قصص ما قبل النوم للاطفال قصة رجل صغير يساعد

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حكايات للأطفال قصة رجل صغير يساعد

ذات مرة، كان هناك مزارع اسمه سالم، يعيش في إحدى القرى ويأخذ عشرة أفدنة من الأراضي الزراعية بموجب عقد إيجار من مالك الأرض في تلك القرية.

لكن الأرض التي استأجرها لم تكن خصبة، فقد عمل سالم وزوجته بجد كل يوم، لكنهما لم يتمكنا حتى من كسب ما يكفي للعيش.

كان يمتلك نيرين من الثيران، وفي غضون عام حدث فيضان رهيب حيث فقد سالم أحد ثيرانه في مياه الفيضان.

تعرض سالم لخسارة فادحة، ولم يكن أمامه خيار سوى بيع الثور المتبقي ليعطي المالك إيجاره، وفي طريقه إلى السوق، واجه قزمًا كان يعرج بساقه.

قال له الرجل الصغير “ساقي تؤلمني ولا أستطيع المشي، وأنا أسير في طريقك أيضًا. هل يمكنني الجلوس على الثور من فضلك.”

أشفق سالم على الرجل وقال له سيدي، الثور ليس كالحمار الذي لا يركب، لكنني أقدر أنك تتألم.

Alors l’homme nain dit Il fait noir, je ne sais pas ce qui va m’arriver dans cette forêt, les animaux peuvent me manger, et quand Salem a entendu cela, il l’a mis sur le dos du taureau pour le يصعد.

في الطريق، سأل القزم سالم إلى أين يتجه وأخبره أنه يريد أن يذهب ويبيع ثوره ليدفع إيجار الأرض.

أخبره الرجل الصغير أنه سيشتريه منه وأعطاه إناءً نحاسيًا، فقال سالم ولكن هل هذا الإبريق النحاسي يستحق ثمنًا ثوريًا

قال له لا تخف، الأمر يستحق أكثر من لحم بقرك، صدقني.

وأخبرها عندما جاء ليغسل وينظف المنزل، وقال عندما فتح الإبريق وقال يا إبريق، يا إبريق، افعل ما تستطيع.

عاد سالم إلى المنزل وأخبر زوجته بما حدث، وأخبرته أنه تعرض للسرقة، لكنه قال لها إنني لا أعتقد أنه غش، سأحاول.

بعد أن فعل سالم كل ما قاله له القزم، كان لديه الكثير من الذهب، وأعطاهم طبقًا من وجبة لم يروها من قبل واشترى منزلًا جديدًا.

تحسنت حالة سالم ولكن الخبر انتشر في القرية وسمع بها صاحب الارض وذات يوم سرق صاحب العقار الابريق من منزل سالم.

لم يستطع سالم منعه، نصحته زوجته بالذهاب إلى الرجل القزم الذي أعطاه الإبريق، وذهب إلى نفس المكان ووجدها.

قال له الرجل “لماذا عدت هل ساعدتك الإبريق بشيء” قال له سالم أن صاحب الأرض سرقها منه ولم يستطع، توقف.

أعطاه الرجل الصغير إبريقًا آخر، هذه المرة نحاسيًا، وأمره بفتحه عند المالك فقط.

عندما عاد إلى المنزل، علم المالك أن سالم لديه إبريق سحري آخر، فأخذه لتناول طعام الغداء وطلب منه إعطائه إياه.

قال سالم نفس الكلمات السحرية، فإذا خرج اثنان من الماردان من الإبريق يضربا المالك بشدة، وقال له سالم لن يتوقفوا حتى تعيد لي الإبريق النحاسي.

هذا ما حدث بالفعل اختفى مردان بمجرد أن أعطى صاحب الإبريق لسالم، وهكذا عاش سالم حياة سعيدة ومزدهرة مع زوجته، وأصبح من أثرياء القرية.