واهتمام.

الأبناء الثلاثة يساعدون والدهم في عمله وهو يحبهم كثيرًا.

في يوم من الأيام فقدت إحدى الدمى الذهبية، هل من الممكن أن يسرقها أحد

لكن لا أحد يدخل هذه الغرفة إلا الأب والأبناء، لذلك أحدهم هو الذي سرق الدمية، ولا يريدون أن يعرفها أحد، فهذا سيؤثر على سمعة الأسرة ويسقطهم.

بدأ الأخوان في تقرير ما يجب القيام به حيال ذلك، لذلك قرروا الذهاب إلى القاضي حتى يتمكن من إرشادهم.

يأملون جميعًا أن يجد القاضي الحل لأن القاضي كان معروفًا بحكمته. وهم لا يريدون أن يعرف أحد.

أخبروه بكل ما حدث لهم ومن يدخل ويخرج من الغرفة، فأخبرهم أن الأمر يحتاج إلى وقت، فطلب منهم البقاء والراحة معه في منزله.

قال لهم القاضي أن يتناولوا العشاء معه وأن لديه أيضًا عشرين دمية مخبأة في صندوق خشبي على الجانب الشمالي.

طلب القاضي منهم الذهاب الواحدة تلو الأخرى لتنظيف الدمى، وعندما دخل الأول لتنظيف الدمى، وجد واحدة لم تكن موجودة، ولم يخبر أي شخص أنه انتهى من التنظيف وخرج.

وفعل الأخ الثاني الشيء نفسه. قام بتنظيف الدمى ووجد واحدة غير موجودة. لم يخبر أحدا وتبعه الأخ الثالث. كما وجد شخصًا مفقودًا. كان يعرف ما قصده القاضي من خلال القيام بهذه الحيلة لأنه كان الشخص الذي سرق الدمية.

لو فتش إخوتها جيوبها لوجدوها. هذه المرة أعاد الدمية المفقودة، حتى لا يشك أحد به.

عندما ينتهي الأخوان من التنظيف. عاد إلى غرفة النوم وأخبرهم أنني وجدت دميتك.

لقد شكروه كثيرًا على مساعدته، وتعلم الأخ الأصغر ألا يسرق أبدًا مرة أخرى، وأعادوا الدمية إلى مكانها في الصندوق.

حكايات ما قبل النوم للأطفال قصة الدمى الذهبية